Hiểu rõ về phòng ăn trong căn nhà nhỏ

Nếu tìm hiểu và sắp xếp nội thất hợp lý, một phòng ăn nhỏ trong căn nhà nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn, giúp không gian trở nên sang trọng và ấn tượng bất kể diện tích...
Khi không gian sống ngày càng nhỏ hẹp trong thành phố, việc sắp xếp phòng ăn cần phải được tính toán kỹ càng để vừa thoải mái, vừa phục vụ . Phòng ăn nhỏ hoàn toàn có thể cuốn hút không kém — thậm chí đôi khi còn mang lại trải nghiệm tinh tế hơn so với những không gian rộng lớn.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG ĂN NHỎ TRÔNG RỘNG RÃI HƠN?
“Một phòng ăn nhỏ có thể trở nên thoáng đãng hơn nếu được bao phủ trong một bảng màu thống nhất, thậm chí có thể ‘quây’ không gian bằng vải hoặc màu sắc để tạo cảm giác liền mạch,” nhà thiết kế kiến trúc Chad Graci tại New Orleans chia sẻ. “Bạn có thể lưu ý sử dụng gương: luôn giúp tăng chiều sâu và tạo hiệu ứng không gian rộng hơn”.
Ông cũng gợi ý nên thiết kế phòng ăn nhỏ theo hướng đa chức năng. “Ví dụ, một phòng ăn nhỏ được bố trí kệ sách xung quanh có thể đồng thời trở thành góc làm việc hoặc phòng lounge riêng tư. Điều quan trọng là tận dụng tối đa không gian lưu trữ và bề mặt sử dụng — bởi mỗi mét vuông đều có giá trị.”
LƯU Ý KHI SẮP XẾP NỘI THẤT
Tỷ lệ là yếu tố then chốt. Những món nội thất cồng kềnh có thể phá vỡ sự hài hòa của một không gian vốn tinh tế — và điều ngược lại cũng đúng. “Nếu đồ nội thất quá nhỏ, căn phòng có thể trông chật chội hơn; nhưng nếu cố nhồi nhét những món quá lớn hoặc quá nhiều, không gian sẽ trở nên ngột ngạt,” Nina Venice, giám đốc thiết kế tại Four Hands, cho biết.
“Mục tiêu của bất kỳ phòng ăn nào là tạo cảm giác ấm cúng, thoáng đãng và gần gũi — vì vậy việc lựa chọn nội thất phù hợp với quy mô không gian là điều đặc biệt quan trọng.”
Một mẹo quen thuộc khi thiết kế một không gian bếp hơi chật hẹp là sử dụng ghế băng ở một phía của bàn ăn. “Hãy dùng dạng ghế băng (banquette) để tối ưu diện tích,” nhà thiết kế Heather French tại Santa Fe, đồng sáng lập French & French, chia sẻ. “Bạn có thể đặt nó vào góc phòng hoặc tận dụng lối đi, biến hạn chế thành cơ hội”.
Bà cũng gợi ý nên ưu tiên bàn tròn thay vì bàn có cạnh vuông. “Bàn tròn giúp tạo sự lưu chuyển trong không gian và khiến căn phòng trông rộng rãi hơn”.
Ngoài ra, các hệ tủ âm tường thiết kế riêng cũng là giải pháp lưu trữ hiệu quả, đặc biệt với những gia chủ thường xuyên tiếp khách, ngay cả khi diện tích hạn chế. Cuối cùng, đừng bỏ qua sức mạnh của gương và cửa sổ — những yếu tố giúp “mở rộng” không gian một cách trực quan.
CÁCH BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ NỘI THẤT
Trong một phòng ăn diện tích hạn chế, tính chức năng cần được đặt lên hàng đầu; mỗi món nội thất đều phải “có lý do để tồn tại”. Bàn ăn tròn hoặc oval giúp giữ tầm nhìn thông thoáng và tránh va chạm khi sử dụng, trong khi chân bàn dạng trụ loại bỏ sự vướng víu của chân bàn truyền thống — không ai muốn phải “né” chân bàn trong bữa ăn. Từ đó, việc lựa chọn ghế ngồi cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ.
Những chiếc ghế có lưng thoáng giúp không gian trông rộng rãi hơn. Thiết kế lưng thoáng không hề làm giảm đi sự thoải mái hay tính thẩm mỹ. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn ghế không tay vịn khi không gian chật hẹp. Tóm lại, hãy ưu tiên sự nhẹ nhàng về mặt thị giác để không gian luôn thoáng đãng.
Nếu phải bố trí nội thất sát tường — điều gần như không thể tránh khỏi trong các không gian nhỏ — hãy tận dụng tối đa lợi thế này. Một hệ ghế băng âm tường (banquette) có thể ngay lập tức giải phóng diện tích lưu thông và biến những góc hẹp thành khu vực ngồi lý tưởng.
Một vài gợi ý nhỏ nhưng hiệu quả: thay vì sử dụng tủ phòng ăn sideboard cồng kềnh, hãy chọn một bàn console mảnh gọn; đồng thời treo thêm gương, giúp căn phòng trở nên rộng rãi và ấm cúng hơn.
PHÂN TÁCH KHU VỰC PHÒNG ĂN VÀ PHÒNG KHÁCH TRONG MỘT CĂN HỘ NHỎ
Hãy thử “thả nổi” sofa (ngay cả trong không gian nhỏ), để phần lưng ghế trở thành vách ngăn tự nhiên giữa khu vực sinh hoạt và ăn uống. Đây là một trong những “chiêu” kinh điển trong thiết kế không gian mở và vẫn luôn hiệu quả.
Tiếp theo, bổ sung những món nội thất vừa linh hoạt vừa gọn nhẹ: Một chiếc bàn console là giải pháp tuyệt vời để phân tách phòng khách và phòng ăn. Nó có thể dùng làm bàn bày đồ khi tiếp khách, hoặc trở thành nơi đặt các vật dụng thường ngày.”
Dưới sàn, thảm cũng đóng vai trò định hình không gian: một tấm thảm lớn cho khu vực phòng khách và một tấm nhỏ, riêng biệt dưới bàn ăn sẽ giúp phân định rõ chức năng từng khu.
Ánh sáng cũng có thể làm điều tương tự — sử dụng đèn thả phía trên bàn ăn và ánh sáng dịu hơn cho khu lounge. Khi đó, một không gian chung có thể vận hành trơn tru như một bữa ăn nhiều món, với mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò riêng biệt.
Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
10:14, 25/04/2026
Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung
10:09, 19/04/2026
Kiến trúc và nội thất có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của con người
Cùng với môi trường xã hội, môi trường sinh thái góp phần đáng kể vào việc quyết định mức độ "đáng sống" của một khu vực dân cư. Trong đó không gian sống gần các mặt nước rộng lớn, trong lành là sự đảm bảo cho một cuộc sống thư thái về tinh thần…
Kiến tạo giá trị bằng ánh sáng trong không gian sống, làm việc và kinh doanh
Ánh sáng đang trở thành hạ tầng nền tảng, tác động trực tiếp đến cách con người sống, làm việc và cảm nhận; trong bối cảnh đó, khả năng “kiến tạo giá trị bằng ánh sáng” thông qua các hệ giải pháp được dự báo sẽ trở thành yếu tố phân hóa quan trọng giữa các doanh nghiệp trong ngành…
Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng
Tại Việt Nam, xu hướng gia dụng thông minh đang phát triển mạnh, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận thiết bị gia đình. Những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn mở rộng sang trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe…
Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”
Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, khiến ngành kiến trúc và xây dựng cần có những giải pháp chống nóng thiết thực hơn cho nhà ở. Ngoài vật liệu, một số cách quy hoạch tự nhiên và đơn giản cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của bức xạ mặt trời…
Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung
Kiến trúc cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là an toàn và tiện nghi. Nhưng cuộc sống đô thị hóa vô hình trung đã tách con người khỏi môi trường xanh. Kiến trúc lúc này có nhiệm vụ tạo ra các không gian sống giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: