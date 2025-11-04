Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đề xuất nâng mức giá trị tài sản phải kê khai

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Đỗ Mến
04/11/2025, 11:12
Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng điều chỉnh nâng mức kê khai giá trị tài sản thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá, tài sản khác và nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng...
Sáng 4/11, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án gồm Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng…
Đặc biệt, dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng có đề xuất nhiều điểm mới về mở rộng đối tượng kê khai tài sản thu nhập, nâng mức giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng…
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, đa số ý kiến trong ủy ban tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật như Chính phủ trình.
Tuy nhiên, đối với một số chủ trương của Đảng chưa được thể chế hóa và một số hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa đề xuất được giải pháp khắc phục trong lần sửa đổi này như: việc xử lý tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc; việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ... Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để đề xuất khi sửa đổi toàn diện luật.
Bên cạnh đó, Ủy ban cơ bản tán thành việc điều chỉnh nâng mức kê khai giá trị tài sản thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác tại điểm b khoản 1 Điều 35 và nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng tại khoản 2 Điều 36.
Ủy ban cho rằng việc điều chỉnh này để phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, tập trung vào kiểm soát việc kê khai tài sản có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không quy định cứng các mức tiền trong Luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.
Đặc biệt, dự thảo sửa đổi khoản 3, Điều 217 của Luật Doanh nghiệp theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ" thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết".
Đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành việc mở rộng này. Các ý kiến cho rằng quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước. Mặt khác, tránh bỏ lọt một nhóm đối tượng do Nhà nước giao tham gia, quản lý điều hành doanh nghiệp, vốn, tài sản nhà nước nhưng lại không có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập. Đồng thời phù hợp với xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ hướng dẫn cụ thể về việc kê khai tài sản thu nhập đối với trường hợp người có nghĩa vụ kê khai là người nước ngoài (nếu có) làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước (hoặc loại trừ đối với họ).
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng vì việc mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước có thể gây quan ngại đối với các nhà đầu tư, khó khả thi trong kiểm soát tài sản của người nước ngoài và các đối tượng kê khai thuộc khu vực ngoài nhà nước.
Ngoài ra, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo luật để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng. Trường hợp chưa thể quy định cụ thể ngay trong luật thì có thể quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết.
Đặc biệt, Ủy ban cũng tán thành với quy định của dự thảo luật về thẩm quyền của Văn phòng Quốc hội trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức công tác tại Văn phòng Quốc hội và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
