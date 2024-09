Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ thấp nhất 1 năm rưỡi, người mua nhà có "dễ thở" hơn?

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp nhà Mỹ (MBA) cho biết mức lãi suất trung bình của các khoản vay thế chấp nhà lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm (với giá trị khoản vay từ 766.550 USD trở xuống) đã giảm còn 6,29% trong tuần trước, từ mức 6,43% của tuần trước đó. Đây là mức lãi suất cho vay thế chấp nhà thấp nhất ở Mỹ kể từ tháng 2/2023 và đã giảm gần tròn 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ công ty tài chính cho vay thế chấp nhà Freddie Mac ngày 13/9 cho thấy mức lãi suất khoản vay như trên giảm còn 6,2% trong tuần kết thúc vào ngày 12/9, từ mức 6,35% của tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với mức cao nhất của 2 thập kỷ là 7,79% thiết lập vào tháng 10/2023.

XU HƯỚNG GIẢM CỦA LÃI SUẤT Ở MỸ

“Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã và đang phản ứng với dữ liệu cho thấy tình hình lạm phát dịu đi, thị trường việc làm tăng trưởng chậm lại, và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong cuộc họp vào tháng này”, Phó chủ tịch Joel Kan của MBA nói về lý do khiến lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm.

Fed tuy không quyết định lãi suất cho vay thế chấp nhà, nhưng lãi suất quỹ liên bang của Fed ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, và lãi suất vay thế chấp nhà bị chi phối bởi lợi suất trái phiếu kho bạc.

Tuy lãi suất giảm, tổng nhu cầu vay thế chấp nhà ở Mỹ chỉ tăng 1,4% trong tuần trước - theo dữ liệu của MBA.

Số hồ sơ xin đảo nợ khoản vay thế chấp nhà chỉ tăng 1% so với tuần trước đó, nhưng tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này có vẻ lớn, nhưng cơ sở so sánh của năm ngoái là rất thấp, nên nhu cầu đảo nợ thực ra vẫn ở mức thấp so với tiêu chuẩn lịch sử.

“Nhu cầu đảo nợ chỉ ở mức hạn chế vì thực ra nhiều người đã vay được ở mức lãi suất dưới 5%. Dù vậy, vẫn là một diễn biến tích cực khi nhiều người vay thế chấp nhà có thể hưởng lợi từ việc đảo nợ vì lãi suất tiếp tục giảm xuống”, ông Kan nói.

Phần lớn những người có nhu cầu đảo nợ ở thời điểm này là những người đã mua nhà trong 2 năm qua, khi lãi suất tăng mạnh sau một thời gian giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Số hồ sơ xin vay để mua nhà thế chấp trong tuần trước tăng 2% so với tuần trước đó, nhưng vẫn ít hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Dù lãi suất giảm, giá nhà cao vẫn là một thách thức. Ngoài ra còn có những trở ngại đối với người mua nhà như nguồn cung nhà thấp”, ông Kan nhấn mạnh.

Sang tuần này, lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ tiếp tục giảm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới vì các số liệu lạm phát công bố trong tuần này khẳng định xu hướng xuống thang của lạm phát, mở đường cho Fed hạ lãi suất.

NAN GIẢI TÌNH TRẠNG THIẾU CUNG NHÀ

“Lãi suất cho vay thế chấp nhà đã giảm hơn nửa điểm phần trăm trong 6 tuần qua và đang thấp nhất từ tháng 2/2023. Lãi suất tiếp tục giảm do các số liệu kinh tế yếu đi, nhưng người có nhu cầu mua nhà vẫn đứng ngoài thị trường, vì họ phải đương đầu với sự kết hợp giữa nhà nhà cao vào tình trạng thiếu cung nhà dai dẳng”, nhà kinh tế trưởng Sam Khater của Freddi Mac nói với hãng tin CNN.

Việc sở hữu nhà vẫn đang nằm ngoài tầm với của hàng triệu hộ gia đình Mỹ, nhất là những người có thu nhập thấp sống ở những thành phố có giá nhà tăng nhanh như New York, San Diego hay Las Vegas. Người thuê nhà cũng gặp nhiều khó khăn do giá thuê nhà tăng cao ở những vùng đô thị có mật độ dân số lớn như New York, Los Angeles hay Miami. Một báo cáo gần đây của Moody’s cho thấy tiền thuê nhà chiếm tới hơn 30% tổng thu nhập của các hộ gia đình ở những thành phố này.

Một nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng giá nhà đắt đỏ ở Mỹ là thiếu nhà. Nguồn cung không thể đáp ứng được nhu cầu vì những lý do như chi phí xây dựng cao, các quy định phức tạp về phân vùng, không có đủ diện tích đất cho các dự án nhà ở, thiếu công nhân xây dựng… Nhiều người đã vay thế chấp nhà cũng không muốn bán căn nhà mà họ đang sở hữu để mua một căn nhà khác, vì họ đang được hưởng mức lãi suất thấp từ trước khi Fed bắt đầu tăng lãi suất để chống lạm phát vào năm 2022.

Năm nay, nguồn cung nhà ở Mỹ đã liên tục tăng qua các tháng - theo dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh doanh bất động sản (NAR). Vào thời điểm cuối tháng 7, lượng nhà chờ bán ở nước này là 1,33 triệu căn, tăng 0,8% so với tháng 6 và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, số lượng nhà này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu.

Giá nhà đắt đỏ dẫn tới doanh số bán nhà ảm đạm. Doanh số bán nhà đã qua sử dụng - phân khúc chính của thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ - tăng 1,3% trong tháng 7, chấm dứt chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp. Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR nói rằng “doanh số bán nhà vẫn còn thấp”.