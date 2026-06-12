Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và hợp tác công nghệ cao tại Thụy Điển

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọn mong muốn các tập đoàn Thụy Điển sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại địa phương…

Ngày 10/6/2026, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Vương quốc Thụy Điển.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và các tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác chiến lược.

TẬN DỤNG NGUỒN LỰC TRI THỨC VÀ KẾT NỐI ĐẦU TƯ QUA ĐẠI SỨ QUÁN

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Đại sứ Trần Văn Tuấn đã thông tin về tiềm năng của cộng đồng người Việt tại đây.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển có hơn 22.000 người, đa phần có trình độ học vấn và mức độ hội nhập cao tại khu vực Bắc Âu. Ngày càng nhiều người Việt đang giữ các vị trí quan trọng trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Thụy Điển.

Đặc biệt, vào tháng 6/2024, Hội Chuyên gia Khoa học - Công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển đã được thành lập nhằm kết nối chuyên gia, thúc đẩy trao đổi tri thức và hỗ trợ hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước.

Thông qua mạng lưới này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh mong muốn Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng của tỉnh và kết nối các nhà đầu tư Thụy Điển đến Phú Thọ.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam.

Tỉnh đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, dược phẩm, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và du lịch. Đồng chí cũng khẳng định Phú Thọ đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI DOANH NGHIỆP THỤY ĐIỂN

Tiếp nối chương trình, Đoàn công tác đã làm việc với Công ty Airborne Group, một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu và sản xuất các cấu kiện composite cho các ngành hàng không vũ trụ, hàng hải và khoa học công nghệ cao.

Lãnh đạo Airborne Group đã giới thiệu cho đoàn các giải pháp hydro xanh và hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp bền vững và ổn định lưới điện khu vực tại Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về chiến lược quảng bá di sản văn hóa đặc sắc và sản phẩm du lịch sinh thái của Phú Thọ tới thị trường cao cấp tại Bắc Âu. Các thành viên cũng thảo luận sâu về định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới, bao gồm chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và triển khai các dự án chung.

Doanh nghiệp Thụy Điển chia sẻ về kế hoạch phát triển với Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn ASSA ABLOY Asia Holding AB. Đây là doanh nghiệp được thành lập năm 1994, hiện dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực khóa kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát truy cập và giải pháp an ninh thông minh, với phạm vi hoạt động tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhắc lại dấu ấn hợp tác tốt đẹp giữa hai nước qua Dự án Nhà máy Giấy Bãi Bằng tại Phú Thọ, một biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển.

Cùng với đó, tập đoàn cũng đặt Nhà máy ASSA ABLOY Smart Technology Vietnam đặt tại Khu công nghiệp Bá Thiện II với số vốn đầu tư khoảng 25 triệu USD. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2020 và đang sản xuất các dòng sản phẩm công nghệ cao như khóa cửa thông minh và linh kiện an ninh hiện đại.

Với định hướng tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, lãnh đạo tập đoàn đang tìm kiếm thêm một số khu công nghiệp tiềm năng của tỉnh. Nhân dịp này, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã thông tin chi tiết về các khu công nghiệp có vị trí giao thông thuận lợi và cơ sở hạ tầng sẵn sàng để tập đoàn nghiên cứu đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh cam kết Phú Thọ sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ASSA ABLOY phát triển ổn định, lâu dài. Đồng thời, tỉnh mong muốn tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.