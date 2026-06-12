Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và hợp tác công nghệ cao tại Thụy Điển
Khánh Vy
12/06/2026, 13:42
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọn mong muốn các tập đoàn Thụy Điển sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại địa phương…
Ngày 10/6/2026, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí
Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc
chính thức tại Vương quốc Thụy Điển.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã có các buổi làm việc với
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và các tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm thu
hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác chiến lược.
TẬN DỤNG NGUỒN LỰC TRI THỨC VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ QUA ĐẠI SỨ
QUÁN
Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Đại
sứ Trần Văn Tuấn đã thông tin về tiềm năng của cộng đồng người Việt tại đây.
Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển có
hơn 22.000 người, đa phần có trình độ học vấn và mức độ hội nhập cao tại khu vực
Bắc Âu. Ngày càng nhiều người Việt đang giữ các vị trí quan trọng trong các trường
đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và tập đoàn công nghiệp hàng đầu
của Thụy Điển.
Đặc biệt, vào tháng 6/2024, Hội Chuyên gia Khoa học - Công
nghệ Việt Nam tại Thụy Điển đã được thành lập nhằm kết nối chuyên gia, thúc đẩy
trao đổi tri thức và hỗ trợ hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước.
Thông qua mạng lưới này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh
mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng của tỉnh
và kết nối các nhà đầu tư Thụy Điển đến Phú Thọ.
Tỉnh đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh
như công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, dược phẩm, công nghệ thông
tin, đổi mới sáng tạo và du lịch. Đồng chí cũng khẳng định Phú Thọ đang tập
trung đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI DOANH NGHIỆP THỤY ĐIỂN
Tiếp nối chương trình, Đoàn công tác đã làm việc với Công ty
Airborne Group, một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu
và sản xuất các cấu kiện composite cho các ngành hàng không vũ trụ, hàng hải và
khoa học công nghệ cao.
Lãnh đạo Airborne Group đã giới thiệu cho đoàn các giải pháp
hydro xanh và hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm hỗ trợ phát triển các khu công
nghiệp bền vững và ổn định lưới điện khu vực tại Việt Nam.
Hai bên đã trao đổi về chiến lược quảng bá di sản văn hóa đặc
sắc và sản phẩm du lịch sinh thái của Phú Thọ tới thị trường cao cấp tại Bắc
Âu. Các thành viên cũng thảo luận sâu về định hướng hợp tác chiến lược trong thời
gian tới, bao gồm chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và triển khai các dự án
chung.
Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo
Tập đoàn ASSA ABLOY Asia Holding AB. Đây là doanh nghiệp được thành lập năm
1994, hiện dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực khóa kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát
truy cập và giải pháp an ninh thông minh, với phạm vi hoạt động tại hơn 70 quốc
gia và vùng lãnh thổ.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhắc lại
dấu ấn hợp tác tốt đẹp giữa hai nước qua Dự án Nhà máy Giấy Bãi Bằng tại Phú Thọ,
một biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển.
Cùng với đó, tập đoàn cũng đặt Nhà máy ASSA ABLOY Smart
Technology Vietnam đặt tại Khu công nghiệp Bá Thiện II với số vốn đầu tư khoảng
25 triệu USD. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2020 và đang sản xuất các dòng sản
phẩm công nghệ cao như khóa cửa thông minh và linh kiện an ninh hiện đại.
Với định hướng tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, lãnh đạo
tập đoàn đang tìm kiếm thêm một số khu công nghiệp tiềm năng của tỉnh. Nhân dịp
này, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết về các khu công nghiệp có
vị trí giao thông thuận lợi và cơ sở hạ tầng sẵn sàng để tập đoàn nghiên cứu đầu
tư.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh cam kết Phú Thọ
sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ASSA ABLOY phát triển ổn định,
lâu dài. Đồng thời, tỉnh mong muốn tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư,
đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, đào tạo nguồn nhân
lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.
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