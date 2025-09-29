Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng; trong đó có việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chuyển hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ tại Côn Đảo để phát triển hạ tầng và đô thị…

Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tham dự Kỳ họp có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và các đồng chí Thường trực UBND Thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết sẽ có 41 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp, gồm 9 nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 nghị quyết cá biệt, bao quát đầy đủ các lĩnh vực: kinh tế – ngân sách, đô thị, văn hóa – xã hội và pháp chế.

TRÌNH HĐND TÁI LẬP SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Tại Kỳ họp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trình bày tờ trình của UBND TP.HCM về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM có vị trí, chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc và thực hiện theo phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc tại Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Sở Quy hoạch - Kiến trúc hợp nhất với Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng TP.HCM theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND của HĐND TPHCM. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính và dân số hơn 14 triệu người, cần điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc đô thị với tầm nhìn rộng và chiến lược mới. UBND TP.HCM đánh giá việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM để tham mưu và quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng là cần thiết và cấp bách. Với việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, TP.HCM sẽ có 15 sở, phù hợp với quy định của Trung ương.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác UBND Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Mục tiêu tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc là thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát huy hiệu quả công việc trước đây, đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc và đầu tư của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Sở sẽ đổi mới tư duy, tầm nhìn, quản lý phát triển vùng, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phát huy lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển bền vững cho Thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Phòng Tổng hợp và Ứng dụng công nghệ số; Phòng Quy hoạch chung; Phòng Quy hoạch Hạ tầng Kỹ thuật; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực (hợp nhất 3 phòng gồm: Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực đô thị Trung tâm; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Đông; Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực phía Bắc); Phòng Kiểm tra và Pháp chế.

Sở cũng có 3 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Viện Quy hoạch Xây dựng; Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc; Ban Quản lý Phát triển đô thị.

ĐỀ XUẤT CHUYỂN 2.000M2 RỪNG TẠI CÔN ĐẢO ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG

Cũng tại Kỳ họp, UBND TP.HCM trình, đề nghị HĐND TP.HCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m2 rừng phòng hộ tự nhiên tại khu dân cư số 3 (đặc khu Côn Đảo) để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo, giai đoạn 2.

Dự án có ý nghĩa nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo tiền đề hình thành khu dân cư mới phía Tây - Bắc hồ Quang Trung; chỉnh trang và phát triển đô thị theo quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thu hút đầu tư, phát triển du lịch; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc phòng an ninh và bảo tồn môi trường, di tích lịch sử.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp sáng 29/9 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Dự án do UBND đặc khu Côn Đảo làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2022 - 2027, gồm 9 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3,2km (N2, N4, N6, N7, N8, D1, D2, D3, D4). Hệ thống hạ tầng đi kèm gồm thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Phần diện tích rừng hơn 2.000m2 nằm trên tuyến đường N6, thuộc các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732; trước đây, khu đất này vướng tranh chấp nên chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi, đến nay đã được TAND Tối cao xác định là đất rừng phòng hộ (tại Quyết định 20/2025/HC-GDĐT).

Theo UBND TPHCM, dự án phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 2021 - 2030, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm Côn Sơn và Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo đến năm 2030.

Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi nằm trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Hơn nữa, Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao (79,01%, tương đương 5.956 ha rừng tự nhiên), trong khi quỹ đất dành cho phát triển đô thị và hạ tầng rất hạn chế.

Về pháp lý, dự án được căn cứ theo Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai 2024, Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024 của Chính phủ, cùng các quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng. Hồ sơ dự án kèm theo đã đầy đủ, gồm kế hoạch bảo vệ môi trường, bản đồ hiện trạng rừng, thuyết minh dự án, bản cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế.