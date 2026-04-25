Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
Lưu Hà
25/04/2026, 10:14
Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, khiến ngành kiến trúc và xây dựng cần có những giải pháp chống nóng thiết thực hơn cho nhà ở. Ngoài vật liệu, một số cách quy hoạch tự nhiên và đơn giản cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của bức xạ mặt trời…
Với bối cảnh khí hậu Việt Nam hiện nay, ngôi nhà "biết
thở" cần mang những đặc điểm và giải quyết được các yếu tố như: thông gió
tự nhiên (thông gió một chiều, thông gió chéo, thông gió đứng…) để đảm bảo
thông thoáng và gia tăng trao đổi nhiệt. Bên cạnh đó, cần hạn chế bức xạ nhiệt và chắn
nắng, che mưa, cũng như chống được gió lạnh vào mùa
đông.
Với ngôi nhà có thông gió tự nhiên tốt, gió sẽ mang đi nhiệt
lượng tỏa ra từ kết cấu cũng như không khí, giúp điều tiết nhiệt độ. Những hành
lang, mái hiên, cầu thang, giếng trời… giúp làm giảm nhiệt lượng truyền trực tiếp
vào kết cấu cũng như tạo ra nhiều bóng râm hơn trong nhà.
Kiến trúc sư và gia
chủ nên tạo những khoảng trống có tính toán, xuyên suốt ngôi nhà nhằm tạo ra
chênh lệch áp suất, từ đó thúc đẩy thông gió ngang hoặc thông gió
chéo và lấy sáng hợp lý. Bên cạnh đó, nếu hành lang hay mái hiên có thể phối hợp
với hệ cây xanh thì hiệu quả càng cao.
NHÀ NALA – HUẾ
Nằm không xa thành cổ, một khu vực yên bình và xanh mát của
thành phố Huế, Nala là tổ ấm của một gia đình nhỏ đồng thời là xưởng vẽ của một
họa sĩ và là phòng trưng bày dành cho những người yêu nghệ thuật.
Bắt đầu từ hình dáng cơ bản của một cửa hàng truyền thống, các
kiến trúc sư từ Nguyen Khai Architects & Associates đã tạo ra một khoảng trống
cắt ngang khối nhà để phân chia và kết nối các không gian, đồng thời dành chỗ
cho cây xanh.
Sau "khoảng cắt", là khu vườn phía dưới, cầu thang phía
trên và năm bồn cây treo. Khoảng không này trở thành trái tim của ngôi nhà, khi
mọi thành viên trong gia đình có thể tận hưởng tầm nhìn ra khu vườn từ phòng
khách, nhà bếp, phòng ăn hay phòng ngủ. Còn đối với khách tham quan, họ có thể
trải nghiệm cả nghệ thuật và thiên nhiên cùng một lúc.
Các khối nhà hai tầng được kết nối bằng những hành lang dạng
cầu bắc ngang khu vườn ở giữa. Không gian này không chỉ mang lại cho ngôi nhà
nhiều ánh sáng tự nhiên mà còn cân bằng không khí. Ngôi nhà chỉ được làm bằng
các vật liệu cơ bản như bê tông và kính để tạo không gian cho nghệ thuật và
thiên nhiên được thể hiện trọn vẹn.
Vì chủ nhà là một họa sĩ muốn kết hợp xưởng vẽ và phòng
trưng bày của mình tại nhà, nên việc phân chia các khu chức năng trong nhà cần
được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo không gian riêng tư và công cộng thoải mái cho
mọi người. Do đó, có hai cầu thang và hai lối đi riêng biệt dành cho cư dân và
khách. Không gian xưởng vẽ và phòng trưng bày có thể được tiếp cận từ cầu thang
giữa.
Thiên nhiên hiện diện trong mọi khoảnh khắc sinh hoạt hàng
ngày của mọi người trong ngôi nhà. "Đường cắt" giúp ngôi nhà đô thị
đón nhiều ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành hơn, trong khi hành lang và
cầu thang ngoài trời giúp tạo vùng đệm và thông gió.
Đó là lý do tại sao ngôi
nhà được gọi là Nala. Nó có nghĩa là khe núi, một dòng suối chảy qua nhà, giúp
chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người sống trong đó.
NHÀ PHAN RANG – NINH THUẬN
Phan Rang (nay thuộc Khánh Hòa) thường được gọi là "sa
mạc của Việt Nam". Nơi đây có khí hậu khắc nghiệt, với tới 9 tháng nắng nóng
và khô hạn kéo dài. Cảnh quan “nóng bỏng” này được bao phủ bởi những cánh đồng
đá trải dài vô tận. Tuy nhiên, ẩn dưới những bề mặt đá và cát là một sức sống
mãnh liệt.
