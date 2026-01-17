TP. Hồ Chí Minh đạt gần 97% kế hoạch phát triển nhà ở năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 17/01/2026
Thiên Di
17/01/2026, 20:00
Năm 2025, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực với giải ngân đạt gần 96% kế hoạch, diện tích nhà ở xây mới đạt gần 97%, nhiều dự án nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông được triển khai...
Ngày 16/1, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác giải ngân vốn đầu tư của Thành phố đã đạt kết quả tích cực với tổng giá trị giải ngân hơn 30.249 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch đề ra.
Trong lĩnh vực phát triển nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng mới khoảng 14,4 triệu m2, đạt gần 97% kế hoạch năm, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 26,86 m2/người. Công tác phát triển nhà ở xã hội đạt và vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, với gần 12.800 căn hoàn thành trong năm 2025, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang.
Trong lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng đã tham mưu, triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và Thành phố, nổi bật là các tuyến vành đai, cao tốc, cầu lớn và đường sắt đô thị.
Năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi Thành phố áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, khởi công và chuẩn bị khởi công nhiều tuyến metro, tạo nền tảng phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn; sản lượng vận tải hành khách công cộng tăng khá, đặc biệt metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vượt kế hoạch.
Năm 2025, Sở Xây dựng hoàn thành 100% nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới và nhiệm kỳ 2026 - 2030.
Theo các nghị quyết HĐND Thành phố, năm 2026 đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực xây dựng như: Đất giao thông đạt 16%; thu gom nước thải đô thị 50%, xử lý đạt chuẩn 25%; đất công viên công cộng 0,8 m2/người; hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội; di dời 1.900 căn nhà trên và ven kênh rạch; diện tích nhà ở bình quân 27,69 m2/người; giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.
Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, Quốc hội và Thành phố, trong năm 2026, Sở Xây dựng Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, trọng tâm là lập và triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, rà soát quy hoạch giao thông và mạng lưới metro phù hợp không gian đô thị mở rộng, đẩy mạnh mô hình TOD và các cơ chế đặc thù.
Năm 2026, Thành phố đột phá phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện khung giao thông liên vùng và nội đô, đẩy nhanh các dự án vành đai, cao tốc, cầu lớn, metro, cảng biển và cảng thủy nội địa; đồng thời, đầu tư cấp - thoát nước, chống ngập, chiếu sáng, công viên cây xanh.
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý xây dựng, chất lượng công trình, trật tự an toàn giao thông, phát triển vận tải công cộng, chuyển đổi xanh và ứng dụng số, góp phần khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, tạo đột phá hạ tầng cho TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường Cường yêu cầu năm 2026, Sở Xây dựng rà soát toàn diện kế hoạch công tác, xác định rõ đầu việc, tiến độ, trách nhiệm từng bộ phận; chủ động tham mưu ban hành kịp thời các văn bản thể chế hóa luật, nghị quyết, chỉ đạo mới liên quan ngành Xây dựng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và khả thi.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch theo dõi cụ thể, đề ra giải pháp phù hợp để hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển đô thị; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài tại một số dự án.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, giá chung cư tăng từ 20-30% so với năm 2024, trong đó, một số khu vực tăng trên 40%, nhất là phân khúc trung và cao cấp.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang mở ra một cấu trúc phát triển đô thị mới cho khu vực Đông Bắc Hà Nội. Khi các trục kết nối chiến lược dần hình thành, Cổ Loa (Đông Anh) được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không và giao thương quốc tế mới của Thủ đô.
11 cơ quan trung ương, trong đó có Bộ Xây dựng đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 11/2025 nhằm làm rõ các dấu hiệu lãng phí, đặc biệt ở lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai để phục vụ công tác xét xử…
Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu, quy mô 196,8ha…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: