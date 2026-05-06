Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045

Khánh Vy

06/05/2026, 14:41

Định hướng tương lai của Ngành Thống kê là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thống kê.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thống kê.

Sáng ngày 6/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn nhằm khẳng định quyết tâm đưa ngành phát triển lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngành thống kê.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng tiếp nối bề dày thành tích của ngành với nhiều phần thưởng cao quý trước đây như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng. 

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực không ngừng của ngành trong việc cung cấp thông tin, số liệu thống kê trung thực, khách quan và kịp thời. Những dữ liệu này đã phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, điều hành và hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành trong thời gian qua. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, từ ngày 1/3/2025, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được tổ chức lại thành Cục Thống kê trực thuộc Bộ Tài chính.

Bất chấp những thay đổi về cơ cấu, tập thể lãnh đạo và cán bộ toàn ngành vẫn duy trì hoạt động thông suốt, liên tục, đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội kịp thời.

Bước vào kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thống kê cần triển khai nhiệm vụ theo định hướng: “Số hóa - Thông minh - Thời gian thực - Tích hợp dữ liệu - Phục vụ ra quyết định nhanh và chính xác”.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê chia sẻ định hướng tương lai của Ngành Thông kê.
Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê chia sẻ định hướng tương lai của Ngành Thông kê.

Cụ thể, ngành cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cốt lõi:

Một là tiến hành chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thống kê số và thống kê thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng.

Hai là đổi mới quy trình sản xuất thông tin thống kê, ưu tiên khai thác dữ liệu hành chính sẵn có nhằm nâng cao độ tin cậy của số liệu. 

Ba là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê quốc gia, đi đôi với việc phát triển đội ngũ nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bốn là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho các hoạt động thống kê. 

Năm là đẩy mạnh hoạt động truyền thông thống kê, đổi mới phương thức phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của dữ liệu.

Sáu là chuẩn hóa chất lượng dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính so sánh toàn cầu và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Cục Thống kê dự Lễ kỷ niệm 80 năm 
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Cục Thống kê dự Lễ kỷ niệm 80 năm 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết định hướng tương lai của ngành là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn (dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...). Mục tiêu của ngành là đưa Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030, và tiến tới trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.

Từ ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định lấy ngày 6/5 hàng năm làm “Ngày Thống kê Việt Nam” để tôn vinh nghề nghiệp này. 

TS. Nguyễn Văn Tiến, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, bày tỏ niềm tự hào về thế hệ đi trước vốn làm việc như những “chiến sĩ thầm lặng”, đồng thời tin tưởng thế hệ trẻ sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ. 

Đáp lại sự kỳ vọng đó, chị Hà Thị Phương Thảo, đại diện thế hệ trẻ đang công tác tại Cục Thống kê, khẳng định cam kết sẽ giữ vững phẩm chất trung thực và khách quan, vốn là bản sắc làm nên danh dự của người làm nghề thống kê. Thế hệ trẻ cam kết làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm, bởi họ thấu hiểu rằng mỗi con số làm ra đều có sức nặng và ý nghĩa to lớn đối với nhân dân cùng sự phát triển của đất nước

Thống kê Nhà nước: “Người giám hộ” trong hệ sinh thái dữ liệu

18:11, 20/03/2026

Thống kê Nhà nước: “Người giám hộ” trong hệ sinh thái dữ liệu

Ngành Thống kê thúc đẩy tương lai bền vững

23:10, 20/10/2025

Ngành Thống kê thúc đẩy tương lai bền vững

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

11:01, 23/09/2025

Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả

Từ khóa:

Cục Thống kê định hướng tương lai ngành thống kê Lễ kỷ niệm 80 năm ngành thống kê

Đọc thêm

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Trí tuệ nhân tạo được dự báo có thể đóng góp khoảng 130 tỷ USD vào GDP Việt Nam vào năm 2040, song hành trình hiện thực hóa tiềm năng này đang đối mặt với những rào cản về hạ tầng và năng lực vận hành, nơi những “khoản nợ kỹ thuật” bắt đầu bộc lộ rõ khi AI chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế…

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Vận tải tháng 4 duy trì nhịp tăng, cấu trúc phân bổ tiếp tục lệch pha

Vận tải tháng 4 duy trì nhịp tăng, cấu trúc phân bổ tiếp tục lệch pha

Hoạt động vận tải tháng 4/2026 tiếp tục tăng trưởng ở cả hành khách và hàng hóa, tuy vậy, sự phân bổ giữa các phương thức vận tải vẫn chưa có thay đổi đáng kể so với những khoảng thời gian trước...

Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới

Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới

Việt Nam đang được xem như một cửa ngõ chiến lược, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Ấn Độ kết nối sâu hơn với ASEAN và vươn rộng ra toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương....

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Yêu cầu triệt phá các website vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn

Kinh tế số

2

Chính phủ Mỹ sẽ kiểm duyệt trước mô hình AI của Microsoft, Google và xAI

Kinh tế số

3

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Đầu tư

4

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Tiêu điểm

5

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy