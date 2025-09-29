Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng
Thanh Thủy
29/09/2025, 14:22
Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng; trong đó có việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chuyển hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ tại Côn Đảo để phát triển hạ tầng và đô thị…
Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp
chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tham dự Kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc
hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và các đồng chí Thường trực UBND Thành phố.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM
Võ Văn Minh cho biết sẽ có 41 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp,
gồm 9 nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 nghị quyết cá biệt, bao quát đầy đủ
các lĩnh vực: kinh tế – ngân sách, đô thị, văn hóa – xã hội và pháp chế.
TRÌNH HĐND TÁI LẬP SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
Tại Kỳ họp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn
Thọ trình bày tờ trình của UBND TP.HCM về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến
trúc.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM có vị trí, chức năng là cơ
quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành
phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và thực hiện
theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc hợp nhất với Sở Xây dựng thành Sở
Xây dựng TP.HCM theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. Tuy nhiên, sau khi hợp
nhất, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính và dân số hơn
14 triệu người, cần điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc đô thị với tầm nhìn rộng và
chiến lược mới.
UBND TP.HCM đánh giá việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc
TP.HCM để tham mưu và quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng là cần thiết và cấp
bách. Với việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, TP.HCM sẽ có 15 sở, phù
hợp với quy định của Trung ương.
Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu
sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác UBND Thành phố; đồng thời
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.
Mục tiêu tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc là thống nhất đầu mối
quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát huy hiệu quả công việc
trước đây, đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc và đầu tư của người dân, doanh
nghiệp.
Đồng thời, Sở sẽ đổi mới tư duy, tầm nhìn, quản lý phát triển
vùng, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phát huy lợi thế, tạo không gian
và động lực phát triển bền vững cho Thành phố.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công
nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật; Phòng Quy hoạch
- kiến trúc khu vực (hợp nhất 3 phòng gồm: Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực
đô thị Trung tâm; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Đông; Phòng Quy hoạch
- kiến trúc khu vực phía Bắc); Phòng Kiểm tra và Pháp chế.
Sở cũng có 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Viện Quy hoạch
Xây dựng; Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc; Ban Quản lý Phát triển đô thị.
ĐỀ XUẤT CHUYỂN 2.000M2 RỪNG TẠI CÔN ĐẢO ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG
Cũng tại Kỳ họp, UBND TP.HCM trình, đề nghị HĐND TP.HCM quyết
định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m2 rừng phòng hộ tự nhiên tại
khu dân cư số 3 (đặc khu Côn Đảo) để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng
khu trung tâm huyện Côn Đảo, giai đoạn 2.
Dự án có ý nghĩa nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo tiền
đề hình thành khu dân cư mới phía Tây - Bắc hồ Quang Trung; chỉnh trang và phát
triển đô thị theo quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.
Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống người
dân, thu hút đầu tư, phát triển du lịch; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc
phòng an ninh và bảo tồn môi trường, di tích lịch sử.
Dự án do UBND đặc khu Côn Đảo làm chủ đầu tư, thực hiện giai
đoạn 2022 - 2027, gồm 9 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3,2km (N2, N4, N6,
N7, N8, D1, D2, D3, D4). Hệ thống hạ tầng đi kèm gồm thoát nước mưa, thoát nước
thải, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình bảo đảm
an toàn giao thông.
Phần diện tích rừng hơn 2.000m2 nằm trên tuyến đường N6, thuộc
các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732; trước đây,
khu đất này vướng tranh chấp nên chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi,
đến nay đã được TAND Tối cao xác định là đất rừng phòng hộ (tại Quyết định
20/2025/HC-GDĐT).
Theo UBND TPHCM, dự án phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp quốc
gia 2021 - 2030, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Quy hoạch chung
xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm Côn Sơn và
Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo đến năm 2030.
Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi nằm trong chỉ tiêu chuyển mục
đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất đã được phê duyệt. Hơn nữa, Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao
(79,01%, tương đương 5.956 ha rừng tự nhiên), trong khi quỹ đất dành cho phát
triển đô thị và hạ tầng rất hạn chế.
Về pháp lý, dự án được căn cứ theo Luật Lâm nghiệp 2017, Luật
Đất đai 2024, Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024 của Chính phủ, cùng các
quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng. Hồ sơ dự án kèm theo đã đầy đủ, gồm
kế hoạch bảo vệ môi trường, bản đồ hiện trạng rừng, thuyết minh dự án, bản cam
kết nộp tiền trồng rừng thay thế.
Đánh giá
trong 9 tháng đầu năm 2025, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng mặc dù
còn không ít khó khăn và thách thức, TP.HCM đã phấn đấu đạt được những kết quả
rất quan trọng.
Trong đó
kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, thương mại, dịch vụ, công nghiệp,
xuất nhập khẩu đều có chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được đảm
bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Đặc biệt
168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy,
triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo tiền
đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I theo đúng kế
hoạch và chỉ đạo của Trung ương.
Tuy nhiên
bên cạnh những kết quả đạt được, TP.HCM vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt
là các "nút thắt" trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành
chính, giải ngân vốn đầu tư công.
