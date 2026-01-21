Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 138/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Thường trực là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, mang tính liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành phát sinh trong quá trình triển khai hai nghị quyết này.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xử lý các vấn đề quan trọng, mang tính liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hai nghị quyết. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn (nếu có).

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng giao liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội.