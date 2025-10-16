Thứ Năm, 16/10/2025

Doanh nghiệp niêm yết

Kido muốn thoái hết 49% vốn tại Thực phẩm đông lạnh Kido

Hà Anh

16/10/2025, 17:10

Hiện KDF có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng - trong đó Kido sở hữu 49%, tương đương 36,33 triệu cổ phần KDF và hạch toán là công ty liên kết. Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần KDF với mức giá dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF).

Cụ thể: Hội đồng Quản trị KDC đã thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF).

Hiện KDF có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng - trong đó Kido sở hữu 49%, tương đương 36,33 triệu cổ phần KDF và hạch toán là công ty liên kết. Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần KDF với mức giá dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị KDC giao Tổng giám đốc chủ động triển khai tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, làm việc với các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, môi giới... thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch nói trên.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, trong năm 2020, KIDO tăng vốn điều lệ từ hơn 2.566 tỷ đồng lên hơn 2.797,4 tỷ đồng sau đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu KDF qua KDC.

VnEconomy

Trước đó, KDC thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 với việc thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KIDO Foods; chuyển nhượng nhãn hiệu Celano; Merino và KIDO.

Tuy nhiên cổ đông KDC đã không thông qua tất cả 4 nội dung trên- trong đó với nội dung không thông qua giao dịch bán 24,03% cổ phần tại KIDO Foods được thông qua với tỷ lệ tán thành là 91,3% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ba nội dung còn lại gồm: Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Celano; Không đồng ý chuyển nhượng nhãn hiệu Merino; Không đồng ý việc chuyển nhượng thương hiệu KIDO, đều được thông qua với tỷ lệ hơn 99,1%.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các điều khoản cụ thể, giao dịch, thỏa thuận, hiệp thương với đối tác về các giao dịch và vấn đề liên quan (Các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế liên quan đến giao dịch này).

Cũng tại ĐHCĐ bất thường, đại diện quỹ đầu tư Star Pacifica PTE. Ltd (Singapore) đang sở hữu 20.584.150 cổ phiếu, chiếm 7,1% cổ phần với thị giá tương đương 1.120 tỷ đồng cho rằng, khoản chuyển nhượng hơn 24% vốn KIDO Foods hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nên Hội đồng Quản trị có thể quyết định được giao dịch này.

Tuy nhiên, đại diện quỹ đầu tư không đồng tình với giao dịch vì ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông - trong đó có Quỹ đầu tư Star Pacifica PTE. Ltd

Còn Đại diện Quỹ đầu tư Vina QSR Limited đang nắm giữ hơn 2,6 triệu cổ phiếu KDC cho biết, trước khi đầu tư mua cổ phiếu KDC, nhà đầu tư này tin tưởng về cách vận hành của KIDO trong các ngành hàng, đầu tiên là ngành hàng dầu ăn chủ lực, thứ hai là ngành kem với hai thương hiệu Celano và Merino.

Việc KIDO liên tục đưa các ngành hàng chinh phục vị trí top 1, top 2 là lý do Quỹ nhận thấy tiềm năng rất lớn và trở thành cổ đông của công ty. Tuy nhiên, trong thời gian qua, phía Tập đoàn đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF mà không thông qua sự biểu quyết đồng ý của cổ đông đã ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của khoản đầu tư tại KIDO và với tư cách là cổ đông KDC, Quỹ này cũng không đồng tình.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, lợi nhuận trước thuế của KDC ghi nhận giảm 22,8 tỷ đồng, tương ứng với chênh lệch 21% từ hơn 107 tỷ đồng trước kiểm toán xuống còn hơn 84,391 tỷ sau kiểm toán; 

Lợi nhuận sau thuế giảm 18 tỷ đồng, tương ứng với chênh lệch 24%, từ hơn 75,5 tỷ trước kiểm toán xuống còn hơn 57,37 tỷ sau kiểm toán là do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ thanh lý tài sản do tại thời điểm 30/6/2025 giao dịch chưa đủ điều kiện để được ghi nhận trong kỳ này.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, doanh thu thuần 6 tháng năm 2025 của KDC đạt 4.157 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024 đến từ việc Tập đoàn cơ cấu lại các ngành hàng kinh doanh theo chiến lược phát triển chung của Tập Đoàn.

Lợi nhuận trước thuế đạt 84,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 57,4 tỷ đồng tăng lần lượt 58% và 80% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào doanh thu tài chính từ việc thoái vốn khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết.

Từ khóa:

Celano chứng khoán chuyển nhượng 49% vốn tại KDF KDC KIDO Foods Merino Star Pacifica PTE. Ltd

