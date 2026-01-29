TP. Hồ Chí Minh lập "siêu ban" quản lý dự án giao thông sau hợp nhất

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Thanh Thủy
29/01/2026, 07:20
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các ban quản lý dự án liên quan...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (gọi tắt là Ban Giao thông) trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh cũ, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Dương cũ.
Đồng thời, sáp nhập đoạn Quản lý sửa chữa công trình giao thông tỉnh Bình Dương cũ (trực thuộc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh) vào Ban Giao thông (mới).
Cùng với đó, Ban Giao thông tiếp nhận chức năng giao thông khu vực của Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chức năng liên quan đến chuyên ngành dân dụng được điều chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố quản lý.
Ban Giao thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định.
Theo quyết định, Ban Giao thông làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông đô thị sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án khác do UBND Thành phố giao; đồng thời, thực hiện quản lý dự án, tư vấn quản lý, giám sát thi công và tham gia đầu tư theo phương thức xã hội hóa, hợp tác công tư khi đủ điều kiện.
Cơ cấu tổ chức của Ban Giao thông gồm giám đốc và các phó giám đốc, không quá 5 phòng chuyên môn và các ban điều hành dự án. Trong giai đoạn đầu, đơn vị này được phép vượt số lượng cấp phó so với quy định, nhưng chậm nhất sau 5 năm phải thực hiện đúng theo chuẩn chung.
Bên cạnh việc thành lập Ban Giao thông (mới), UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý dự án) trực thuộc UBND Thành phố, trên cơ sở hợp nhất các ban quản lý dự án liên quan của TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và tiếp nhận chức năng dân dụng, công nghiệp từ Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Thành phố và hướng dẫn chuyên môn của các cơ quan quản lý ngành. Đơn vị thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp khi được giao; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; tổ chức bàn giao công trình; tham gia tư vấn quản lý dự án; quản lý dự án PPP, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và thực hiện giám sát thi công cùng các nhiệm vụ khác theo phân công.
Đến nay, phần lớn mặt bằng phục vụ mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đã được bàn giao, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2026...
Đồng Nai dự kiến khởi công, thông xe kỹ thuật, khởi động 5 dự án với tổng mức đầu đầu tư gần 33.000 tỷ đồng vào ngày 3/2/2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...
Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất cho phép nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên quy mô 8 làn xe theo hình thức đối tác công – tư (PPP), nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng trên trục giao thông quan trọng này...
Việc Tập đoàn Sumitomo tiếp tục mở rộng đầu tư tại Thanh Hóa không chỉ khẳng định sức hút của môi trường đầu tư địa phương, mà còn mở ra kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp chất lượng cao, gắn với định hướng phát triển bền vững và hiện đại trong giai đoạn tới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: