Kỷ lục 61 tỷ USD rót vào các giao dịch trung tâm dữ liệu trong năm 2025

Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu toàn cầu đã đạt đến một cột mốc mới khi số tiền kỷ lục 61 tỷ USD được rót vào các thương vụ thuộc lĩnh vực này trong năm 2025...

Đây là một phần của xu hướng xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Xu hướng này diễn ra ngay cả khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về định giá cao của các công ty AI và triển vọng lợi nhuận khó đoán định của những khoản đầu tư khổng lồ rót vào các trung tâm dữ liệu.

Hãng tin CNBC dẫn một báo cáo của công ty S&P Global Market Intelligence cho biết hơn 61 tỷ USD đã chảy vào thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) trung tâm dữ liệu trong năm nay, tăng nhẹ so với 60,8 tỷ USD của năm trước, trong bối cảnh mà S&P gọi là "cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu".

Để có vốn cho các kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu đắt đỏ, doanh nghiệp vay nợ ngày càng nhiều từ các nhà đầu tư cổ phần tư nhân, và thực tế này đã khiến nhà đầu tư ít nhiều lo lắng.

Mới đây, cổ phiếu của công ty điện toán đám mây Oracle đã giảm 5% trong một phiên giao dịch sau khi có báo cáo rằng một nhà đầu tư quan trọng là công ty Blue Owl Capital đã rút khỏi một thỏa thuận cấp vốn cho một trung tâm dữ liệu trị giá 10 tỷ USD ở Michigan. Oracle đã phủ nhận thông tin này, nhưng các công ty AI lớn khác như Broadcom, Nvidia và Advanced Micro Devices cũng chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh sau khi có thông tin trên. Chỉ số Nasdaq Composite đã mất 1,81% trong ngày, đánh dấu phiên giảm tồi tệ nhất trong gần một tháng.

Nhà phân tích Iuri Struta của công ty S&P Global Market Intelligence cho rằng những lo ngại của thị trường xung quanh lĩnh vực AI và Oracle chỉ là tạm thời và không có khả năng gây ra tác động lớn đến việc xây dựng và M&A trung tâm dữ liệu trong tương lai gần.

"Động lực cạnh tranh giữa các nhà cung cấp mô hình AI tiên tiến, như OpenAI, Alphabet và Anthropic, đang thay đổi nhanh chóng, và điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường đại chúng. Nhưng nhìn chung, chúng tôi thấy nhu cầu cho các ứng dụng AI tiếp tục tăng mạnh vào năm 2026”, ông nói.

Mặc dù cổ phiếu AI đương đầu áp lực giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về lĩnh vực này. Ngân hàng ING dự báo các xu hướng dài hạn với mức đầu tư lớn vào AI trong năm 2026, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ AI và sự hỗ trợ ngày càng tăng từ cả khu vực công và tư nhân cho đổi mới kỹ thuật số.

Trong 11 tháng đầu năm, đã có hơn 100 thương vụ trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, với tổng giá trị đã vượt qua tất cả các thương vụ được thực hiện trong năm 2024 - theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence. Phần lớn các giao dịch này diễn ra tại Mỹ, tiếp theo là khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

"Tại châu Âu, việc xây dựng trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn so với ở các khu vực khác”, ông Struta nói.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây từ ING cho rằng Mỹ đang bỏ xa châu Âu về tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu, dự báo đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể cao gấp 5 lần so với ở châu Âu. Ngoài ra, sự tăng trưởng cũng đang diễn ra mạnh mẽ ở Trung Đông, khi các quốc gia giàu có thuộc Vùng Vịnh tìm cách định vị mình như một trung tâm AI toàn cầu tiếp theo.

Giá trị phát hành nợ để đầu tư vào các trung tâm dữ liệu gần như tăng gấp đôi lên 182 tỷ USD trong năm 2025, tăng từ 92 tỷ USD của năm trước - theo dữ liệu từ S&P. Báo cáo lưu ý rằng Meta và Google là những nhà phát hành tích cực nhất, trong đó Meta đã huy động được 62 tỷ USD từ phát hành trái phiếu kể từ năm 2022, với gần một nửa trong số đó được phát hành chỉ trong năm 2025. Google và Amazon đã huy động được tương ứng 29 tỷ USD và 15 tỷ USD trong năm nay.

Ông Struta dự báo hoạt động M&A trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các định giá vốn dĩ đã cao sẽ còn tăng cao hơn. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới có thể tạm thời bị hạn chế bởi sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng, làm cho các trung tâm dữ liệu đã được xây dựng trở nên có giá trị hơn. Khi sự sẵn có của các công ty trung tâm dữ liệu lớn vẫn còn khan hiếm, sẽ có nhiều công ty bán hơn bởi không coi trung tâm dữ liệu là hoạt động kinh doanh cốt lõi”, ông nhận định với CNBC.