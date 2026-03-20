Thống kê Nhà nước: “Người giám hộ” trong hệ sinh thái dữ liệu
TS. Nguyễn Thị Hương*
20/03/2026, 18:11
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài nguyên chiến lược. Nhưng để tài nguyên đó phát huy hiệu quả, cần một hệ thống quản trị chuẩn mực. Với vai trò trung tâm, cơ quan Thống kê quốc gia không chỉ là đơn vị sản xuất thông tin mà còn đóng vai trò “người giám hộ”, thiết lập ngôn ngữ chung và bảo đảm tính sống động, tin cậy cho dòng chảy dữ liệu của đất nước...
Trong kỷ nguyên
số, dữ liệu đã và đang trở thành một nguồn lực chiến lược của mỗi quốc gia. Từ
hoạch định chính sách, quản lý kinh tế - xã hội đến thúc đẩy khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo, các quyết định được đưa ra đều cần phải dựa trên dữ
liệu.
Vì vậy, việc hình thành một hệ sinh thái dữ liệu quốc gia hiện đại, an
toàn và có khả năng chia sẻ, kết nối hiệu quả đang trở thành yêu cầu tất yếu
của mỗi quốc gia. Trong hệ sinh thái đó,Thống kê nhà nước giữ vai trò trung
tâm, vừa là nhà sản xuất thông tin thống kê chính thức của quốc gia, vừa là
“người giám hộ dữ liệu”, bảo đảm chất lượng và tính nhất quán, thống nhất của
dữ liệu phục vụ quản trị và hoạch định chính sách.
THỐNG KÊ - TRỤ CỘT BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU
Trong hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, dữ liệu được tạo ra từ nhiều nguồn dữ
liệu khác nhau và từ nhiều chủ thể khác nhau như các cơ quan quản lý nhà nước,
doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân, nhưng không phải mọi dữ liệu đều có
giá trị sử dụng trực tiếp trong quản lý nhà nước
Trong hệ sinh thái này, dữ
liệu thống kê được xem là những “bằng chứng thực tiễn” xác thực; là một nguồn dữ
liệu đáng tin cậy nhất. Đây là dữ liệu đã được chuẩn hóa, kiểm chứng và tích
hợp từ nhiều nguồn khác nhau bảo đảm độ chính xác, đầy đủ, nhất quán, kịp thời
và có khả năng kết nối, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ “đúng, đủ, sạch, sống và liên thông” và sử dụng chính thống trong
các cơ quan nhà nước phục vụ quản lý điều hành.
Trong các chủ
thể sản xuất dữ liệu, Cơ quan thống kê quốc gia có vị trí, vai trò đặc biệt. Cơ
quan thống kê quốc gia bảo đảm chất lượng, tính khách quan, trung thực, đầy đủ,
kịp thời của số liệu thông qua việc thực hiện vai trò điều phối thống kê, ban
hành và áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, chuẩn mực thống kê, hay nói cách
khác Cơ quan thống kê quốc gia thiết lập và hình thành “ngôn ngữ chung của hệ thống dữ liệu quốc gia”; bảo đảm dữ liệu
được thu thập, biên soạn thống nhất, có thể so sánh, chia sẻ trong nội bộ quốc
gia cũng như so sánh quốc tế.
Trong một môi trường dữ liệu có nhiều nguồn dữ
liệu khác nhau, nguy cơ sai lệch, trùng lặp, bỏ sót hoặc thiếu nhất quán giữa
các nguồn dữ liệu là rất lớn. Với hệ thống phương pháp luận chặt chẽ và quy
trình sản xuất thông tin thống kê khoa học, Cơ quan thống kê quốc gia có khả
năng tổng hợp, kiểm chứng và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bảo đảm
thông tin được công bố minh bạch, chính xác và đáng tin cậy.
Thực tiễn cho
thấy, dữ liệu thống kê được biên soạn theo phương pháp khoa học;
có chất lượng; bảo đảm tính khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời; đa dạng về chủng loại, phân tổ chi tiết theo
các đối tượng quản lý, theo kỳ thu thập và không gian địa lý.
