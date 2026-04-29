Kiểm soát khí thải các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo năng lượng trong cao điểm mùa khô
Tùng Dương
29/04/2026, 10:04
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các nhà máy nhiệt điện rà soát toàn diện hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm không làm gián đoạn huy động điện trong cao điểm mùa khô...
Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi
các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước, về việc bảo vệ
môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc huy
động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô.
CHỦ ĐỘNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI, TRÁNH NGUY CƠ XẢ THẢI VƯỢT CHUẨN
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu
tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện thực hiện rà soát toàn diện hiện trạng
thiết bị, hiệu quả vận hành của các công trình xử lý chất thải; trong đó, lưu ý
chủ động rà soát hệ thống xử lý khí thải nhằm phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi
trường có thể dẫn tới nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vận
hành ổn định, hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý khí thải và hệ thống quan trắc
khí thải tự động, liên tục; đồng thời ưu tiên rà soát, sửa chữa, thay thế, bổ
sung vật tư tiêu hao, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm điều kiện
vận hành ổn định, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.
Trên cơ sở rà soát, kiểm tra tổng thể tình trạng hệ thống xử
lý khí thải, kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp (nếu có), các hư hỏng khác
và có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư, hóa chất, thiết bị
đối với hệ thống xử lý khí thải theo hướng chủ động, ưu tiên thực hiện trước
mùa khô hoặc bố trí trong các thời điểm phụ tải thấp;
Tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý vận hành theo phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa”; ưu tiên thực hiện giải pháp có thể triển khai ngay, không làm gián đoạn vận hành các tổ máy phát điện.
Bộ cũng lưu ý trong trường hợp phải thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo thiết
bị có khả năng ảnh hưởng đến công tác huy động công suất phát điện cần lập
kế hoạch cụ thể, phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện để bố trí thời gian
thực hiện phù hợp với kế hoạch huy động điện trong mùa khô theo chỉ đạo, hướng
dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện xem xét, lựa
chọn, kết hợp thực hiện một số biện pháp cụ thể đối với công tác vận hành tổ
máy phát điện và hệ thống xử lý bụi, khí thải như tăng cường kiểm soát chặt chẽ
chất lượng nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là các chỉ tiêu kỹ thuật về hàm lượng
lưu huỳnh, tro, độ ẩm trong than.
Trên cơ sở đó, dự báo nồng độ phát thải đối với các thông số
ô nhiễm cơ bản trong khí thải (SO2, NOx và bụi tổng) để điều chỉnh tỷ lệ phối
trộn nhiên liệu phù hợp; không tiếp nhận than không bảo đảm chất lượng theo thiết
kế công nghệ của tổ máy.
Đồng thời duy trì và tăng cường bề mặt trao đổi nhiệt (thông
qua cơ chế nghiền than, chế độ cấp gió, xử lý xỉ lò), bảo đảm hiệu suất cháy ổn
định, hạn chế dao động tải nhằm vận hành tổ máy ở chế độ tối ưu đồng thời hạn
chế tối đa việc thay đổi đột biến về nồng độ của các thông số ô nhiễm trong khí
thải.
NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, QUY CHUẨN MỚI
Để tăng cường khả năng vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí
thải, giảm thiểu nguy cơ xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, Bộ khuyến
nghị chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện thiết lập ngưỡng cảnh báo nội
bộ về các thông số ô nhiễm trong khí thải (như CO, NOx, SO2, bụi tổng) phù hợp
để chủ động điều chỉnh tỷ lệ thành phần nhiên liệu, chế độ vận hành của tổ máy;
kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng, hiệu suất hoạt động
của các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải...
Ngoài ra, đối với các hạng mục cải tạo, nâng cấp có yêu cầu
chi phí đầu tư lớn (các thiết bị ESP, khử SO2, SCR trong hệ thống xử lý khí thải)
cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình cụ thể, hạn chế tối đa ảnh
hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô
và các năm tiếp theo.
Liên quan đến quy chuẩn khí thải mới đối với các nhà máy nhiệt điện.
Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024/BTNMT).
Cụ thể, từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày
31/12/2031, các cơ sở nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt
điện đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp
lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi
trường hoặc đăng ký môi trường trước ngày 1/7/2025 được tiếp tục áp dụng QCVN
22:2009/BTNMT và quy định của chính quyền địa phương để kiểm soát chất lượng
khí thải phát sinh từ các tổ máy nhiệt điện.
Theo lộ trình trên, đề nghị các chủ đầu tư nhà máy nhiệt
điện khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu chuyển đổi công nghệ
sản xuất, công nghệ xử lý chất thải và ứng dụng các biện pháp quản lý môi trường
tiên tiến nhằm đáp ứng được các quy định mới tại QCVN 19:2024/BTNMT kể từ ngày
1/1/2032.
