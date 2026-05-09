Kiến trúc villa xanh phản chiếu trên mặt nước

Cùng với môi trường xã hội, môi trường sinh thái góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ "đáng sống" của một khu vực dân cư. Trong đó không gian sống gần các mặt nước rộng lớn, trong lành là sự đảm bảo cho một cuộc sống thư thái về tinh thần…
Trong xu hướng kiến trúc bền vững, yếu tố "Thủy" (nước) hiện không chỉ đóng vai trò trang trí hay phong thủy, mà còn là một giải pháp kỹ thuật
cốt lõi để điều hòa vi khí hậu (microclimate). Một ngôi nhà ven sông hay một
biệt thự sở hữu hồ bơi trong nhà luôn có nền nhiệt thấp hơn bên ngoài từ 2 - 3
độ C nhờ cơ chế bay hơi tự nhiên.
Trên bờ những hồ nước hay con sông thanh bình, nơi mặt nước
phản chiếu sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, những
ngôi nhà được thiết kế để mang lại sự thoải mái và kết nối sâu sắc với môi
trường xung quanh và tận dụng tối ưu những đặc điểm độc đáo của bối cảnh. Theo đó, thiết kế nhà gần sông, hồ cần chú trọng
không gian mở và tối ưu tầm nhìn ra mặt nước.
Các giải pháp như nhà có sân vườn, cửa kính lớn, thiết kế tối
giản hoặc phong cách nghỉ dưỡng có thể giúp tận dụng tối đa vi khí hậu mát mẻ và mang
lại sự bình yên. Ban công và hiên nhà nên được thiết kế rộng rãi, không chỉ để
tạo không gian thư giãn mà còn là khoảng đệm để hạn chế mưa nắng cũng như tác động
trực tiếp của hơi nước và khí hậu.
Dù vậy, vùng ven sông, hồ thường có địa
chất yếu, gia chủ và kiến trúc sư cần khảo sát kỹ và làm móng vững chắc, cũng
như có các giải pháp lựa chọn vật liệu phù hợp cho tường và sàn.
NHÀ VEN SÔNG VILLA AD8
Ban đầu, căn biệt thự thuộc khuôn viên Vinhomes Riverside
Long Biên (Hà Nội) này mang phong cách tân cổ điển, nằm trên một mảnh đất dài
và hẹp. Mặt bằng được chia các khu vực đều đặn, giống nhau. Ngôi nhà chưa thực sự
phù hợp với cuộc sống miền nhiệt đới và chưa khai thác tốt vị trí gần ngã ba
sông ở phía sau.
Sau khi các kiến trúc sư từ Nemo Studio tiếp nhận việc cải tạo,
họ đã tạo ra các hàng hiên, mở rộng các không gian phía sau và tạo một lõi
thông tầng giữa nhà để đem đến những thay đổi lớn. Các không gian công cộng tầng
1 hay các phòng ngủ chính tầng 2, 3 đều rộng rãi hơn cũng như có tầm nhìn thoải
mái ra phía vườn và ra phía con sông.
Các hàng hiên và thông tầng ngoài việc tạo ra các khoảng rỗng
thì quan trọng hơn, còn phù hợp với cuộc sống vùng nhiệt đới. Cảm nhận gió,
mưa và thiên nhiên sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ cho gia chủ khi ngồi trên
hiên nhà. Cây xanh, cây bụi, sỏi đá… được bố trí nhiều nơi từ lõi tầng 1 cho tới
những tầng cao hay ngay bên cạnh khu vệ sinh, khu tắm.
Các hệ của trượt, hệ cửa
mở ở lõi thông tầng cho phép và kiểm soát ra sự thông thoáng, luân chuyển không
khí mát. Các hệ lam bê tông, lam gỗ cho phép ánh nắng xuyên qua, diễn tả
những chuyển biến của vệt sáng và bóng đổ theo thời gian, đồng thời cũng hạn chế
nắng nóng và tăng tính riêng tư.
Nội thất
sử dụng các chất liệu thô mộc của bê tông mài, gỗ tự nhiên, đá ong, hay chỉ đơn
giản là sơn trắng…. Phần mặt đứng công trình được xử lý theo hướng giản lược và
cô đọng để có sự hòa nhập với kiến trúc chung khu vực mà vẫn có có sự trang
nhã.
Khoảng vườn phía sau có chòi nghỉ, các thảm cỏ lớn, cây xanh
& một bể bơi. Với việc dùng hệ sàn gỗ trượt, khi cần thiết bể bơi này có thể
đóng lại để tăng tính an toàn cũng như có thêm sàn chơi rộng rãi. Khu vực này
có thể tổ chức những bữa ăn gia đình hay tổ chức những buổi tiệc lớn.
Villa AD8 đã được trang WorldArchitect khen ngợi: “Từ một
tòa nhà tân cổ điển đã biến thành một ngôi nhà đương đại, mang đến một bầu
không khí nhiệt đới bên trong với những khoảng mở đáng ngạc nhiên. Bố cục linh
hoạt và các yếu tố tự nhiên khiến ngôi nhà ven sông này trở thành ví dụ tiêu biểu
cho kiến trúc bền vững Việt Nam”.
NHÀ VEN HỒ BT5 VILLA
BT5 Villa tọa lạc tại khu Lakeside Splendora, một
khu phức hợp biệt thự được bao quanh bởi các hồ nước và cảnh quan thiên nhiên của
Hà Nội, rất lý tưởng cho cuộc sống của một gia đình hiện đại. Công trình lấy cảm
hứng thiết kế từ chủ nhân, một người đam mê kiến trúc, tạo nên một không gian
sống không chỉ thoải mái mà còn là nền tảng để chủ nhân thể hiện niềm đam mê và
cá tính riêng.
Mỗi góc của biệt thự đều mang đến những trải nghiệm độc đáo
và đầy cảm hứng cho tất cả các thành viên trong gia đình. Thiết kế kiến trúc
của BT5 Villa nhấn mạnh sự đồng nhất, tối giản và hài hòa với thiên nhiên. Các
không gian mở và thoáng đãng, hòa nhập liền mạch với cảnh quan xung quanh trong
khi vẫn đảm bảo sự riêng tư cho từng khu vực chức năng.
Thiết kế không
gian mở kết nối phòng khách, nhà bếp và khu vực ăn uống với khu vườn và hiên có
mái che. Tầng hai gồm phòng ngủ chính và phòng ngủ trẻ em, cả hai đều mở ra khu
vườn trên mái nhà được thiết kế cảnh quan tinh tế.
Chủ sở hữu biệt thự, một
chuyên gia về âm thanh và ánh sáng, đã đầu tư vào một không gian trải nghiệm cá
nhân hóa riêng biệt. Tầng ba có một khu vực đa năng được thiết kế riêng cho các
hoạt động như xem phim, nghe nhạc hoặc thư giãn cùng bạn bè.
Theo các kiến trúc sư từ văn phòng APDI, biệt thự được thiết
kế để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa sổ kính lớn, đảm bảo 100%
không gian nhận được đủ ánh sáng ban ngày và thông gió tự nhiên. Hệ thống chiếu
sáng buổi tối được lên kế hoạch tỉ mỉ với các thiết bị chiếu sáng tiêu chuẩn
cao và các kịch bản chiếu sáng có thể điều chỉnh cho các hoạt động khác nhau
trong các không gian chức năng.
Thiết kế nội thất tối giản tập trung vào việc tối ưu hóa trải
nghiệm âm thanh, với khả năng cách âm tuyệt vời đạt được nhờ các vật liệu chất
lượng cao và tường nhiều lớp. Thiết kế trần nhà bao gồm hiệu ứng bầu trời sao,
đóng vai trò là điểm nhấn nghệ thuật, được bổ sung bởi hệ thống đèn LED RGB chiếu
sáng xung quanh, có thể tùy chỉnh màu sắc và cường độ, tạo ra
các kịch bản chiếu sáng linh hoạt.
