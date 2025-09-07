Chủ Nhật, 07/09/2025

Tiêu điểm

Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Lý Hà

07/09/2025, 08:46

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, và 8 tháng đầu năm 2025 cũng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực…

Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8/2025 đã diễn ra vào chiều 6/9/2025.
Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8/2025 đã diễn ra vào chiều 6/9/2025.

Chiều ngày 6/9/2025, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025. 

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý 4/2025.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn và thách thức như xung đột quân sự, bất ổn chính trị, xung đột thương mại, và biến động giá vàng, bất động sản, Chính phủ Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, Chính phủ đã hoàn thiện thể chế, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng kịch bản và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5%.

Chính phủ cũng đã khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà, đồng thời tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí hơn 10,7 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình kinh tế, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết xuất nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất siêu gần 14 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so với cùng kỳ, với ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng hai con số. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 10,6% so với cùng kỳ, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25%.

Chính phủ cũng đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.700 km đường ven biển trong năm 2025. Tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc với gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng, tăng 24,5%.

Du lịch cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với 13,9 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, tăng 21,7%. Chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành thông suốt, với gần 3.000 dự án vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý, và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được chú trọng, với tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi đạt 96,6%. Từ đầu năm, Chính phủ đã hỗ trợ 11.300 tấn gạo cứu đói và đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chính phủ đã triển khai 2 đợt đặc xá cho trên 20.000 phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội, cùng sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý 4/2025 nhằm duy trì đà phát triển này.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nổi bật:

1.Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Trong đó, xuất nhập khẩu 8 tháng đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ; xuất siêu gần 14 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng 2 con số. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 10,6% so cùng kỳ; 8 tháng tăng 9,4%, trong đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25% so cùng kỳ. Thu NSNN 08 tháng đạt trên 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 28,5% so cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 187,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất.

2.Tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng; bảo đảm tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường ven biển trong năm 2025.

3. Đầu tư đạt kết quả tích cực, cả về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài.

4. Tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Tính chung 8 tháng có gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5%.

5.Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh; trong 8 tháng thu hút 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7%.

6. Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; gần 3000 dự án vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

7. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi là 96,6%. Từ đầu năm đã hỗ trợ 11.300 tấn gạo cứu đói. Xây dựng nhà ở xã hội được đẩy mạnh.

8. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên.

9. Triển khai 2 đợt đặc xá cho trên 20.000 phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chấn chỉnh tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng...

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

CPI tháng 8 tăng nhẹ

CPI tháng 8 tăng nhẹ

Giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng đẩy CPI tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 2,18% so với tháng 12/2024 và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước...

Việt Nam và kỳ tích giảm nghèo bền vững, tiến tới kỷ nguyên vươn mình

Việt Nam và kỳ tích giảm nghèo bền vững, tiến tới kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu giảm nghèo trong hành trình suốt 80 năm qua (2/9/1945-2/9/2025) không những góp phần ổn định kinh tế – xã hội, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển.

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

