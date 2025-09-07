Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, và 8 tháng đầu năm 2025 cũng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực…

Chiều ngày 6/9/2025, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý 4/2025.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn và thách thức như xung đột quân sự, bất ổn chính trị, xung đột thương mại, và biến động giá vàng, bất động sản, Chính phủ Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, Chính phủ đã hoàn thiện thể chế, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng kịch bản và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5%.

Chính phủ cũng đã khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình tiêu biểu trên cả nước với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà, đồng thời tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí hơn 10,7 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình kinh tế, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết xuất nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt gần 598 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất siêu gần 14 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 8,9% so với cùng kỳ, với ngành chế biến chế tạo duy trì tăng trưởng hai con số. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 10,6% so với cùng kỳ, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 3,25%.

Chính phủ cũng đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trên 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.700 km đường ven biển trong năm 2025. Tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc với gần 210.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng, tăng 24,5%.

Du lịch cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, với 13,9 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, tăng 21,7%. Chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành thông suốt, với gần 3.000 dự án vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý, và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng được chú trọng, với tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không đổi đạt 96,6%. Từ đầu năm, Chính phủ đã hỗ trợ 11.300 tấn gạo cứu đói và đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chính phủ đã triển khai 2 đợt đặc xá cho trên 20.000 phạm nhân, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội, cùng sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực. Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và quý 4/2025 nhằm duy trì đà phát triển này.