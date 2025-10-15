TP. Hồ Chí Minh hướng tới siêu đô thị với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Thanh Thủy
15/10/2025, 10:24
Giai đoạn 2025 - 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển theo mô hình đa cực, tích hợp, siêu kết nối; đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, với cấu trúc “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”…
Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Văn Được thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Thành phố đã thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Định hướng giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, nhóm kinh tế gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 8 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xã hội gồm 9 chỉ tiêu (tương ứng 16 chỉ tiêu thành phần). Nhóm đô thị và môi trường gồm 5 chỉ tiêu (tương ứng 7 chỉ tiêu thành phần). Nhóm quốc phòng, an ninh gồm 4 chỉ tiêu (tương ứng 6 chỉ tiêu thành phần). Nhóm xây dựng Đảng gồm 6 chỉ tiêu (tương ứng 9 chỉ tiêu thành phần).
Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 đột phá chiến lược, bao gồm: Về chính sách thể chế; về phát triển hạ tầng; về phát triển nguồn nhân lực.
Để triển khai 3 chương trình trên, báo cáo chính trị đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đồng thời, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”. Cụ thể:
3 vùng, gồm: Vùng Bình Dương (trước đây) là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) phát triển kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng sạch, logistics; vùng trung tâm TP. Hồ Chí Minh (trước đây) phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.
3 hành lang, gồm: Hành lang Bắc - Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai - Tây Ninh thông qua Quốc lộ 1A và đường Xuyên Á.
5 trụ cột, gồm: Công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.
Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người…
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.
Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.
15:50, 03/10/2025
Dự án WHA Smart Technology 1, Thanh Hóa, được kỳ vọng sẽ kiến tạo nên một trung tâm công nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư công nghệ cao tại khu vực Bắc Trung Bộ...
Với những kết quả kinh tế tích cực đạt được trong 9 tháng qua, thành phố Hà Nội đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8- 8,5% cho cả năm 2025, qua đó tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030....
Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của đô thị đặc biệt này...
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: