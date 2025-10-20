Kỳ vọng của nhà đầu tư về Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày thứ Hai (20/10), Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, diễn ra trong 4 ngày tại Bắc Kinh...

Hội nghị là sự kiện chính trị quan trọng, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc thảo luận các định hướng chủ chốt cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Đây cũng là dịp để Bắc Kinh xem xét và đưa ra các biện pháp chính sách mới nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, vốn đang tăng trưởng chậm và đối mặt với nhiều thách thức trong và ngoài nước.

Dù theo dự kiến, chi tiết kế hoạch 5 năm phải đến tháng 3/2026 mới được công bố, giới đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến và báo cáo sau hội nghị nhằm tìm kiếm tín hiệu chính sách mới, đặc biệt trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này.

ĐỘNG LỰC KINH TẾ MỚI, CHỐNG CẠNH TRANH TIÊU CỰC

Mặc dù dự báo của nhà đầu tư vẫn còn dè dặt, Hội nghị Trung ương 4 được kỳ vọng có thể tiếp tục thúc đẩy đà tăng của thị trường cổ phiếu Trung Quốc, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghệ, năng lượng mặt trời và tiêu dùng.

Từ đầu năm nay, chỉ số MSCI Trung Quốc đã tăng khoảng 30%, chủ yếu nhờ làn sóng lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới hoàn tất năm tăng trưởng cao nhất kể từ 2017.

Các nhà phân tích nhận định rằng bất kỳ tín hiệu nào về việc ổn định đồng nhân dân tệ hoặc thúc đẩy sử dụng đồng tiền này trên phạm vi toàn cầu đều có thể củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ kiểm soát biến động tiền tệ trước áp lực từ căng thẳng thương mại.

“Chúng tôi dự báo Bắc Kinh sẽ tiếp tục ưu tiên các chính sách phía cung, trong đó AI sẽ đóng vai trò nổi bật hơn như một động lực tăng trưởng mới, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghệ cao,” ông Gary Tan, quản lý quỹ tại Allspring Global Investments ở Singapore, nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Tan, nhà đầu tư cũng đang theo dõi các tín hiệu về khả năng các nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy chiến dịch “chống cạnh tranh tiêu cực” (anti-involution) - hay còn được gọi là chống cạnh tranh vô nghĩa, không tạo ra giá trị mới - nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh khốc liệt và chiến giá cả tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong những tháng gần đây, chiến dịch này được triển khai mạnh mẽ nhằm ngăn chặn đà giảm phát, mang lại lợi ích đáng kể cho cổ phiếu nhiều ngành, trong đó có thép, năng lượng mặt trời và ô tô.

Trong khuôn khổ chiến dịch, chính quyền một số địa phương Trung Quốc đã ra lệnh tạm dừng khai thác lithium nhằm ngăn tình trạng dư thừa công suất. Động thái này giúp cổ phiếu các công ty khai thác như Ganfeng Lithium tăng hơn gấp đôi trong năm nay, trong khi cổ phiếu Tianqi Lithium cũng tăng khoảng 80%.

“Chống cạnh tranh tiêu cực là chìa khóa cho lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu Chính phủ chú trọng hơn vào việc này, nhiều cổ phiếu liên quan có thể sẽ tăng giá”, ông James Wang, giám đốc chiến lược Trung Quốc tại Bộ phận Nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư UBS ở Hồng Kông, nhận xét với hãng tin Bloomberg.

Ông nhận định rằng nhóm cổ phiếu năng lượng mặt trời và lithium sẽ phục hồi mạnh nhất nếu có các thông báo từ cuộc họp, bởi các công ty trong ngành đang gặp khó khăn với biên lợi nhuận ròng thấp và cạnh tranh giá khốc liệt.