Nằm ở ngã ba đường, ngôi nhà được hưởng lợi từ tầm nhìn
thoáng đãng, nhưng lợi thế này cũng đặt ra những thách thức đáng kể trong điều
kiện khí hậu khắc nghiệt, khi trực tiếp đón ánh nắng gay gắt từ cả hướng đông
và tây. Thêm vào đó, rìa phía đông nam của khu đất đón những cơn gió mùa theo
mùa mang theo hơi nóng và độ ẩm từ biển vào nhà.
Ngôi nhà được thiết kế cho ba thế hệ cùng chung sống. Để
giảm bớt sức nóng gay gắt từ hướng đông và tây, các kiến trúc sư đến từ văn
phòng H.A đã hình dung ngôi nhà như một phiến đá được nâng lên, nhằm tạo ra một
không gian đệm bên dưới, giống như một mái che khổng lồ che chở con người khỏi
ánh nắng mặt trời. Các không gian riêng tư được cố ý thu hẹp, từ đó ngôi nhà có
các khoảng trống để kết nối, làm vùng đệm nhiệt và lưu thông không khí mát.
Lấy cảm hứng từ kiến trúc hiện đại Việt Nam thế kỷ 20, việc
sử dụng mặt tiền ốp đá cuội tạo thêm một lớp bảo vệ cách nhiệt và chống thấm
cho tường nhà. Không gian bên trong được kết nối với cuộc sống bên ngoài thông
qua bức tường bao được hạ thấp, nơi đường cắt nghiêng tạo cảm giác cởi mở và dễ
tiếp cận. Bức tường cũng cung cấp sự bảo vệ cần thiết trong khi vẫn cho phép
người bên trong tận hưởng tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh.
Tầng trệt được thiết kế như một môi trường mở, liền mạch, kết
nối không gian nội thất và ngoại thất. Tường ngoài dày (300 mm) và giảm thiểu
các khe hở trên mặt tiền tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để giảm hấp thụ nhiệt.
Trong khi sân trong được thiết kế cảnh quan và các khối phụ trợ cách nhiệt cho
phòng ngủ. Cây xanh và mặt nước được bố trí dọc theo hướng gió biển để lọc và
làm mát. Không gian xanh và các yếu tố nước bao quanh ngôi nhà góp phần điều chỉnh
vi khí hậu.
Trục lưu thông trong nhà là các hành lang di chuyển qua các
không gian riêng tư, với các khoảng trống thẳng đứng tăng cường sự kết nối gia
đình. Chính những khoảng trống này cùng với cầu thang xoắn ốc duyên dáng và các
vùng đệm cây xanh giúp điều hòa hiệu suất nhiệt của từng khu vực chức năng.
Từ đó có thể thấy, sự hiện diện của ban công, vườn, hành
lang, cầu thang và các cửa sổ không chỉ đóng góp về mặt thẩm mỹ cho thiết kế
nhà ở, mà còn đóng vai trò là các yếu tố tích cực ảnh hưởng trực tiếp đến môi
trường và vi khí hậu của ngôi nhà, định hình sự thoải mái và cảm nhận của mọi
thành viên trong gia đình.
Kiến trúc "thử nghiệm" tiềm năng chữa lành giữa miền Trung
Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung
Kiến trúc cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là an toàn và tiện nghi. Nhưng cuộc sống đô thị hóa vô hình trung đã tách con người khỏi môi trường xanh. Kiến trúc lúc này có nhiệm vụ tạo ra các không gian sống giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người…
4 thiết bị gia dụng giúp tối ưu hoá căn bếp nhỏ
Từ những thiết bị nhỏ gọn nhưng đa năng đến các giải pháp “all-in-one” thông minh, căn bếp hiện đại đang được tái định nghĩa theo hướng tinh giản nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm nấu nướng tiện nghi...
Kiến trúc và nội thất có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của con người
Kiến trúc không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe thể chất thông qua các yếu tố công thái học, mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc và mức độ thoải mái tinh thần của con người.
Villa cuối tuần cho những khoảnh khắc nghỉ ngơi
Trong bối cảnh chất lượng sống ngày càng được đề cao, xu hướng “sống hai nơi” – làm việc ở trung tâm và nghỉ dưỡng tại vùng ven – đang dần trở thành chuẩn mực mới...
Nhà trắng đón nắng hè
Năm 2026, Viện màu sắc Pantone đã chọn "Cloud Dancer” là màu của năm. Đó là sắc trắng được mô tả đem lại cảm giác trôi nổi, mang sắc thái tự do, phóng khoáng, biểu tượng cho "tác động xoa dịu giữa một xã hội hỗn loạn…
