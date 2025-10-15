Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

TP. Hồ Chí Minh hướng tới siêu đô thị với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”

Thanh Thủy

15/10/2025, 10:24

Giai đoạn 2025 - 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển theo mô hình đa cực, tích hợp, siêu kết nối; đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, với cấu trúc “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Được thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Thành phố đã thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Định hướng giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm kinh tế gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 8 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xã hội gồm 9 chỉ tiêu (tương ứng 16 chỉ tiêu thành phần). Nhóm đô thị và môi trường gồm 5 chỉ tiêu (tương ứng 7 chỉ tiêu thành phần). Nhóm quốc phòng, an ninh gồm 4 chỉ tiêu (tương ứng 6 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xây dựng Đảng gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 9 chỉ tiêu thành phần).

Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Về chính sách thể chế; về phát triển hạ tầng; về phát triển nguồn nhân lực.

Để triển khai 3 chương trình trên, báo cáo chính trị đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị - Ảnh: SGGP.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị - Ảnh: SGGP.

Đồng thời, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Cụ thể:

3 vùng, gồm: Vùng Bình Dương (trước đây) là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm TP. Hồ Chí Minh (trước đây) phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

3 hành lang, gồm: Hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

5 trụ cột, gồm: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người…

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

15:50, 03/10/2025

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

11:59, 14/10/2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I

13:58, 14/10/2025

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I

Từ khóa:

Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh đầu tư hạ tầng nhiệm kỳ 2025-2030 phát triển bền vững siêu đô thị quốc tế

Chủ đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đọc thêm

Thanh Hóa khởi công khu công nghiệp thông minh hơn 1.300 tỷ đồng

Thanh Hóa khởi công khu công nghiệp thông minh hơn 1.300 tỷ đồng

Dự án WHA Smart Technology 1, Thanh Hóa, được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một trung tâm công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư công nghệ cao tại khu vực Bắc Trung Bộ...

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho cả năm 2025

Với những kết quả kinh tế tích cực đạt được trong 9 tháng qua, thành phố Hà Nội đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8- 8,5% cho cả năm 2025, qua đó tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030....

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của đô thị đặc biệt này...

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp bất động sản không được ủy quyền đặt cọc, mua bán

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, họp phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, họp phiên trù bị

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã họp phiên trù bị dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, với sự tham dự của 546 đại biểu...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác đường cao tốc

Đầu tư

2

Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Dân sinh

3

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về nguy cơ "gãy trụ"?

Chứng khoán

5

Tiền bắt đáy rào rào, cá nhân mua ròng 3.300 tỷ, gom nhiều nhất cổ phiếu chứng khoán

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy