Hiểu rõ về phòng ăn trong căn nhà nhỏ

Nếu tìm hiểu và sắp xếp nội thất hợp lý, một phòng ăn nhỏ trong căn nhà nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn, giúp không gian trở nên sang trọng và ấn tượng bất kể diện tích...

Khi không gian sống ngày càng nhỏ hẹp trong thành phố, việc sắp xếp phòng ăn cần phải được tính toán kỹ càng để vừa thoải mái, vừa phục vụ . Phòng ăn nhỏ hoàn toàn có thể cuốn hút không kém — thậm chí đôi khi còn mang lại trải nghiệm tinh tế hơn so với những không gian rộng lớn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG ĂN NHỎ TRÔNG RỘNG RÃI HƠN?

“Một phòng ăn nhỏ có thể trở nên thoáng đãng hơn nếu được bao phủ trong một bảng màu thống nhất, thậm chí có thể ‘quây’ không gian bằng vải hoặc màu sắc để tạo cảm giác liền mạch,” nhà thiết kế kiến trúc Chad Graci tại New Orleans chia sẻ. “Bạn có thể lưu ý sử dụng gương: luôn giúp tăng chiều sâu và tạo hiệu ứng không gian rộng hơn”.

Ông cũng gợi ý nên thiết kế phòng ăn nhỏ theo hướng đa chức năng. “Ví dụ, một phòng ăn nhỏ được bố trí kệ sách xung quanh có thể đồng thời trở thành góc làm việc hoặc phòng lounge riêng tư. Điều quan trọng là tận dụng tối đa không gian lưu trữ và bề mặt sử dụng — bởi mỗi mét vuông đều có giá trị.”

LƯU Ý KHI SẮP XẾP NỘI THẤT

Tỷ lệ là yếu tố then chốt. Những món nội thất cồng kềnh có thể phá vỡ sự hài hòa của một không gian vốn tinh tế — và điều ngược lại cũng đúng. “Nếu đồ nội thất quá nhỏ, căn phòng có thể trông chật chội hơn; nhưng nếu cố nhồi nhét những món quá lớn hoặc quá nhiều, không gian sẽ trở nên ngột ngạt,” Nina Venice, giám đốc thiết kế tại Four Hands, cho biết.

“Mục tiêu của bất kỳ phòng ăn nào là tạo cảm giác ấm cúng, thoáng đãng và gần gũi — vì vậy việc lựa chọn nội thất phù hợp với quy mô không gian là điều đặc biệt quan trọng.”

Một mẹo quen thuộc khi thiết kế một không gian bếp hơi chật hẹp là sử dụng ghế băng ở một phía của bàn ăn. “Hãy dùng dạng ghế băng (banquette) để tối ưu diện tích,” nhà thiết kế Heather French tại Santa Fe, đồng sáng lập French & French, chia sẻ. “Bạn có thể đặt nó vào góc phòng hoặc tận dụng lối đi, biến hạn chế thành cơ hội”.

Bà cũng gợi ý nên ưu tiên bàn tròn thay vì bàn có cạnh vuông. “Bàn tròn giúp tạo sự lưu chuyển trong không gian và khiến căn phòng trông rộng rãi hơn”.

Ngoài ra, các hệ tủ âm tường thiết kế riêng cũng là giải pháp lưu trữ hiệu quả, đặc biệt với những gia chủ thường xuyên tiếp khách, ngay cả khi diện tích hạn chế. Cuối cùng, đừng bỏ qua sức mạnh của gương và cửa sổ — những yếu tố giúp “mở rộng” không gian một cách trực quan.

CÁCH BỐ TRÍ KHÔNG GIAN VÀ NỘI THẤT

Trong một phòng ăn diện tích hạn chế, tính chức năng cần được đặt lên hàng đầu; mỗi món nội thất đều phải “có lý do để tồn tại”. Bàn ăn tròn hoặc oval giúp giữ tầm nhìn thông thoáng và tránh va chạm khi sử dụng, trong khi chân bàn dạng trụ loại bỏ sự vướng víu của chân bàn truyền thống — không ai muốn phải “né” chân bàn trong bữa ăn. Từ đó, việc lựa chọn ghế ngồi cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ.

Những chiếc ghế có lưng thoáng giúp không gian trông rộng rãi hơn. Thiết kế lưng thoáng không hề làm giảm đi sự thoải mái hay tính thẩm mỹ. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn ghế không tay vịn khi không gian chật hẹp. Tóm lại, hãy ưu tiên sự nhẹ nhàng về mặt thị giác để không gian luôn thoáng đãng.

Nếu phải bố trí nội thất sát tường — điều gần như không thể tránh khỏi trong các không gian nhỏ — hãy tận dụng tối đa lợi thế này. Một hệ ghế băng âm tường (banquette) có thể ngay lập tức giải phóng diện tích lưu thông và biến những góc hẹp thành khu vực ngồi lý tưởng.

Một vài gợi ý nhỏ nhưng hiệu quả: thay vì sử dụng tủ phòng ăn sideboard cồng kềnh, hãy chọn một bàn console mảnh gọn; đồng thời treo thêm gương, giúp căn phòng trở nên rộng rãi và ấm cúng hơn.

PHÂN TÁCH KHU VỰC PHÒNG ĂN VÀ PHÒNG KHÁCH TRONG MỘT CĂN HỘ NHỎ

Hãy thử “thả nổi” sofa (ngay cả trong không gian nhỏ), để phần lưng ghế trở thành vách ngăn tự nhiên giữa khu vực sinh hoạt và ăn uống. Đây là một trong những “chiêu” kinh điển trong thiết kế không gian mở và vẫn luôn hiệu quả.

Tiếp theo, bổ sung những món nội thất vừa linh hoạt vừa gọn nhẹ: Một chiếc bàn console là giải pháp tuyệt vời để phân tách phòng khách và phòng ăn. Nó có thể dùng làm bàn bày đồ khi tiếp khách, hoặc trở thành nơi đặt các vật dụng thường ngày.”

Dưới sàn, thảm cũng đóng vai trò định hình không gian: một tấm thảm lớn cho khu vực phòng khách và một tấm nhỏ, riêng biệt dưới bàn ăn sẽ giúp phân định rõ chức năng từng khu.

Ánh sáng cũng có thể làm điều tương tự — sử dụng đèn thả phía trên bàn ăn và ánh sáng dịu hơn cho khu lounge. Khi đó, một không gian chung có thể vận hành trơn tru như một bữa ăn nhiều món, với mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò riêng biệt.