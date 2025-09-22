Lãi suất liên ngân hàng VND các kỳ hạn ngắn giảm mạnh

Tính tử đầu tháng đến ngày 22/9/2025, lãi suất liên ngân hàng VND giảm mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm giảm 1,12 điểm phần trăm (đpt), xuống còn 3,88%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,13 đpt, còn 4,1%/năm. Các kỳ hạn dài từ 6 tháng trở lên ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng hầu như đi ngang, giữ ổn định quanh mức 4,3–4,6%/năm…

Ngày 22/9/2025, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày 19/9 là 25.186 đồng/USD; tỷ giá trần là 26.448 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.929 đồng/USD. Giá USD mua vào của Cục Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước là 23.980 đồng/USD, còn giá bán ra là 26.398 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá không thay đổi so với ngày 19/9. Cụ thể, giá mua vào giữ ở mức 26.440 đồng/USD, và giá bán ra ổn định tại 26.540 đồng/USD.

Sáng ngày 22/9/2025, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại tăng phổ biến từ 3 đến 23 đồng/USD, áp dụng chủ yếu ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra hầu hết giữ ổn định ở mức 26.448 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá mua vào ở mức 26.178 đồng/USD, giá bán ra 26.448 đồng/USD. BIDV niêm yết giá mua vào 26.200 đồng/USD và bán ra 26.448 đồng/USD. Tại VietinBank, giá mua vào là 26.207 đồng/USD, trong khi giá bán ra giữ ở 26.448 đồng/USD. Techcombank giao dịch với giá mua vào 26.191 đồng/USD và giá bán ra 26.448 đồng/USD. Sacombank niêm yết giá mua vào 26.190 đồng/USD, giá bán ra 26.448 đồng/USD. Eximbank công bố giá mua vào 26.180 đồng/USD và giá bán ra 26.448 đồng/USD. Cùng mức với Eximbank, ACB niêm yết giá mua vào 26.180 đồng/USD, trong khi giá bán ra cũng ở 26.448 đồng/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá tăng 0,1% so với phiên liền trước, giao dịch quanh mức 26.410 đồng/USD trong sáng 22/9.

Sau cú giảm 410 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra vào đầu tuần trước (ngày 15 và ngày 16/9), tỷ giá USD tự do đi ngang 6 phiên liên tiếp, đến sáng ngày 22/9, giá mua vào giữ ở mức 26.440 đồng/USD và giá bán ra ổn định tại 26.540 đồng/USD.

Lúc 11h30 ngày 22/9/2025 (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index tăng 0,12% so với hôm qua. Đà tăng của đồng USD kéo dài từ thứ Tư tuần trước đến nay, một ngày sau khi Fed thông báo cắt giảm lãi suất như dự kiến trong tháng 9/2025, nhưng không đưa ra tín hiệu về việc cần phải nhanh chóng giảm lãi suất trong những tháng tới. Đồng USD còn được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm vào tuần từ 15-19/9/2025, đảo ngược mức tăng của tuần trước đó. Chủ tịch Fed J. Powell đã mô tả động thái chính sách trong cuộc họp tháng 9/2025 là nhằm quản lý rủi ro để ứng phó với thị trường lao động suy yếu và cho biết ngân hàng trung ương không cần phải vội vàng nới lỏng thêm chính sách.

Trong phiên sáng 22/9/2025, lãi suất liên ngân hàng VND tiếp tục xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn ngắn so với cuối tuần trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm còn 3,88%/năm, 1 tuần còn 4,1%/năm và 2 tuần còn 4,85%/năm. Các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên gần như ổn định hoặc điều chỉnh nhẹ, với lãi suất 1 tháng ở mức 5,2%/năm và 3 tháng duy trì ở 5,55%/năm.

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng không ghi nhận biến động đáng kể trong ngày, với mức qua đêm giữ ở 4,3%/năm và các kỳ hạn dài hơn dao động quanh mức 4,48–4,6%/năm.

Trong giai đoạn từ ngày 3/9 đến 22/9/2025, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh ở hầu hết các kỳ hạn dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm 1,12 đpt, từ 5% xuống 3,88%; 1 tuần giảm 1,13 đpt, từ 5,23% xuống 4,1%; 2 tuần giảm 0,43 đpt, từ 5,28% xuống 4,85%.

Lãi suất USD liên ngân hàng giữ xu hướng ổn định trong suốt giai đoạn quan sát. Sau khi Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 9/2025, lãi suất USD liên ngân hàng ghi nhận giảm 0,18 đến 0,23 đpt ở các kỳ hạn dưới 1 tháng trong tuần trước (15-19/9) và đi ngang trong phiên hôm nay (22/9).

Diễn biến lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng từ đầu tháng 9/2025 (VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường)

Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 61.000 tỷ đồng ở kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 52.099,48 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 61.294,82 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 9.195,34 tỷ đồng từ thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. Đến ngày 19/9/2025, 139.540,27 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.