CƠ HỘI TỪ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VÀ TIÊU DÙNG

Một lĩnh vực khác có thể hưởng lợi từ các sáng kiến chính sách tại hội nghị là đổi mới công nghệ. Bắc Kinh đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, với các biện pháp đã triển khai như khuyến khích doanh nghiệp trong nước hạn chế sử dụng con chip của Nvidia Corp.

Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip Trung Quốc đã tăng mạnh từ đầu năm nhờ nhu cầu nội địa tăng cao. Giá cổ phiếu Hua Hong Semiconductor đã tăng 250%, trong khi Semiconductor Manufacturing International Corp. tăng 117%. Cổ phiếu nhà sản xuất robot UBTech Robotics cũng tăng gần 123% sau khi giành được nhiều đơn hàng lớn.

“Mặc dù cổ phiếu một số lĩnh vực công nghệ có dấu hiệu định giá cao, nhưng nhìn chung cổ phiếu internet và chip vẫn chưa bị thổi giá. Đây tiếp tục là những lĩnh vực mang lại cơ hội lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc”, bà Jian Shi Cortesi, quản lý quỹ tại công ty GAM Investment Management có trụ sở tại Thụy Sỹ, nhận xét.

Vài ngày trước thềm Hội nghị Trung ương 4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường một lần nữa nhấn mạnh vai trò của tiêu dùng trong nền kinh tế, thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh giảm phụ thuộc vào xuất khẩu. Phát biểu này được đưa ra sau kỳ nghỉ Tuần lễ vàng kéo dài 8 ngày - vốn được kỳ vọng sẽ kích thích tiêu dùng - nhưng thực tế ghi nhận chi tiêu khá dè dặt, phản ánh xu hướng tiết kiệm thay vì chi tiêu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp kích thích tiêu dùng nội địa, bao gồm trợ cấp chi phí chăm sóc trẻ em cho các hộ gia đình, điều chỉnh chính sách chăm sóc người cao tuổi và thực hiện chương trình đổi hàng tiêu dùng. Những sáng kiến này góp phần thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu nhiều ngành, như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe số Alibaba Health Information Technology và nhà sản xuất thiết bị gia dụng Hisense Visual Technology.

“Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua thêm đối với cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc trước thềm Hội nghị Trung ương 4, khi chi tiêu dè dặt trong Tuần lễ vàng làm gia tăng kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ triển khai thêm các chính sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Những biện pháp này dự kiến sẽ nâng sức hấp dẫn của một số cổ phiếu tiêu dùng chất lượng cao” các chiến lược gia dẫn đầu là ông Tony Lee của JPMorgan Chase cho biết trong báo cáo gửi khách hàng gần đây.

TÍN HIỆU CHO THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Ngoài các vấn đề kinh tế trong nước, giới giao dịch tiền tệ cũng đang theo dõi kết quả hội nghị để xem liệu Bắc Kinh có triển khai các chính sách thúc đẩy toàn cầu hóa đồng nhân dân tệ hay không.

Thời gian qua, ông Tập Cận Bình nhiều lần kêu gọi tăng cường vai trò của Trung Quốc trên trường tài chính quốc tế, bao gồm phát triển đồng nội tệ mạnh và củng cố ngân hàng trung ương.

Theo các nhà phân tích, hiện tại vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao dịch tài chính toàn cầu vẫn chưa tương xứng với quy mô nền kinh tế Trung Quốc, một phần do các chính sách kiểm soát vốn và thanh khoản hạn chế trên thị trường quốc tế.

“Chúng tôi cho rằng kế hoạch 5 năm sắp tới của Trung Quốc sẽ điều chỉnh ngôn từ về việc quốc tế hóa đồng nhân dân tệ nhằm thúc đẩy việc sử dụng và nâng cao vị thế của đồng tiền này một cách chủ động hơn. Kế hoạch có thể bao gồm các biện pháp tăng cường vai trò của nhân dân tệ trong thanh toán xuyên biên giới”, các nhà kinh tế Shuang Ding và Hunter Chan của Standard Chartered nhận định trong báo cáo nghiên cứu gần đây.