Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 22/01/2026
Thanh Thủy
21/01/2026, 15:23
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh...
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 138/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.
Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Thường trực là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.
Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.
Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, mang tính liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành phát sinh trong quá trình triển khai hai nghị quyết này.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xử lý các vấn đề quan trọng, mang tính liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hai nghị quyết. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn (nếu có).
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng giao liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội.
07:00, 21/01/2026
14:53, 20/01/2026
Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...
Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt để kịp bàn giao trước ngày 30/4/2026...
Việc hình thành cảng hàng không quốc tế Long Thành đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, cả về lĩnh vực hàng không và tổ chức không gian kinh tế, đô thị và logistics. Tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định mô hình đô thị sân bay là hướng đi chiến lược, trong đó khu logistics đa phương thức giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất - dịch vụ của toàn vùng Đông Nam Bộ...
Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...
Nhiều học giả kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và hệ thống tài chính – tiền tệ cho thấy năng lực chống chịu của Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng ở mức hấp thụ và phục hồi chu kỳ, trong khi dư địa thích ứng cấu trúc đang dần thu hẹp trong kỷ nguyên đa sốc...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: