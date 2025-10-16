“Kiềng ba chân” tạo đột phá cho TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 – 2030

Giai đoạn 2025 – 2030, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đổi mới toàn diện với ba trụ cột phát triển về hoàn thiện thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao chất lượng nhân lực...

Ngày 15/10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ I.

Theo đó, Nghị quyết đã xác định ba chương trình trọng điểm, đột phá nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố gồm: hoàn thiện thể chế – chính sách, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về chính sách và thể chế, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung tháo gỡ, xử lý dứt điểm những dự án, công trình và quỹ đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm, tạo dư địa mới cho phát triển đô thị.

Thành phố cũng chủ động đề xuất điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 98/2023/QH15 để phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, Thành phố sẽ thí điểm mô hình đô thị tự chủ, trao quyền cao hơn trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và phân bổ ngân sách, bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ I. - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Về phát triển hạ tầng, đột phá về hạ tầng được xác định là trụ cột trong nhiệm kỳ mới. Thành phố sẽ thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống đường kết nối với Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng... gồm các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ, trục chính đô thị, đường ven biển – ven sông, cùng các nút giao thông và cầu lớn.

Song song đó, Thành phố ưu tiên đầu tư đường ven biển, đường ven sông Sài Gòn, các tuyến kết nối cảng biển, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đường trục Đông – Tây (Võ Văn Kiệt nối dài), trục Tây Bắc, trục động lực Bình Dương – Tây Ninh và các cầu kết nối liên vùng.

Trong lĩnh vực vận tải, Thành phố đẩy mạnh phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đầu tư đường sắt chở hàng kết hợp hành khách và phát triển hệ thống cảng biển hiện đại như Cái Mép Hạ, Cần Giờ, cảng hành khách quốc tế Vũng Tàu, cảng trên sông Sài Gòn.

Đồng thời, nâng cấp sân bay Côn Đảo, nạo vét, cải tạo hệ thống kênh rạch, cống thoát nước, xây dựng các nhà máy xử lý nước thải và phát triển hệ thống giao thông thông minh – giao thông xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), IoT (internet vạn vật) và dữ liệu lớn (bigdata) trong quản lý đô thị.

Về phát triển nguồn nhân lực, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục – đào tạo, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giáo dục, mở rộng phương thức giáo dục tích hợp và phổ cập năng lực tiếng Anh.

Đến năm 2030, bảo đảm ít nhất 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (3–18 tuổi), hướng tới 100% trẻ em được đến trường.

Song song đó là chính sách thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài, hình thành hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – khởi nghiệp đạt chuẩn quốc tế, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu lao động số và từng bước xây dựng một số cơ sở đào tạo đạt trình độ khu vực, quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, mở rộng chương trình trao đổi giảng viên quốc tế và phát huy vai trò chuyên gia, nhà khoa học trong hoạch định chính sách giáo dục – đào tạo.

Để đảm bảo hiệu quả quản trị, Thành phố cũng đẩy mạnh áp dụng mô hình quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống KPI công vụ gắn với kết quả đầu ra, đồng thời thực hiện luân chuyển và bố trí cán bộ phù hợp với chiến lược phát triển từng lĩnh vực và địa bàn.