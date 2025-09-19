Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 với tổng chiều dài ban đầu là 30km đã được rút ngắn còn 6km, tổng mức đầu tư cũng từ 3.695 tỷ đồng giảm xuống còn không quá 415 tỷ đồng…

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 theo hướng rút ngắn chiều dài tuyến đường từ 30km xuống còn 6km và tổng mức đầu tư từ không quá 3.695 tỷ đồng xuống còn không quá 415 tỷ đồng.

Trước đó, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận thành phố Hạ Long được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 12/7/2023. Dự án có tổng mức đầu tư không quá 3.695 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh, thời gian thực hiện 2023-2027.

Phạm vi xây dựng của dự án có điểm đầu đấu nối vào điểm của của dự án tuyến đường từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn điểm cuối đấu nối với dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 30km, tiêu chuẩn đường cấp III - IV miền núi.

Theo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, tên dự án được đổi thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh, tổng mức đầu tư không quá 415 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Phạm vi dự án đươc điều chỉnh thành điểm đầu từ cầu Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng) đến điểm cuối là điểm tiếp nối dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua địa phận huyện Ba Chẽ (cũ). Tổng chiều dài tuyến đường được điều chỉnh xuống còn 6km, tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/giờ.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, năm 2024, tại khu vực đã hoàn thành tuyến đường từ thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương (nay thuộc phường Hoành Bồ) đến Đồng Sơn (nay thuộc xã Lương Minh). Tuyến đường kết nối từ tỉnh lộ 342 đến quốc lộ 279 cũng được đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 cũng nghiên cứu triển khai 2 dự án giao thông tại khu vực. Đó là dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đi qua địa bàn thôn Tân Ốc, xã Lương Minh kết nối với đường tỉnh 330 (khoảng 485 tỷ đồng) và dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã (Đạp Thanh, Minh Cầm, Lương Mông) kết nối đường tỉnh 342 với đường tỉnh 330 (khoảng 775 tỷ đồng).

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo kết nối thông suốt từ tỉnh Lạng Sơn và vùng cao của Quảng Ninh đến cao tốc Hạ Long - Móng Cái.

Các tuyến đường giao thông đã và chuẩn bị đầu tư sẽ tạo sự kết nối xã vùng cao cũ (Đạp Thanh, Lương Minh, Đồng Sơn, Kỳ Thượng) với vùng đô thị thành phố Hạ Long (nay là phường Hoành Bồ) và thông suốt với quốc lộ 4B trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất chỉ đầu tư 6km cuối tuyến dự án đường tỉnh 342 tại xã Kỳ Thượng để kết nối phát huy hiệu quả dự án đường tỉnh 342 trên địa bàn huyện Ba Chẽ cũ (đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024).