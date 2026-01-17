Thứ Bảy, 17/01/2026

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 97% kế hoạch phát triển nhà ở năm 2025

Thiên Di

17/01/2026, 20:00

Năm 2025, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực với giải ngân đạt gần 96% kế hoạch, diện tích nhà ở xây mới đạt gần 97%, nhiều dự án nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông được triển khai...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 16/1, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác giải ngân vốn đầu tư của Thành phố đã đạt kết quả tích cực với tổng giá trị giải ngân hơn 30.249 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực phát triển nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng mới khoảng 14,4 triệu m2, đạt gần 97% kế hoạch năm, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 26,86 m2/người. Công tác phát triển nhà ở xã hội đạt và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, với gần 12.800 căn hoàn thành trong năm 2025, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang.

Trong lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng đã tham mưu, triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và Thành phố, nổi bật là các tuyến vành đai, cao tốc, cầu lớn và đường sắt đô thị.

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi Thành phố áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, khởi công và chuẩn bị khởi công nhiều tuyến metro, tạo nền tảng phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn; sản lượng vận tải hành khách công cộng tăng khá, đặc biệt metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vượt kế hoạch.

Năm 2025, Sở Xây dựng hoàn thành 100% nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới và nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Theo các nghị quyết HĐND Thành phố, năm 2026 đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực xây dựng như: Đất giao thông đạt 16%; thu gom nước thải đô thị 50%, xử lý đạt chuẩn 25%; đất công viên công cộng 0,8 m2/người; hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội; di dời 1.900 căn nhà trên và ven kênh rạch; diện tích nhà ở bình quân 27,69 m2/người; giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, Quốc hội và Thành phố, trong năm 2026, Sở Xây dựng Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, trọng tâm là lập và triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, rà soát quy hoạch giao thông và mạng lưới metro phù hợp không gian đô thị mở rộng, đẩy mạnh mô hình TOD và các cơ chế đặc thù.

Năm 2026, Thành phố đột phá phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện khung giao thông liên vùng và nội đô, đẩy nhanh các dự án vành đai, cao tốc, cầu lớn, metro, cảng biển và cảng thủy nội địa; đồng thời, đầu tư cấp - thoát nước, chống ngập, chiếu sáng, công viên cây xanh.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý xây dựng, chất lượng công trình, trật tự an toàn giao thông, phát triển vận tải công cộng, chuyển đổi xanh và ứng dụng số, góp phần khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, tạo đột phá hạ tầng cho TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường Cường yêu cầu năm 2026,  Sở Xây dựng rà soát toàn diện kế hoạch công tác, xác định rõ đầu việc, tiến độ, trách nhiệm từng bộ phận; chủ động tham mưu ban hành kịp thời các văn bản thể chế hóa luật, nghị quyết, chỉ đạo mới liên quan ngành Xây dựng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch theo dõi cụ thể, đề ra giải pháp phù hợp để hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển đô thị; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài tại một số dự án.

công tác xây dựng dự án giải ngân vốn đầu tư nhà ở xã hội phát triển hạ tầng giao thông quy hoạch hạ tầng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh

