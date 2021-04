Kompa Group: Dịch vụ quản trị sức khỏe và danh tiếng thương hiệu

Được tin tưởng bởi hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam các giải pháp Media & Social Listening của Kompa Group giúp mang đến góc nhìn tổng quát xoay quanh thị trường và người tiêu dùng mà doanh nghiệp đang quan tâm. Từ đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ khách hàng và thị trường, làm cơ sở phân tích, định hướng chiến lược Truyền thông & Marketing.

ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU DỰA TRÊN NỀN TẢNG DỮ LIỆU

Thuật ngữ Data-driven Decision (Ra quyết định dựa trên dữ liệu) đã trở thành tiền đề quan trọng để doanh nghiệp tối ưu chiến lược và hoạt động của thương hiệu trên môi trường số.



Giữa “cuộc đua" quyết liệt nhằm để lại dấu ấn thương hiệu trong lòng khách hàng, doanh nghiệp không thể thiếu những công cụ và báo cáo phân tích dữ liệu, như thước đo ngầm về thứ hạng và giá trị thương hiệu đã đạt được trong suốt chặng đường đua ấy.



Trong các mô hình nghiên cứu thị trường truyền thống, người tiêu dùng có xu hướng đánh giá trung tính về thương hiệu. Ngược lại, trên môi trường internet và mạng xã hội, người dùng có thể cảm thấy tự do và thoải mái hơn trong việc chia sẻ những cảm nhận và suy nghĩ thực sự của họ về hình ảnh thương hiệu mà họ quan tâm. Từ đó, “Media & Social Listening” trở thành giải pháp tối ưu cho các thương hiệu muốn thấu hiểu nhu cầu thật sự và ngầm hiểu của người tiêu dùng.



Từ các báo cáo nghiên cứu thị trường và đo lường sức khỏe thương hiệu của Kompa Group, thương hiệu có thể sẽ bất ngờ với những gì khách hàng thực sự nghĩ về mình, bao gồm việc nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ có thể đi ngược với những gì thương hiệu mong muốn tạo dựng ban đầu. Những đúc kết về thương hiệu từ trên nền tảng số có thể trở thành dữ liệu riêng của Doanh nghiệp để đo lường và định hướng chiến lược truyền thông hiệu quả.



Hiện nay, chỉ với “một cú đập cánh” thông tin trên mạng xã hội đã có thể tạo hiệu ứng lan truyền vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Do đó, việc theo dõi và quản trị các đầu mối thông tin của thương hiệu trên nền tảng số trở nên cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.



Không chỉ theo dõi diễn biến thảo luận về thương hiệu trên các kênh truyền thông trực tuyến (như Internet và Mạng xã hội,...), giải pháp Media & Social Listening của Kompa Group còn hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu trọn vẹn trên các kênh truyền thống (như truyền hình, radio, báo giấy, tạp chí...).



Từ đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin truyền thông trên đa nền tảng. Với bảng giám sát thông tin (Dashboard) được thiết kế và tùy chỉnh riêng cho từng doanh nghiệp, nhà quản trị có thể theo dõi thảo luận xoay quanh Thương hiệu, chiến dịch, toàn cảnh thị trường theo thời gian thực.



Các báo cáo từ Kompa Group giúp đo lường sức khoẻ thương hiệu, đánh giá vị thế cạnh tranh so với đối thủ, đúc kết về nhìn nhận của người tiêu dùng về thương hiệu, khám phá những “insights” của khách hàng mà thương hiệu chưa thật sự chạm đến. Trên cơ sở đó, làm tiền đề giúp Thương hiệu tối ưu và triển khai những chiến lược truyền thông đến đúng đối tượng khách hàng trong tương lai.

LÁ CHẮN CHO THƯƠNG HIỆU TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN XẤU VÀ XUYÊN TẠC

Khi thông tin tiêu cực về thương hiệu xuất hiện trên internet, mỗi phút trôi qua, làn sóng phản ứng căng thẳng dồn dập đổ về thương hiệu càng nhiều, khi làn sóng này dâng đến đỉnh điểm, thương hiệu có thể phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông mà không được phòng bị trước.



Khủng hoảng truyền thông thường sẽ đến từ những đốm tín hiệu thông tin không rõ ràng. Những thông tin này ban đầu thường không gây ảnh hưởng lớn nên có khả năng thương hiệu sẽ phớt lờ. Việc liên tục theo dõi những luồng thảo luận nhạy cảm giúp thương hiệu kịp thời đón đầu và đưa ra đối sách ứng phó với làn sóng thông tin tiêu cực có thể bùng phát bất cứ lúc nào.



Kompa Group đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) - tích hợp tính năng máy học (Machine Learning) và phân tích ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) nhằm tổng hợp và đưa ra những phân tích chính xác nhất về các hội thoại tiêu cực và gửi cảnh báo đến doanh nghiệp gần như ngay lập tức



Các tính năng này cho phép “xử lý đọc hiểu” chính xác hơn 90% lượng dữ liệu. Sau đó, các nội dung sẽ tiếp tục được kiểm tra và thẩm định chất lượng bởi đội ngũ chuyên gia của Kompa Group nhằm phân loại mức độ nhạy cảm của thông tin. Nhờ vào mức độ nhạy cảm của thông tin mà thương hiệu có thể kịp thời đón đầu các thông tin sai lệch có nguy cơ trở thành khủng hoảng truyền thông và xây dựng trước kịch bản, phương án ứng phó phù hợp.



Dữ liệu là vàng, là nguồn dầu mỏ mới. Song nếu chưa được khai thác đúng cách thì nguồn tài nguyên vô cùng giá trị này cũng chỉ là quặng và hoặc dầu thô chưa qua tinh luyện. Sứ mệnh của Kompa Group là giúp các doanh nghiệp khai thác được tối đa giá trị của nguồn dữ liệu sẵn có vào hoạt động phát triển và quản trị hình ảnh Thương hiệu.



Được tín nhiệm bởi hơn 200 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, các giải pháp “Media & Social Listening” của Kompa Group bước đầu đặt nền móng cho việc ứng dụng công nghệ dữ liệu vào công tác quản trị và phát triển doanh nghiệp.



Kompa Group đã và đang nghiên cứu để phát triển các giải pháp công nghệ nâng cao dựa trên nền tảng Dữ Liệu Lớn (Big Data). Theo đó, giải pháp công nghệ từ Kompa Group có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn trong cùng hệ sinh thái của doanh nghiệp, để đưa ra được góc nhìn toàn cảnh và chi tiết về sự thấu hiểu ngành hàng, khách hàng mục tiêu cũng như đo lường hiệu quả truyền thông & Marketing của doanh nghiệp.