“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần
Tường Bách
19/03/2026, 12:23
Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…
Năm 2026, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ 25/4 đến 27/4. Sau đó, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2026 sẽ kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5. Không ít người lao động đã xin nghỉ phép thêm 2
ngày để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp, tương đương kỳ nghỉ dịp nghỉ tết Nguyên đán.
Hiện tại, nhiều du khách đã bắt đầu tìm kiếm và đặt tour cho
kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4, để tận dụng khoảng thời gian “nghỉ Tết lần thứ hai” này.
Theo ông Phạm Văn Bẩy, Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, lượng du khách
khu vực miền Bắc “săn tour” sớm cho dịp lễ cuối tháng 4 tăng khoảng 15 - 25%
tùy điểm đến.
Tại miền Nam, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền
thông Vietluxtour, cũng cho biết nhu cầu tìm hiểu tour cho kỳ nghỉ cuối tháng 4
xuất hiện sớm ngay sau Tết. Các tour nội địa, đặc biệt là tuyến biển đảo, cùng
các hành trình châu Á gần đang nhận được nhiều quan tâm. Với thủ tục đơn giản
và thời gian linh hoạt, nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có tỷ lệ đặt chỗ tăng mạnh
trong giai đoạn 4 - 6 tuần trước kỳ nghỉ lễ.
Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel, cho biết
một số hành trình được khách hỏi nhiều gồm các tour Đông Nam Á, giá từ khoảng
12,99 triệu đồng, hoặc tour Trung Quốc đường bộ, giá từ 3,99 triệu đồng. Bên cạnh
đó, do một bộ phận du khách có thể linh hoạt kéo dài kỳ nghỉ 8 - 9 ngày, khiến
hành vi đặt tour có sự phân hóa.
Nhóm thứ nhất chọn nghỉ đúng lịch, ưu tiên tour 4 - 5 ngày,
chủ yếu là tuyến nội địa hoặc châu Á có thời gian bay ngắn. Đây vẫn là nhóm chiếm
tỷ trọng lớn, đặc biệt với gia đình có con nhỏ hoặc người khó sắp xếp nghỉ dài
ngày. Nhóm thứ hai gồm du khách trung niên hoặc gia đình có lịch trình linh hoạt,
tận dụng kỳ nghỉ để thực hiện các chuyến đi dài ngày hơn. Dù vậy, hầu hết du
khách đều muốn tránh các đường bay nối chuyến qua khu vực Trung Đông.
Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Đất Việt Tour, cho
biết đơn vị ghi nhận sự quan tâm lớn cho các tuyến tour Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc... và các tour du
lịch nội địa. "Tình hình thế giới bất ổn cũng là dịp để người Việt
Nam khám phá nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn các điểm đến trong nước.
Với thị
trường nước ngoài, các tour Đông Bắc Á có sự cải thiện về lượng khách, đặc biệt
là tour Trung Quốc với đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản. Nhất là các
tour không bắt buộc mua sắm (no shopping) hiện đang bán rất tốt".
Tại Hanotours, các tour khởi hành đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài
Loan (Trung Quốc) và một số "điểm hot" của Trung Quốc như Bắc Kinh -
Thượng Hải, Thượng Hải - Ô Trấn... đã kín gần 100%; các tour khởi hành đi Nga,
Mỹ, Úc (bay thẳng) vào ngày 24 - 25/4 cũng được khách đặt hết từ sớm.
Tương
tự, công ty Du Lịch Việt cho biết đơn vị chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều tuyến
du lịch nước ngoài chặng ngắn và tour nội địa. "Năm nay nhiều du khách
chuyển hướng từ tour Trung Đông nên tỉ lệ chốt sớm các tour Đông Nam
Á, Đông Bắc Á có xu hướng cao hơn so với mọi năm”, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng
giám đốc Du Lịch Việt cho biết.
Trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng,
các đơn vị chuyên thị trường Dubai cũng đã chuyển hướng
sang các thị trường ít chịu tác động. "Đa
số các đơn vị đang tập trung bán tuyến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,
Singapore, Malaysia và vài tuyến du lịch châu Âu bay Turkish
Airlines", ông Trương Minh Tuấn, Tổng
giám đốc HVN Travel cho biết.
Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, bà
Baidi Li, dữ liệu nội bộ của nền tảng cho thấy du khách Việt cũng dành nhiều
quan tâm tới trải nghiệm du thuyền cao cấp, với nhiều lượt tìm kiếm những hải
trình trong khu vực.