Cơ quan thống kê
đã cung cấp ngày càng nhiều dữ liệu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của
Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương. Những dữ liệu này là cơ sở để đánh
giá tác động của các chính sách, đề án kinh tế lớn, các cú sốc ảnh hưởnng đến
kinh tế vĩ mô và đề xuất các kịch bản tăng trưởng…
Đặc biệt là các thông tin phản
ánh mô hình kinh tế mới: kinh tế số, xã hội số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển,
tăng trưởng xanh, logistics, phát triển bền vững, nông nghiệp, nông thôn, nông
dân, phát triển văn hóa, bình đẳng giới, các nhóm yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người
dân tộc thiểu số, người khuyết tật...). Dữ
liệu do cơ quan thống kê cung cấp không chỉ phục vụ hiệu quả cho quản lý và điều
hành trong nước mà còn góp phần nâng cao uy tín, vị thế và năng lực của quốc
gia trên trường quốc tế, qua đó tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư và các
đối tác phát triển.
Vì vậy, trong
bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế dữ liệu đang bùng nổ trên toàn cầu, việc
khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan thống kê trong bộ máy nhà nước không chỉ
là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là điều kiện quan trọng để xây dựng một hệ
sinh thái dữ liệu quốc gia chất lượng, minh bạch, hiệu quả và bền vững.
CƠ QUAN THỐNG KÊ QUỐC GIA - “NGƯỜI GIÁM HỘ DỮ LIỆU”
Chỉ bốn tháng sau khi Liên hợp quốc được thành lập, Ủy
ban Thống kê Liên hợp quốc đã ra đời vào năm 1946 và trở thành cơ quan cao nhất
ban hành tiêu chuẩn, chuẩn mực thống kê quốc tế. Hoạt động thống kê của mỗi quốc
gia phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của thống kê chính thức của Liên hợp quốc
(phiên bản cập nhật năm 2014) cùng Cẩm nang quản lý và tổ chức hệ thống thống kê quốc gia của Liên hợp quốc (phiên
bản mới nhất năm 2025).
Các
tài liệu này khẳng định mọi quốc gia trên thế giới
đều tồn tại hệ thống thống kê nhà nước, trong đó Cơ quan thống kê quốc giađảm
trách hoạt động thống kê nhà nước, có chức năng sản xuất, công bố và cung cấp
thông tin thống kê chính thức về kinh tế - xã hội của quốc gia, bảo đảm so sánh
quốc tế; chủ trì, điều phối hệ thống thống kê quốc gia; là trung tâm kiến thức
về thống kê; là
đại diện quốc gia trong hợp tác quốc tế về thống kê.
Vai trò của thống kê nhà nước cũng được
thể hiện rõ qua vị trí tổ chức của cơ quan thống kê quốc gia tại các nước trên
thế giới. Hiện nay, 54 quốc gia trên thế giới có cơ quan thống kê nhà nước
thuộc Chính phủ, Tổng thống, Chủ tịch nước hoặc hoạt động theo mô hình cơ quan
độc lập. Ví dụ, cơ quan thống kê của Trung Quốc thuộc Quốc Vụ viện; cơ quan
thống kê của Indonesia thuộc Tổng thống; cơ quan thống kê của Vương quốc
Anh là cơ quan độc lập và báo cáo trực tiếp với Quốc hội. Ở nhiều quốc gia khác
nhưẤn Độ, Hà Lan, Ba Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Hungary Bungary, Rumania, Colombia, Ai-len, Azerbaijan, Cộng hòa Séc…
cơ quan thống kê quốc giathuộc Chính
phủ.
Một ví
dụ điển hình tại châu Á là Hàn Quốc. Trong quá trình sắp xếp lại hệ thống tổ chức
chính phủ, từ ngày 01/10/2025, Cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) được nâng cấp
thành Bộ Dữ liệu và Thống kê, trực thuộc Thủ tướng. Đây là lần tái tổ chức lớn
nhất của hệ thống thống kê nước này trong hơn ba thập niên, đưa cơ quan thống
kê trở thành trung tâm điều phối dữ liệu của quốc gia, quản lý dữ liệu hành
chính trên phạm vi toàn chính phủ và hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo cũng
như hoạch địnhchính
sách dựa trên dữ liệu.
Vị thế của Cơ quan thống kê quốc gia
cũng được thể hiện thông qua vị trí, vai trò của người đứng đầu. Theo “Cẩm nang quản lý và tổ chức
hệ thống thống kê quốc gia” của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc, người
đứng đầu Cơ quan Thống kê quốc gia thường được Người đứng đầu Chính phủ phê
chuẩn hoặc bổ nhiệm. Ở nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Canada, Palestin, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Malaysia, người đứng đầu Cơ quan
Thống kê là Thứ trưởng hoặc tương đương do Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ bổ
nhiệm. Trong khi đó, tại New Zealand, Indonesia, Azerbaijan, người đứng
đầu cơ quan thống kê quốc gia có vị trí tương đương Bộ trưởng.
Để có được thông tin thống kê chất lượng, đáng tin cậy phục
vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành và từ thực tiễn thống kê
thế giới cho thấy, để thực hiện
tốt vai trò “giám hộ dữ liệu”, cần bảo đảm năm điều kiện cơ bản.
Một là, quốc gia phải
có hệ thống thống kê nhà nước, trong đó cơ quan thống kê quốc gia
là tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm sản xuất, công bố thông tin thống kê chính
thức, đồng
thời điều phối hệ thống thống
kê và đại diện quốc gia trong hợp
tác quốc tế. Cơ quan thống kê quốc gia
thực hiện vai trò trung tâm trong hệ sinh thái dữ liệu quốc gia; là “người
giám hộ dữ liệu” của hệ thống dữ liệu công, chịu trách nhiệm điều phối, chuẩn
hóa và bảo đảm chất lượng thông tin phục vụ quản lý nhà nước. Vai trò này ngày
càng trở nên quan trọng khi hệ sinh thái dữ liệu ngày càng mở rộng, bao gồm cả
dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn và các nguồn dữ liệu từ khu vực tư nhân.
Hai là, mô hình tổ chức thống kê theo ngành dọc được nhiều quốc
gia áp dụng do phù hợp với việc thu thập thông tin từ cơ sở và phục vụ đồng thời
nhu cầu quản lý của trung ương và địa phương.
Ba là, hoạt động thống kê phải tuân thủ nghiêm ngặt các
nguyên tắc và chuẩn mực của Liên hợp quốc. Một trong những nguyên tắc quan trọng
nhất của thống kê chính thức là bảo đảm tính độc lập chuyên môn của cơ quan thống
kê.
Bốn là, hệ thống thống kê cần được tổ chức theo hướng bảo đảm
tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt động thống kê phải được thực hiện
trên cơ sở khoa học, khách quan và không chịu sự can thiệp mang tính hành chính
hoặc chính trị trong quá trình biên soạn và công bố số liệu. Tính độc lập
chuyên môn giúp bảo đảm rằng các thông tin thống kê phản ánh trung thực tình
hình kinh tế - xã hội, từ đó tạo dựng niềm tin của xã hội đối với số liệu chính
thức.
Năm là, cơ quan thống kê cần được trao quyền tiếp cận các nguồn
dữ liệu mọi cấp và được đầu tư nguồn lực, công nghệ hiện đại trong sản xuất, tổng
hợp và phổ biến thông tin thống kê. Việc bảo đảm cho cơ quan thống kê có quyền
tiếp cận đầy đủ các nguồn dữ liệu, có thẩm quyền điều phối hệ thống thống kê và
có tính độc lập trong hoạt động chuyên môn là điều kiện cần thiết để hệ thống
thống kê có thể thực hiện tốt vai trò của mình.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế dữ liệu phát
triển mạnh mẽ, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia
đang trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia.
Tại Việt Nam, hệ sinh thái dữ liệu quốc gia đang từng bước được
hình thành với các trụ cột quan trọng như: hạ tầng dữ liệu, các cơ sở dữ liệu
quốc gia, cơ chế chia sẻ dữ liệu và mô hình quản trị dữ liệu thống nhất.
Trong quá trình đó, việc củng cố vị
thế của cơ quan thống kêvới vai
trò trung tâm trong chuẩn hóa, điều phối và bảo đảm chất lượng dữ liệu có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng của quản
trị hiện đại, thống kê không chỉ là công cụ đo lường mà còn giữ vai trò bảo đảm
tính tin cậy và minh bạch của hệ thống dữ liệu
quốc gia.
(*) TS. Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính.
