Kiểm soát khí thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo năng lượng trong cao điểm mùa khô

Tùng Dương

29/04/2026, 10:04

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các nhà máy nhiệt điện rà soát toàn diện hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm không làm gián đoạn huy động điện trong cao điểm mùa khô...

Đề nghị các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý khí thải và hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; đồng thời ưu tiên rà soát, sửa chữa, thay thế, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô. Ảnh minh họa
Đề nghị các nhà máy nhiệt điện vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý khí thải và hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; đồng thời ưu tiên rà soát, sửa chữa, thay thế, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô. Ảnh minh họa

Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước, về việc bảo vệ môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô.

CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI, TRÁNH NGUY CƠ XẢ THẢI VƯỢT CHUẨN

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện thực hiện rà soát toàn diện hiện trạng thiết bị, hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải; trong đó, lưu ý chủ động rà soát hệ thống xử lý khí thải nhằm phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi trường có thể dẫn tới nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý khí thải và hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; đồng thời ưu tiên rà soát, sửa chữa, thay thế, bổ sung vật tư tiêu hao, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.

Trên cơ sở rà soát, kiểm tra tổng thể tình trạng hệ thống xử lý khí thải, kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp (nếu có), các hư hỏng khác và có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, hóa chất, thiết bị đối với hệ thống xử lý khí thải theo hướng chủ động, ưu tiên thực hiện trước mùa khô hoặc bố trí trong các thời điểm phụ tải thấp;

Tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý vận hành theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”; ưu tiên thực hiện giải pháp có thể triển khai ngay, không làm gián đoạn vận hành các tổ máy phát điện.

Bộ cũng lưu ý trong trường hợp phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo thiết bị có khả năng ảnh hưởng đến công tác huy động công suất phát điện cần lập kế hoạch cụ thể, phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện để bố trí thời gian thực hiện phù hợp với kế hoạch huy động điện trong mùa khô theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện xem xét, lựa chọn, kết hợp thực hiện một số biện pháp cụ thể đối với công tác vận hành tổ máy phát điện và hệ thống xử lý bụi, khí thải như tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là các chỉ tiêu kỹ thuật về hàm lượng lưu huỳnh, tro, độ ẩm trong than.

Trên cơ sở đó, dự báo nồng độ phát thải đối với các thông số ô nhiễm cơ bản trong khí thải (SO2, NOx và bụi tổng) để điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu phù hợp; không tiếp nhận than không bảo đảm chất lượng theo thiết kế công nghệ của tổ máy.

Đồng thời duy trì và tăng cường bề mặt trao đổi nhiệt (thông qua cơ chế nghiền than, chế độ cấp gió, xử lý xỉ lò), bảo đảm hiệu suất cháy ổn định, hạn chế dao động tải nhằm vận hành tổ máy ở chế độ tối ưu đồng thời hạn chế tối đa việc thay đổi đột biến về nồng độ của các thông số ô nhiễm trong khí thải.

NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, QUY CHUẨN MỚI

Để tăng cường khả năng vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải, giảm thiểu nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, Bộ khuyến nghị chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện thiết lập ngưỡng cảnh báo nội bộ về các thông số ô nhiễm trong khí thải (như CO, NOx, SO2, bụi tổng) phù hợp để chủ động điều chỉnh tỷ lệ thành phần nhiên liệu, chế độ vận hành của tổ máy; kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng, hiệu suất hoạt động của các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải...

Ngoài ra, đối với các hạng mục cải tạo, nâng cấp có yêu cầu chi phí đầu tư lớn (các thiết bị ESP, khử SO2, SCR trong hệ thống xử lý khí thải) cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô và các năm tiếp theo.

Các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải và ứng dụng các biện pháp quản lý môi trường tiên tiến nhằm đáp ứng được các quy định mới.
Các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải và ứng dụng các biện pháp quản lý môi trường tiên tiến nhằm đáp ứng được các quy định mới.

Liên quan đến quy chuẩn khí thải mới đối với các nhà máy nhiệt điện. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024/BTNMT).

Cụ thể, từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2031, các cơ sở nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt điện đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường trước ngày 1/7/2025 được tiếp tục áp dụng QCVN 22:2009/BTNMT và quy định của chính quyền địa phương để kiểm soát chất lượng khí thải phát sinh từ các tổ máy nhiệt điện.

Theo lộ trình trên, đề nghị các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải và ứng dụng các biện pháp quản lý môi trường tiên tiến nhằm đáp ứng được các quy định mới tại QCVN 19:2024/BTNMT kể từ ngày 1/1/2032.

Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm năm 2026 cho 110 nhà máy nhiệt điện, sắt thép, xi măng

19:49, 09/02/2026

Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm năm 2026 cho 110 nhà máy nhiệt điện, sắt thép, xi măng

Cảnh báo ô nhiễm không khí, đề nghị các nhà máy nhiệt điện, thép, xi măng thực hiện ngay 3 giải pháp cấp bách

19:43, 28/11/2025

Cảnh báo ô nhiễm không khí, đề nghị các nhà máy nhiệt điện, thép, xi măng thực hiện ngay 3 giải pháp cấp bách

Nhiệt điện than vẫn "gánh" hơn 46% sản lượng điện quốc gia

14:09, 06/11/2025

Nhiệt điện than vẫn “gánh” hơn 46% sản lượng điện quốc gia

EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

Trước các cú sốc nguồn cung và áp lực địa chính trị, Liên minh châu Âu (EU) đang tái cấu trúc chiến lược năng lượng theo hướng đa trụ cột, trong đó điện hạt nhân được khôi phục vai trò song hành với năng lượng tái tạo nhằm đảm bảo an ninh, chi phí và mục tiêu giảm phát thải…

Huế thúc đẩy đầu tư xanh tại Khu công nghiệp Phong Điền

Những khó khăn về đất đai, hạ tầng và thủ tục pháp lý tại Khu công nghiệp Phong Điền đang được thành phố Huế tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất và tăng tốc mở rộng quy mô...

Tăng cường bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

Tăng cường bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tiếp tục gia tăng, việc bảo đảm vận hành ổn định các tổ máy phát điện là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, song hành với đó là trách nhiệm bảo vệ môi trường ngày càng được siết chặt, việc chủ động triển khai các giải không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn góp phần xây dựng ngành năng lượng phát triển theo hướng bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và môi trường.

Hàn Quốc: Tham vọng 2.500 làng thu nhập điện mặt trời và bài toán tái cấu trúc năng lượng

Hàn Quốc: Tham vọng 2.500 làng thu nhập điện mặt trời và bài toán tái cấu trúc năng lượng

Trong cuộc khủng hoảng Trung Đông, phần lớn thế giới nhìn vào giá nhiên liệu nhưng tại Seoul, các nhà hoạch định chính sách đã nhìn thấy một “cú hích chính trị”, một chất xúc tác để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng dài hạn…

Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

