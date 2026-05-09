Kiến tạo giá trị bằng ánh sáng trong không gian sống, làm việc và kinh doanh

Ánh sáng đang trở thành hạ tầng nền tảng, tác động trực tiếp đến cách con người sống, làm việc và cảm nhận; trong bối cảnh đó, khả năng “kiến tạo giá trị bằng ánh sáng” thông qua các hệ giải pháp được dự báo sẽ trở thành yếu tố phân hóa quan trọng giữa các doanh nghiệp trong ngành…

Một khía cạnh ít được đề cập đến là ánh sáng tác động đến con người không chỉ qua thị giác mà còn qua cơ chế sinh học của cơ thể. Chính sự thiếu vắng này đã mở ra nhu cầu tái định nghĩa vai trò của ánh sáng, đồng thời là tiền đề cho những chuyển dịch chiến lược từ các doanh nghiệp tiên phong.

ÁNH SÁNG KIẾN TẠO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Thị trường chiếu sáng Việt Nam nhiều năm qua được vận hành theo hệ thống logic quen thuộc: sản phẩm đẹp, giá cạnh tranh, hiệu ứng ấn tượng. Ánh sáng được đánh giá chủ yếu qua khả năng tạo hình cho không gian như: sáng hay tối, trắng hay vàng, nổi bật hay kín đáo,...

Tại sự kiện Creating Values Through Light (Kiến tạo giá trị bằng ánh sáng) diễn ra chiều 8/5, chuyên gia thiết kế chiếu sáng quốc tế Martin Klaasen nhấn mạnh ngành chiếu sáng toàn cầu đang dịch chuyển theo hướng đặt con người làm trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào công năng hoặc thẩm mỹ. Theo ông, việc bỏ qua yếu tố sinh học trong thiết kế ánh sáng là một trong những hạn chế lớn của cách tiếp cận truyền thống, trong khi các nghiên cứu hiện nay đã cung cấp đủ cơ sở khoa học để tái định nghĩa vai trò của ánh sáng trong không gian sống, làm việc và kinh doanh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị CARA Lighting Solution – doanh nghiệp hơn 30 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, nhấn mạnh: “Giá trị của ánh sáng ngày nay không còn dừng lại ở yếu tố chiếu sáng hay thẩm mỹ mà đã trở thành một phần quan trọng trong việc kiến tạo chất lượng sống, hiệu suất làm việc và hiệu quả kinh doanh.”

Ông Nguyễn Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị CARA Lighting Solution tại sự kiện "Creating Values Through Light", chiều 8/5.

Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra ánh sáng không chỉ ảnh hưởng đến thị giác mà còn có thể tác động trực tiếp đến quá trình sản sinh các hormone trong cơ thể. Đồng thời, cường độ, phổ màu và thời điểm tiếp xúc ánh sáng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ ngủ - thức, mức độ tỉnh táo và khả năng tập trung.

Theo National Center for Biotechnology Information, ánh sáng được xem là “zeitgeber” – tác nhân chính điều chỉnh đồng hồ sinh học, quyết định thời điểm cơ thể cần tỉnh táo hay nghỉ ngơi. Việc tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào buổi sáng giúp tăng mức độ tỉnh táo và cải thiện hiệu suất nhận thức, trong khi ánh sáng xanh vào ban đêm có thể ức chế sản xuất melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ – khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn. Ngay cả những mức ánh sáng thấp vào ban đêm cũng có thể gây xáo trộn nhịp sinh học, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tâm trạng và hiệu suất làm việc.

Bên cạnh giấc ngủ, nghiên cứu được công bố trên GE Lighting cũng chỉ ra, ánh sáng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, năng suất làm việc và khả năng tập trung. Thực tế cho thấy, cùng một không gian, chỉ cần thay đổi ánh sáng có thể tạo ra cảm giác hoàn toàn khác.

Đánh giá về xu hướng chung của thị trường, nhiều chuyên gia nhận định: Ngành chiếu sáng đang chuyển từ định tính sang định lượng, từ yếu tố thuần kỹ thuật thành phần không thể thiếu của hệ sinh thái trải nghiệm và sức khỏe. So với các thị trường phát triển, quan điểm ánh sáng lấy con người làm trung tâm tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khai. Tuy nhiên, có khá nhiều yếu tố cho thấy tiềm năng của thị trường này, bao gồm: sự gia tăng của các dự án bất động sản cao cấp, nhu cầu nâng cao trải nghiệm trong các ngành dịch vụ và nhận thức ngày càng rõ hơn về sức khỏe và môi trường làm việc của người tiêu dùng.

CAM KẾT CẮT GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng trên toàn cầu không ngừng tăng và khả năng chống chịu khí hậu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, phương pháp tiếp cận của nhiều hãng sản xuất các thiết bị chiếu sáng đều tạo ra những kết quả có thể đo lường được, giải quyết được những khó khăn về lưới điện, các vấn đề cấp bách quản lý năng lượng điện…

Tập đoàn Signify vừa công bố chương trình vì cuộc sống tươi sáng và một thế giới tốt đẹp hơn (“Brighter Lives, Better World 2030”). Bằng cách kết nối công nghệ thông minh có thể áp dụng vào thực tiễn với các mục tiêu chống biến đổi khí hậu đầy tham vọng, Signify mong muốn mang lại tác động tích cực cho các đô thị, tòa nhà và cộng đồng.

Ông Jitender Khurana, Tổng Giám đốc mảng Kinh doanh Chuyên dụng tại khu vực Đông Nam Á & Viễn Đông Signify, cho biết: Nhu cầu năng lượng tại Đông Nam Á đang tăng mạnh, trong đó nhu cầu đối với các loại nhiên liệu hóa thạch chiếm gần 80%. Nếu xu hướng này tiếp diễn, đến năm 2050 lượng phát thải sẽ tăng một phần ba trong khi các nguồn nhiên liệu hóa thạch sẽ bị thiếu hụt, tình trạng mất cân bằng trầm trọng sẽ xảy ra. Với việc các tòa nhà chiếm tới 40% lượng tiêu thụ năng lượng và phát thải toàn cầu, việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng trở thành một trong những đòn bẩy tức thời và hiệu quả nhất - có khả năng cắt giảm tới 80% năng lượng tiêu thụ.

Đến năm 2030, Signify cam kết giúp khách hàng tiết kiệm lũy kế 60 TWh (60 tỷ kWh) điện năng; Giảm cường độ phát thải carbon với tỷ suất bình quân 35%/năm; Doanh thu từ các giải pháp chiếu sáng thông minh mới chiếm 41% (tăng từ 31% so với năm 2014), bao gồm các giải pháp chiếu sáng an ninh và an toàn, chiếu sáng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chiếu sáng trong ngành sản xuất thực phẩm và đèn năng lượng mặt trời.

Để chinh phục được các mục tiêu kinh tế tuần hoàn, Signify đã đưa bộ quy tắc “sử dụng ít hơn, sử dụng lâu hơn, sử dụng lại” vào hai chương trình đặc biệt: Signify Circle (Sáng kiến Vòng đời Tuần hoàn) và Signify Switch (chương trình Chuyển đổi cùng Signify).