Điển hình, sự xuất hiện của du thuyền Disney Adventure thuộc
Disney Cruise Line trên vùng biển Đông Nam Á trong tháng 3/2026 đang mở ra cơ hội
“Fly-Cruise,” phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng cùng gia đình của người Việt trong
dịp nghỉ lễ tới. Hải trình này, thông qua một quy trình đặt dịch vụ liền mạch, đang
có ưu đãi cho du khách Việt.
Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò
chủ lực trong các dịp nghỉ lễ ngắn ngày. Các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà
Nẵng - Hội An hay Phú Yên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn.
Đại diện từ các nền tảng trực tuyến như Agoda, Booking, Trip.com... tại Việt
Nam nhận định nhu cầu của khách du lịch đang dịch chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần
sang chăm sóc sức khỏe, gia tăng kết nối gia đình, trải nghiệm sâu, khám phá
văn hóa và ẩm thực địa phương.
Việc du khách có xu hướng tìm kiếm tour sớm hơn khoảng 3 - 4
tuần so với mọi năm được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là tín hiệu tích cực
của thị trường du lịch 2026. Tuy nhiên, trước biến động của giá nhiên liệu do
xung đột chiến sự ở Trung Đông, chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng
theo, dẫn đến việc điều chỉnh giá vé máy bay và giá tour du lịch sắp tới được dự
báo tăng từ 15% - 25% so với ngày thường.
Đơn cử, giá vé khứ hồi được Vietjet mở bán chặng TP.HCM - Đà
Nẵng dịp 30/4 từ khoảng 2,4 triệu đồng/khách; Bamboo Airways từ 3,5 triệu đồng/khách;
trong khi Vietnam Airlines giá từ khoảng 4,2 triệu đồng/khách. Các mức giá của
từng hãng sẽ thay đổi tùy giờ bay và hạng vé máy bay.
Tương tự, giá vé chặng TP.HCM đi Phú Quốc dịp lễ 30/4 đang
được các hãng mở bán giá cao hơn gấp đôi so với ngày thường. Nếu bay đúng ngày
30/4 và về ngày 4/5, giá vé được Vietjet, Bamboo Airways, Vietnam Airlines mở
bán thấp nhất từ khoảng 1,8 – 2 triệu đồng/chặng, tính ra khoảng 3,6 tới 4 triệu
đồng khứ hồi. Chặng TP.HCM – Vinh, giá vé dịp lễ thấp nhất khoảng 3,5 triệu đồng/vé khứ
hồi…
Giám đốc Marketing Công ty BestPrice Travel ông Bùi Thanh Tú
cho biết khi vé máy bay tăng, giá tour khó có thể bình ổn. Dẫu vậy, trong bối cảnh
kinh tế khó khăn, người dân dần thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp lữ hành hiện
đang cố gắng bình ổn giá “tour series” (những tour được doanh nghiệp hợp đồng đặt
chỗ trước với đối tác). Còn với những khách đoàn có nhu cầu chương trình riêng
thì báo giá sẽ được tính tại thời điểm khởi hành và loại phương tiện sử dụng.
Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ
Theo khảo sát được Forbes thực hiện về xu hướng lao động, 54% người trẻ cho biết sẵn sàng ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lương, cho thấy sự thay đổi trong cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống…
Huế mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch
Thông qua hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ, thành phố Huế đang từng bước đưa mô hình đào tạo quản trị khách sạn tiên tiến vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch địa phương...
Nhiều quốc gia trả tiền cho cư dân tới sinh sống
Đối với các nhà sáng lập, freelancer hay các nhà sáng tạo nội dung - những người có thể “mang công việc theo mình” - yếu tố địa lý đang trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Tận dụng điều này, một số quốc gia đang triển khai các chương trình ưu đãi tài chính nhằm thu hút cư dân mới. ...
Festival Phở 2026 Ninh Bình: Điểm hẹn của những người yêu thich du lịch ẩm thực
Từ ngày 19 đến 22/3, tỉnh Ninh Bình trở thành điểm hẹn của những người yêu ẩm thực với Festival Phở 2026. Sự kiện mang chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" không chỉ là ngày hội ẩm thực đơn thuần mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình đưa món ăn quốc hồn quốc túy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn
Theo các nghiên cứu toàn cầu, du lịch mạo hiểm (Adventure Tourism) là một phân khúc đang bùng nổ vì hấp dẫn và mang lại doanh thu lớn. Báo cáo của Research & Markets ước tính quy mô thị trường du lịch mạo hiểm toàn cầu năm 2024 đạt 351 tỉ USD...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: