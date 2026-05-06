Kỷ niệm 80 năm Ngành Thống Kê Việt Nam: Đẩy mạnh số hóa, hướng tới tầm nhìn 2045
Khánh Vy
06/05/2026, 14:41
Định hướng tương lai của Ngành Thống kê là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...
Sáng ngày 6/5, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã long trọng tổ
chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam. Sự kiện không chỉ
là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà còn nhằm khẳng định quyết tâm
đưa ngành phát triển lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi lẵng hoa chúc mừng ngành thống kê.
Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao
động hạng Nhất cho Cục Thống kê.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng tiếp nối bề dày thành tích của
ngành với nhiều phần thưởng cao quý trước đây như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân
chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng.
Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu
dương những nỗ lực không ngừng của ngành trong việc cung cấp thông tin, số liệu
thống kê trung thực, khách quan và kịp thời. Những dữ liệu này đã phục vụ hiệu
quả cho công tác lãnh đạo, điều hành và hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước
qua các thời kỳ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh sự chuyển mình
mạnh mẽ của ngành trong thời gian qua. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ
máy của Đảng và Nhà nước, từ ngày 1/3/2025, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch
và Đầu tư đã được tổ chức lại thành Cục Thống kê trực thuộc Bộ Tài chính.
Bất chấp những thay đổi về cơ cấu, tập thể lãnh đạo và cán bộ
toàn ngành vẫn duy trì hoạt động thông suốt, liên tục, đảm bảo cung cấp thông
tin kinh tế - xã hội kịp thời.
Bước vào kỷ nguyên mới, Phó Thủ tướng đề nghị ngành thống kê
cần triển khai nhiệm vụ theo định hướng: “Số hóa - Thông minh - Thời gian thực
- Tích hợp dữ liệu - Phục vụ ra quyết định nhanh và chính xác”.
Cụ thể, ngành cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cốt lõi:
Một là tiến hành chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thống
kê số và thống kê thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm và công nghệ làm nền tảng.
Hai là đổi mới quy trình sản xuất thông tin thống kê,
ưu tiên khai thác dữ liệu hành chính sẵn có nhằm nâng cao độ tin cậy của số liệu.
Ba là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê quốc
gia, đi đôi với việc phát triển đội ngũ nhân sự chuyên trách về công nghệ thông
tin và chuyển đổi số.
Bốn là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và thể chế,
tạo hành lang pháp lý minh bạch cho các hoạt động thống kê.
Năm là đẩy mạnh hoạt động truyền thông thống kê, đổi
mới phương thức phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò
của dữ liệu.
Sáu là chuẩn hóa chất lượng dữ liệu theo các tiêu chuẩn
quốc tế, đảm bảo tính so sánh toàn cầu và mở rộng hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục
Thống kê cho biết định hướng tương lai của ngành là từng bước chuyển đổi từ việc
phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn (dữ liệu hành
chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...). Mục tiêu của ngành là đưa Thống
kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030, và tiến tới
trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.
Từ ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết
định lấy ngày 6/5 hàng năm làm “Ngày Thống kê Việt Nam” để tôn vinh nghề nghiệp
này.
TS. Nguyễn Văn Tiến, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống
kê, bày tỏ niềm tự hào về thế hệ đi trước vốn làm việc như những “chiến sĩ thầm
lặng”, đồng thời tin tưởng thế hệ trẻ sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ về khoa học
công nghệ.
Đáp lại sự kỳ vọng đó, chị Hà Thị Phương Thảo, đại diện thế
hệ trẻ đang công tác tại Cục Thống kê, khẳng định cam kết sẽ giữ vững phẩm chất
trung thực và khách quan, vốn là bản sắc làm nên danh dự của người làm nghề thống
kê. Thế hệ trẻ cam kết làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm, bởi họ
thấu hiểu rằng mỗi con số làm ra đều có sức nặng và ý nghĩa to lớn đối với nhân
dân cùng sự phát triển của đất nước
