TP. Hồ Chí Minh hướng tới siêu đô thị với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Được thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Thành phố đã thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Định hướng giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm kinh tế gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 8 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xã hội gồm 9 chỉ tiêu (tương ứng 16 chỉ tiêu thành phần). Nhóm đô thị và môi trường gồm 5 chỉ tiêu (tương ứng 7 chỉ tiêu thành phần). Nhóm quốc phòng, an ninh gồm 4 chỉ tiêu (tương ứng 6 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xây dựng Đảng gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 9 chỉ tiêu thành phần).

Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Về chính sách thể chế; về phát triển hạ tầng; về phát triển nguồn nhân lực.

Để triển khai 3 chương trình trên, báo cáo chính trị đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị - Ảnh: SGGP.

Đồng thời, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Cụ thể:

3 vùng, gồm: Vùng Bình Dương (trước đây) là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm TP. Hồ Chí Minh (trước đây) phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.

3 hành lang, gồm: Hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.

5 trụ cột, gồm: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người…

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.