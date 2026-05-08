Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng
Lưu Hà
08/05/2026, 07:46
Tại Việt Nam, xu hướng gia dụng thông minh đang phát triển mạnh, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận thiết bị gia đình. Những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn mở rộng sang trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe…
Trái với các dự báo về sự bão hòa của thị trường, ngành công
nghiệp thiết bị gia dụng vẫn duy trì sức hút. Tại Hội nghị Đối tác toàn cầu TCL
2026 diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc vừa qua, bà Eileen Sun, Phó chủ tịch TCL
Industries, cho biết thị trường toàn cầu cho tủ lạnh và máy giặt tiếp tục tăng
trưởng với tốc độ hơn 60% mỗi năm.
Theo bà Sun, sức bật này xuất phát từ việc thay đổi bản chất
của thiết bị. Công nghệ AI giúp chuyển dịch từ cơ chế "phản ứng thụ động" theo
lệnh người dùng sang "nhận thức chủ động". “Một chiếc máy giặt thế hệ
mới có khả năng tự phân tích chất liệu sợi vải, hay mẫu tủ lạnh năm 2026 có thể
nhận biết chính xác tình trạng sinh học của thực phẩm lưu trữ”, bà Eileen Sun
nêu ví dụ.
Thống kê năm 2026 cho thấy khoảng 73% thiết bị gia dụng cỡ lớn
mới ra mắt đã tích hợp AI, đánh dấu quá trình chuyển đổi từ thiết bị độc lập
thành hệ thống thông minh tự vận hành. Trong nhóm thiết bị nổi bật, tủ lạnh nhiều
cánh trở thành tâm điểm khi Panasonic vừa giới thiệu hơn 25 mẫu mới tại
Experience Hub.
Trên tủ lạnh Panasonic, Nanoe X được quảng cáo giúp vô
hiệu hóa vi khuẩn và khử mùi, đồng thời giảm dư lượng thuốc trừ sâu. Tính
năng Prime Fresh bảo quản thực phẩm ở -3°C giúp chế biến nhanh khi cần mà không
phải rã đông. Auto Ice mang đến tiện lợi cho nhu cầu dùng đá hàng ngày.
Thị trường quốc tế và trong nước cũng ghi nhận nhiều
thương hiệu đang tăng tốc tương tự. Samsung phát triển Family Hub với màn hình
cảm ứng lớn và khả năng điều khiển qua SmartThings. LG hướng đến tối ưu làm lạnh
bằng DoorCooling+ và khử mùi bằng Hygiene Fresh+ trên dòng InstaView. Xiaomi lại
tận dụng IoT với Smart Refrigerator 630L, cho phép điều chỉnh nhiệt độ, theo
dõi điện năng qua Mi Home…
Ở nhóm máy giặt, các dòng cao cấp của Panasonic được chú ý
nhờ công nghệ giặt lọc ly tâm giúp tách chất bẩn và giữ nước giặt. Kết hợp với
sấy Nanoe X và hệ thống sấy bơm nhiệt ba động cơ Inverter, quần áo được khử khuẩn,
giảm nhăn và bảo vệ sợi vải. Các dòng Venus và Tailor-Made mang thiết kế tinh
giản, đặt chồng linh hoạt, phù hợp căn hộ diện tích nhỏ.
Tương tự, Samsung AI Wash và LG ThinQ AI cũng sử dụng cảm biến
tự điều chỉnh lượng nước, chất giặt và thời gian, nhằm tiết kiệm năng lượng
nhưng vẫn duy trì chất lượng giặt. Người dùng quan tâm nhiều hơn đến bảo vệ sợi
vải và khả năng kết nối từ xa để theo dõi trạng thái thiết bị…
Với chức năng điều khiển giọng nói, các dòng sản phẩm hiện
không còn dừng ở loa thông minh hoặc hệ sinh thái nhà thông minh. Giọng
nói không còn là tính năng phụ mà đang trở thành một cách điều khiển chính xuất
hiện ngay trên những thiết bị rất quen thuộc. Chẳng hạn, các thương hiệu Masuto, Kalite, Dreamer, Fujihome,
Xiaomi... đều đã tung ra sản phẩm quạt thông minh điều khiển bằng giọng nói với mức giá
khá phải chăng, từ 1,2 triệu đồng trở lên.
Cùng với đó, nhóm robot hút bụi lau nhà cũng đang tận dụng
giọng nói để giảm tối đa thao tác. Nhiều sản phẩm cho phép ra lệnh trực
tiếp như “bắt đầu dọn phòng khách”, “quay về trạm sạc” hay “lau lại khu vực
này”. Nổi bật có thể kể tới Ecovacs Deebot X1 Omni và các thế hệ sau như
dòng X11 có trợ lý YIKO, cho phép nói trực tiếp với robot để bắt đầu dọn dẹp, gọi
về dock hoặc xử lý các tình huống cụ thể.
Đằng sau sự phổ biến của các thiết bị này là các nguyên nhân
rõ ràng. Thứ nhất, công nghệ đã đủ rẻ để đưa xuống phân khúc phổ thông. Thứ
hai, thói quen người dùng đang thay đổi: ưu tiên tiện lợi, nhanh, ít thao tác
nhất có thể.
Trong bối cảnh thị trường điện tử tiêu dùng và thiết bị gia
dụng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, gắn với xu hướng số hóa và
nâng cao chất lượng đời sống, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh
Việt Nam (IEAE 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/5/2026 tại Trung tâm Hội
chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).
Với quy mô hơn 10.000 m2, sự kiện dự kiến quy tụ trên 300
doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung vào các trung tâm sản xuất điện tử
lớn của khu vực. Các nhóm sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm tập trung vào
hai lĩnh vực chính: điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng. Đây đều là những
ngành hàng có tốc độ tăng trưởng ổn định tại Việt Nam, nhờ sự gia tăng của tầng
lớp trung lưu và nhu cầu nâng cấp thiết bị cá nhân, gia đình.
Tại khu gian hàng điện tử tiêu dùng, khách tham quan sẽ được
tiếp cận các sản phẩm đang được ưa chuộng tại Việt Nam và khu vực như: tai nghe
bluetooth hi-fi, loa di động, thiết bị gaming, cáp sạc nhanh, pin dự phòng dung
lượng lớn, củ sạc thông minh, thiết bị đeo thông minh, cùng các sản phẩm công
nghệ cao như drone (thiết bị bay không người lái) và robot.
Trong khi khu gian hàng thiết bị điện gia dụng trọng tâm được
đặt vào các sản phẩm gia dụng nhỏ gọn, thiết thực cho đời sống hiện đại như: bếp
từ công suất lớn, nồi chiên không dầu, quạt tiết kiệm điện, máy sấy tóc ion âm,
nồi điện đa năng, máy ép trái cây, ấm đun nước... Các sản phẩm này không chỉ
chú trọng vào tính tiện dụng, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng mà còn có
mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.
Một điểm đáng chú ý của IEAE 2026 là các hoạt động hội thảo,
diễn đàn chuyên ngành đi kèm, tập trung vào xu hướng thị trường, chính sách và
định hướng phát triển ngành điện tử - gia dụng. Các hoạt động kết nối B2B được
tổ chức song song cũng góp phần nâng cao hiệu quả giao thương, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đối tác
phù hợp. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tiêu
thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong
chuỗi giá trị.
Ở góc độ vĩ mô, những sự kiện như IEAE 2026 không chỉ là hoạt
động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn phản ánh xu hướng hội nhập sâu hơn của
thị trường Việt Nam vào mạng lưới sản xuất và tiêu dùng khu vực. Qua đó, tạo
thêm dư địa cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với các
tiêu chuẩn mới và từng bước tham gia vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao
hơn.
