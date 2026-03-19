“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…

Năm 2026, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ 25/4 đến 27/4. Sau đó, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2026 sẽ kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5. Không ít người lao động đã xin nghỉ phép thêm 2 ngày để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp, tương đương kỳ nghỉ dịp nghỉ tết Nguyên đán.

Hiện tại, nhiều du khách đã bắt đầu tìm kiếm và đặt tour cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4, để tận dụng khoảng thời gian “nghỉ Tết lần thứ hai” này. Theo ông Phạm Văn Bẩy, Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, lượng du khách khu vực miền Bắc “săn tour” sớm cho dịp lễ cuối tháng 4 tăng khoảng 15 - 25% tùy điểm đến.

Tại miền Nam, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cũng cho biết nhu cầu tìm hiểu tour cho kỳ nghỉ cuối tháng 4 xuất hiện sớm ngay sau Tết. Các tour nội địa, đặc biệt là tuyến biển đảo, cùng các hành trình châu Á gần đang nhận được nhiều quan tâm. Với thủ tục đơn giản và thời gian linh hoạt, nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có tỷ lệ đặt chỗ tăng mạnh trong giai đoạn 4 - 6 tuần trước kỳ nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel, cho biết một số hành trình được khách hỏi nhiều gồm các tour Đông Nam Á, giá từ khoảng 12,99 triệu đồng, hoặc tour Trung Quốc đường bộ, giá từ 3,99 triệu đồng. Bên cạnh đó, do một bộ phận du khách có thể linh hoạt kéo dài kỳ nghỉ 8 - 9 ngày, khiến hành vi đặt tour có sự phân hóa.

Nhóm thứ nhất chọn nghỉ đúng lịch, ưu tiên tour 4 - 5 ngày, chủ yếu là tuyến nội địa hoặc châu Á có thời gian bay ngắn. Đây vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt với gia đình có con nhỏ hoặc người khó sắp xếp nghỉ dài ngày. Nhóm thứ hai gồm du khách trung niên hoặc gia đình có lịch trình linh hoạt, tận dụng kỳ nghỉ để thực hiện các chuyến đi dài ngày hơn. Dù vậy, hầu hết du khách đều muốn tránh các đường bay nối chuyến qua khu vực Trung Đông.

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Đất Việt Tour, cho biết đơn vị ghi nhận sự quan tâm lớn cho các tuyến tour Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc... và các tour du lịch nội địa. "Tình hình thế giới bất ổn cũng là dịp để người Việt Nam khám phá nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn các điểm đến trong nước.

Với thị trường nước ngoài, các tour Đông Bắc Á có sự cải thiện về lượng khách, đặc biệt là tour Trung Quốc với đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản. Nhất là các tour không bắt buộc mua sắm (no shopping) hiện đang bán rất tốt".

Tại Hanotours, các tour khởi hành đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số "điểm hot" của Trung Quốc như Bắc Kinh - Thượng Hải, Thượng Hải - Ô Trấn... đã kín gần 100%; các tour khởi hành đi Nga, Mỹ, Úc (bay thẳng) vào ngày 24 - 25/4 cũng được khách đặt hết từ sớm.

Tour Trung Quốc được du khách quan tâm nhờ đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản.

Tương tự, công ty Du Lịch Việt cho biết đơn vị chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều tuyến du lịch nước ngoài chặng ngắn và tour nội địa. "Năm nay nhiều du khách chuyển hướng từ tour Trung Đông nên tỉ lệ chốt sớm các tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á có xu hướng cao hơn so với mọi năm”, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt cho biết.

Trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng, các đơn vị chuyên thị trường Dubai cũng đã chuyển hướng sang các thị trường ít chịu tác động. "Đa số các đơn vị đang tập trung bán tuyến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và vài tuyến du lịch châu Âu bay Turkish Airlines", ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel cho biết.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, bà Baidi Li, dữ liệu nội bộ của nền tảng cho thấy du khách Việt cũng dành nhiều quan tâm tới trải nghiệm du thuyền cao cấp, với nhiều lượt tìm kiếm những hải trình trong khu vực.

Điển hình, sự xuất hiện của du thuyền Disney Adventure thuộc Disney Cruise Line trên vùng biển Đông Nam Á trong tháng 3/2026 đang mở ra cơ hội “Fly-Cruise,” phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng cùng gia đình của người Việt trong dịp nghỉ lễ tới. Hải trình này, thông qua một quy trình đặt dịch vụ liền mạch, đang có ưu đãi cho du khách Việt.

Du khách Việt cũng dành nhiều quan tâm tới trải nghiệm du thuyền cao cấp.

Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực trong các dịp nghỉ lễ ngắn ngày. Các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An hay Phú Yên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn. Đại diện từ các nền tảng trực tuyến như Agoda, Booking, Trip.com... tại Việt Nam nhận định nhu cầu của khách du lịch đang dịch chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang chăm sóc sức khỏe, gia tăng kết nối gia đình, trải nghiệm sâu, khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương.

Việc du khách có xu hướng tìm kiếm tour sớm hơn khoảng 3 - 4 tuần so với mọi năm được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là tín hiệu tích cực của thị trường du lịch 2026. Tuy nhiên, trước biến động của giá nhiên liệu do xung đột chiến sự ở Trung Đông, chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng theo, dẫn đến việc điều chỉnh giá vé máy bay và giá tour du lịch sắp tới được dự báo tăng từ 15% - 25% so với ngày thường.

Đơn cử, giá vé khứ hồi được Vietjet mở bán chặng TP.HCM - Đà Nẵng dịp 30/4 từ khoảng 2,4 triệu đồng/khách; Bamboo Airways từ 3,5 triệu đồng/khách; trong khi Vietnam Airlines giá từ khoảng 4,2 triệu đồng/khách. Các mức giá của từng hãng sẽ thay đổi tùy giờ bay và hạng vé máy bay.

Tương tự, giá vé chặng TP.HCM đi Phú Quốc dịp lễ 30/4 đang được các hãng mở bán giá cao hơn gấp đôi so với ngày thường. Nếu bay đúng ngày 30/4 và về ngày 4/5, giá vé được Vietjet, Bamboo Airways, Vietnam Airlines mở bán thấp nhất từ khoảng 1,8 – 2 triệu đồng/chặng, tính ra khoảng 3,6 tới 4 triệu đồng khứ hồi. Chặng TP.HCM – Vinh, giá vé dịp lễ thấp nhất khoảng 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi…

Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực trong các dịp nghỉ lễ ngắn ngày.

Giám đốc Marketing Công ty BestPrice Travel ông Bùi Thanh Tú cho biết khi vé máy bay tăng, giá tour khó có thể bình ổn. Dẫu vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân dần thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp lữ hành hiện đang cố gắng bình ổn giá “tour series” (những tour được doanh nghiệp hợp đồng đặt chỗ trước với đối tác). Còn với những khách đoàn có nhu cầu chương trình riêng thì báo giá sẽ được tính tại thời điểm khởi hành và loại phương tiện sử dụng.