Doanh nghiệp bán lẻ bước vào mùa khuyến mãi lớn nhất năm

Tại các thành phố lớn trên cả nước, ngay từ đầu tháng 6/2025, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã ồ ạt giảm giá với quy mô lớn nhất năm. Riêng tại TP.HCM đã thu hút hơn 10.000 doanh nghiệp và gần 80.000 hoạt động khuyến mãi. Đây cũng là lần đầu tiên Tháng khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức đúng dịp hè, vốn là thời điểm thấp điểm của ngành bán lẻ.

Đặc biệt, năm nay, doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại với nội dung và hình thức đa dạng, có thể giảm giá đến 100% tùy vào chiến lược kinh doanh của từng đơn vị, thay cho mức giới hạn 50% như trước.

ƯU ĐÃI “KHỦNG” GIỮA MÙA HÈ

Theo doanh nghiệp, hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn được triển khai tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cả trên các nền tảng thương mại điện tử nhằm kích thích tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ.

Chẳng hạn, từ nay đến hết ngày 15/7/2025, hệ thống siêu thị Lotte Mart đồng hành cùng nhiều thương hiệu lớn mang đến chương trình khuyến mại “Lotte Max Sale 2025". Qua đó, giảm giá cho hơn 6.000 mặt hàng với mức giảm giá lên đến 50%, như các dòng chảo chống dính của ChoiceL, Elmich, Sunhouse. Nhiều sản phẩm đồ uống, nước giải khát, thực phẩm giảm giá sâu đến 46%, giúp khách hàng tối ưu ngân sách chi tiêu.

Lotte Max Sale 2025 cũng mang đến những “deal” siêu hời dành cho các sản phẩm mì ăn liền, gia vị nấu ăn, sản phẩm quần áo, đồ gia dụng với ưu đãi lên đến 50%. Hay các sản phẩm bánh kẹo, snack ăn vặt giảm lên đến 40%, sản phẩm hóa mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân đến từ các thương hiệu nổi tiếng, giảm đến 50% kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn…

Ghi nhận tại siêu thị Lotte Mart Gò Vấp trong ngày đầu tiên khởi động chương trình, không khí mua sắm sôi động và lượng khách đến mua sắm đông hơn hẳn so với ngày thường. Nhiều khách hàng bày tỏ sự háo hức trước loạt ưu đãi "khủng" chưa từng có giữa mùa hè.

Tương tự, từ nay đến hết ngày 2/7/2025, hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh”. Theo đó, những khách hàng mang vỏ của các sản phẩm thuộc chuyên trang Thu cũ đổi mới sẽ được mua sản phẩm cùng loại với mức giảm ưu đãi từ 41 - 50%.

Đồng thời, "Mua sắm xanh – Sống an lành" là một trong những chương trình khuyến mãi khác với mức giảm ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1 cùng loại, mua 2 tặng 1 cùng loại áp dụng cho các sản phẩm nước yến sào, sữa tươi tiệt trùng, đường mía, mì gói, áo khoác, đầm trẻ em, bộ chăn drap tencel, quần nam lưng thun…

Hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc tri ân người tiêu dùng bằng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc biệt là chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng. Theo đó từ ngày 20/6 đến 2/7/2025, từ thứ Hai đến thứ Sáu, GO! sẽ chọn ngẫu nhiên 100 khách hàng mua sắm tại siêu thị để tặng 1 ổ bánh mì Baguette tươi ngon; các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, 10 khách hàng may mắn sẽ được trao tặng 1 túi quà bí ẩn...

Bên cạnh đó, từ ngày 15/6 - 15/7/2025, hệ thống siêu thị GO! áp dụng chính sách “Ưu đãi chưa từng có - không khó để săn deal”, áp dụng với hàng loạt sản phẩm thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng đến hóa mỹ phẩm đồng loạt tung ưu đãi mạnh. Đồng thời, hệ thống triển khai thêm chương trình kích cầu các sản phẩm trái cây với chủ đề “Lễ hội trái cây Bắc Bộ”. Chương trình mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hàng loạt trái cây nội địa với mức giá siêu hấp dẫn, ưu đãi lên đến 35%.

Để hướng ứng chương trình Khuyến mãi tập trung quốc gia, hệ thống siêu thị điện máy MediaMart tổ chức chương trình ưu đãi giảm giá, giúp khách hàng “giải nhiệt" mùa hè. Theo đó, các sản phẩm điều hòa thương hiệu được giảm giá từ 11 - 38%. Sản phẩm quạt mát giảm giá từ 25 - 41%... Hàng ngàn sản phẩm máy giặt, máy sấy quần áo giảm giá đến 50%. Cũng trong dịp này, hàng ngàn sản phẩm smart tivi tại MediaMart cũng được giảm giá sốc, lên đến trên 50%...

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CŨNG CẦN MINH BẠCH THÔNG TIN HÀNG HÓA

Chiều ngày 20/6/2025, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình “Tick xanh trách nhiệm” và phát động phiên bản mở rộng của chương trình cho lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo đó, trong giai đoạn thí điểm, chương trình thu hút sự tham gia của 8 hệ thống bán lẻ lớn gồm Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market, Aeon, Central Retail, Bách Hóa Xanh, WinCommerce và KingFood, tập trung vào ba nhóm sản phẩm chính: thịt, rau củ và trái cây.

Đến nay, chương trình đã có 11 hệ thống bán lẻ lớn và 308 nhà cung cấp tham gia, với 2.049 sản phẩm được gắn “Tick xanh trách nhiệm”. Đáng chú ý là sự tham gia của cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã cho thấy sức lan tỏa của chương trình.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing của MM Mega Market Việt Nam, cho biết hệ thống này đã vận động thành công gần 50 nhà cung cấp tham gia với gần 140 sản phẩm. Đặc biệt, nhóm sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm" tại hệ thống MM Mega Market đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng lên đến 20%.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường đã quyết liệt vào cuộc. “Môi trường thương mại điện tử, với đặc thù người bán và người mua không trực tiếp gặp nhau, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả hoạt động. Nhận thấy điều đó, chúng tôi tích cực vận động và đã có bốn sàn thương mại điện tử lớn tham gia chương trình “Tick xanh”, Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết.

Chương trình hướng đến ba chủ thể chính gồm: Sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng và nhà tiếp thị liên kết (KOLs/KOCs). Theo đó, sàn thương mại điện tử cam kết kiến tạo hệ sinh thái trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, bảo vệ người tiêu dùng. Ưu tiên hỗ trợ các nhà bán hàng và nhà tiếp thị liên kết có “Tick xanh”, đồng thời quyết liệt xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia sàn.

Đối với nhà bán hàng, cam kết chỉ cung cấp sản phẩm hợp pháp, rõ nguồn gốc, chịu trách nhiệm về chất lượng, minh bạch thông tin và không quảng cáo sai sự thật, không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền. Minh bạch thông tin sản phẩm, giá bán và chính sách bán hàng, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và tài chính.

Đặc biệt, KOLs, KOCs, cam kết chỉ quảng bá sản phẩm hợp pháp, rõ nguồn gốc, không thổi phồng công dụng sản phẩm, minh bạch thông tin hợp tác thương mại, chỉ quảng bá sản phẩm đã thật sự trải nghiệm, tìm hiểu kỹ lưỡng.

Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, nhận định “Tick xanh” không chỉ là công cụ quản lý mềm mà còn là một chuẩn mực đạo đức mới trong thương mại. Theo ông, để đảm bảo thành công cho sáng kiến này, cần xây dựng “Tick xanh” thành chuẩn mực đạo đức đáng tin cậy. Giám sát và xử lý vi phạm một cách minh bạch, nghiêm túc.