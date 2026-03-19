Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

“Săn” tour 30/4 sớm, du khách Việt chuộng các chặng bay gần

Tường Bách

19/03/2026, 12:23

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…

Nhiều du khách chuyển hướng chọn du lịch chặng ngắn, nên tỉ lệ chốt sớm các tour Đông Bắc Á có xu hướng cao hơn mọi năm.
Năm 2026, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ 25/4 đến 27/4. Sau đó, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2026 sẽ kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5. Không ít người lao động đã xin nghỉ phép thêm 2 ngày để có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp, tương đương kỳ nghỉ dịp nghỉ tết Nguyên đán.

Hiện tại, nhiều du khách đã bắt đầu tìm kiếm và đặt tour cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4, để tận dụng khoảng thời gian “nghỉ Tết lần thứ hai” này. Theo ông Phạm Văn Bẩy, Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội, lượng du khách khu vực miền Bắc “săn tour” sớm cho dịp lễ cuối tháng 4 tăng khoảng 15 - 25% tùy điểm đến.

Tại miền Nam, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour, cũng cho biết nhu cầu tìm hiểu tour cho kỳ nghỉ cuối tháng 4 xuất hiện sớm ngay sau Tết. Các tour nội địa, đặc biệt là tuyến biển đảo, cùng các hành trình châu Á gần đang nhận được nhiều quan tâm. Với thủ tục đơn giản và thời gian linh hoạt, nhóm sản phẩm này được kỳ vọng có tỷ lệ đặt chỗ tăng mạnh trong giai đoạn 4 - 6 tuần trước kỳ nghỉ lễ.

Bảng giá tour tham khảo tại công ty Du Lịch Việt.
Ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel, cho biết một số hành trình được khách hỏi nhiều gồm các tour Đông Nam Á, giá từ khoảng 12,99 triệu đồng, hoặc tour Trung Quốc đường bộ, giá từ 3,99 triệu đồng. Bên cạnh đó, do một bộ phận du khách có thể linh hoạt kéo dài kỳ nghỉ 8 - 9 ngày, khiến hành vi đặt tour có sự phân hóa.

Nhóm thứ nhất chọn nghỉ đúng lịch, ưu tiên tour 4 - 5 ngày, chủ yếu là tuyến nội địa hoặc châu Á có thời gian bay ngắn. Đây vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt với gia đình có con nhỏ hoặc người khó sắp xếp nghỉ dài ngày. Nhóm thứ hai gồm du khách trung niên hoặc gia đình có lịch trình linh hoạt, tận dụng kỳ nghỉ để thực hiện các chuyến đi dài ngày hơn. Dù vậy, hầu hết du khách đều muốn tránh các đường bay nối chuyến qua khu vực Trung Đông.

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Đất Việt Tour, cho biết đơn vị ghi nhận sự quan tâm lớn cho các tuyến tour Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc... và các tour du lịch nội địa. "Tình hình thế giới bất ổn cũng là dịp để người Việt Nam khám phá nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn các điểm đến trong nước.

Với thị trường nước ngoài, các tour Đông Bắc Á có sự cải thiện về lượng khách, đặc biệt là tour Trung Quốc với đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản. Nhất là các tour không bắt buộc mua sắm (no shopping) hiện đang bán rất tốt".

Tại Hanotours, các tour khởi hành đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và một số "điểm hot" của Trung Quốc như Bắc Kinh - Thượng Hải, Thượng Hải - Ô Trấn... đã kín gần 100%; các tour khởi hành đi Nga, Mỹ, Úc (bay thẳng) vào ngày 24 - 25/4 cũng được khách đặt hết từ sớm. 

Tour Trung Quốc được du khách quan tâm nhờ đa dạng điểm đến, thủ tục đơn giản.
Tương tự, công ty Du Lịch Việt cho biết đơn vị chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều tuyến du lịch nước ngoài chặng ngắn và tour nội địa. "Năm nay nhiều du khách chuyển hướng từ tour Trung Đông nên tỉ lệ chốt sớm các tour Đông Nam Á, Đông Bắc Á có xu hướng cao hơn so với mọi năm”, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt cho biết.

Trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng, các đơn vị chuyên thị trường Dubai cũng đã chuyển hướng sang các thị trường ít chịu tác động. "Đa số các đơn vị đang tập trung bán tuyến Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và vài tuyến du lịch châu Âu bay Turkish Airlines", ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel cho biết.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, bà Baidi Li, dữ liệu nội bộ của nền tảng cho thấy du khách Việt cũng dành nhiều quan tâm tới trải nghiệm du thuyền cao cấp, với nhiều lượt tìm kiếm những hải trình trong khu vực.

Điển hình, sự xuất hiện của du thuyền Disney Adventure thuộc Disney Cruise Line trên vùng biển Đông Nam Á trong tháng 3/2026 đang mở ra cơ hội “Fly-Cruise,” phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng cùng gia đình của người Việt trong dịp nghỉ lễ tới. Hải trình này, thông qua một quy trình đặt dịch vụ liền mạch, đang có ưu đãi cho du khách Việt.

Du khách Việt cũng dành nhiều quan tâm tới trải nghiệm du thuyền cao cấp.
Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực trong các dịp nghỉ lễ ngắn ngày. Các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An hay Phú Yên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn. Đại diện từ các nền tảng trực tuyến như Agoda, Booking, Trip.com... tại Việt Nam nhận định nhu cầu của khách du lịch đang dịch chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang chăm sóc sức khỏe, gia tăng kết nối gia đình, trải nghiệm sâu, khám phá văn hóa và ẩm thực địa phương.

Việc du khách có xu hướng tìm kiếm tour sớm hơn khoảng 3 - 4 tuần so với mọi năm được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là tín hiệu tích cực của thị trường du lịch 2026. Tuy nhiên, trước biến động của giá nhiên liệu do xung đột chiến sự ở Trung Đông, chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng theo, dẫn đến việc điều chỉnh giá vé máy bay và giá tour du lịch sắp tới được dự báo tăng từ 15% - 25% so với ngày thường.

Đơn cử, giá vé khứ hồi được Vietjet mở bán chặng TP.HCM - Đà Nẵng dịp 30/4 từ khoảng 2,4 triệu đồng/khách; Bamboo Airways từ 3,5 triệu đồng/khách; trong khi Vietnam Airlines giá từ khoảng 4,2 triệu đồng/khách. Các mức giá của từng hãng sẽ thay đổi tùy giờ bay và hạng vé máy bay.

Tương tự, giá vé chặng TP.HCM đi Phú Quốc dịp lễ 30/4 đang được các hãng mở bán giá cao hơn gấp đôi so với ngày thường. Nếu bay đúng ngày 30/4 và về ngày 4/5, giá vé được Vietjet, Bamboo Airways, Vietnam Airlines mở bán thấp nhất từ khoảng 1,8 – 2 triệu đồng/chặng, tính ra khoảng 3,6 tới 4 triệu đồng khứ hồi. Chặng TP.HCM – Vinh, giá vé dịp lễ thấp nhất khoảng 3,5 triệu đồng/vé khứ hồi…

Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực trong các dịp nghỉ lễ ngắn ngày.
Giám đốc Marketing Công ty BestPrice Travel ông Bùi Thanh Tú cho biết khi vé máy bay tăng, giá tour khó có thể bình ổn. Dẫu vậy, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân dần thắt chặt chi tiêu, doanh nghiệp lữ hành hiện đang cố gắng bình ổn giá “tour series” (những tour được doanh nghiệp hợp đồng đặt chỗ trước với đối tác). Còn với những khách đoàn có nhu cầu chương trình riêng thì báo giá sẽ được tính tại thời điểm khởi hành và loại phương tiện sử dụng.

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Du lịch mạo hiểm cần một tiêu chuẩn an toàn

Từ khóa:

du lịch giá vé máy bay dịp lễ săn tour sớm tour Đông Nam Á tour du lịch 30/4 1/5 Vneconomy

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Compound viết tiếp câu chuyện “sống xanh” giữa tâm điểm Vịnh Tiên của siêu đô thị biển

Bất động sản

2

BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng do cú sốc giá dầu

Thế giới

3

Một tên miền ".vn" trúng đấu giá tới 217 triệu đồng

Kinh tế số

4

LG đặt cược vào trung tâm dữ liệu AI và lưu trữ năng lượng để dẫn dắt tăng trưởng

Doanh nghiệp

5

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy