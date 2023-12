Kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X: Quyết định nhiều quyết sách quan trọng

Sáng ngày 6/12, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Kỳ họp được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/12/2023 để bàn các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp lần này ngoài việc trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, HĐND thành phố sẽ nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, khóa X.

Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2016 – 2025; báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”…

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, thời gian qua TP.HCM đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023… Quá trình triển khai đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ đề năm 2023 đã được triển khai kịp thời, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, có 13/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực kinh tế thành phố đều có mức tăng trưởng khá, nhiều dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) trên địa bàn TP.HCM ước tăng 5,81% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,03%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022; tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế đến thành phố tăng 44,3%...

Mặc dù gặt hái được nhiều kết quả quan trọng song dự báo vẫn có những khó khăn, thách thức sẽ tác động tới sự phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Do đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2024. Từ đó tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn.

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, góp phần tạo sự đột phá toàn diện nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Thị Lệ, căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Kế hoạch số 274-KH/TU của Thành ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố; HĐND thành phố cũng thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu.

“Đây là một trong những hoạt động giám sát của HĐND thành phố theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, góp phần đánh giá uy tín, năng lực, chất lượng, hiệu quả của bộ máy nhà nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cũng là nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cương vị công tác”, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.