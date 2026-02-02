TP.Hồ Chí Minh nổi lên như một trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data) và đổi mới sáng tạo, các đô thị lớn đang cạnh tranh quyết liệt nhằm xác lập vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh không đứng ngoài xu thế đó.

Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên như một trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số và dữ liệu lớn. Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh không chỉ đặt mục tiêu ở tầm nhìn mà còn cụ thể hóa bằng các chương trình và đề án chiến lược. Đến năm 2030, kinh tế số dự kiến chiếm từ 30 - 40% GRDP, phản ánh quyết tâm chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và công nghệ.

Thành phố không chỉ tập trung vào một vài lĩnh vực riêng lẻ mà định hướng phát triển kinh tế số theo cách tiếp cận toàn diện, xuyên suốt các ngành kinh tế chủ lực. Thương mại điện tử, logistics, cảng biển, du lịch, nông nghiệp và công nghiệp chế biến đều được thúc đẩy ứng dụng nền tảng số. Đặc biệt, TP.Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng hạ tầng nền tảng cho kinh tế số, như sàn giao dịch dữ liệu và trung tâm dữ liệu, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Đổi mới sáng tạo cũng là trụ cột chiến lược trong lộ trình phát triển của Thành phố. Với hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, TP.Hồ Chí Minh đã thu hút gần một nửa số startup của Việt Nam và là nơi đặt trụ sở của ba “kỳ lân” công nghệ. Thành phố đặt mục tiêu gia tăng mạnh mẽ nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển, hướng tới mức chi 2 - 3% GRDP cho R&D. Trong tổng thể chiến lược phát triển, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, dịch vụ cao cấp và đô thị thông minh không tồn tại tách rời, mà bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, phản ánh tư duy phát triển mới: tăng trưởng thông minh, bền vững và có khả năng lan tỏa trong khu vực.

