Làm giả hồ sơ để vay tín chấp

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1-8/2017, vợ chồng Trang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng. Các bị cáo dùng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn với các thông tin giả để vay tín chấp ngân hàng. Trang làm giả CMND, hộ khẩu, hợp đồng lao động, bảng xác nhận thu nhập.

Sau đó, Trang, Long liên hệ với các nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay vốn để chiếm đoạt tiền. Với cách thức trên, từ ngày 28/4/2017 đến ngày 17/5/2017, Trang đã chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng, Long chiếm đoạt 380 triệu đồng của ngân hàng VPBank.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2017, chị Đỗ Thị T. – nhân viên ngân hàng lập trang website chạy chương trình vay vốn và đăng ký số điện thoại để khách hàng liên hệ. Trang xem thông tin trên nên làm giả bộ hồ sơ xin vay vốn, ảnh của Trang nhưng họ tên, địa chỉ người vay vốn là giả mạo. Theo đó, Trang lập hồ sơ lấy tên Nguyễn Hiền Trang, hợp đồng lao động. Trang liên hệ với chị T. và nộp hồ sơ vay tín chấp số tiền 120 triệu đồng. Ngân hàng giải ngân vào tài khoản mang tên Nguyễn Hiền Trang.

Thực chất, Trang đã dùng CMND giả mang tên Nguyễn Hiền Trang để lập tài khoản ngân hàng và rút tiền để chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Trang không thừa nhận hành vi làm hồ sơ giả, không thừa nhận sử dụng ảnh chân dung của mình để làm giả CMND. Sau đó, Trang thừa nhận làm giả các tài liệu trên.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Trang bỏ trốn đến ngày 10/11/2021 thì bị bắt.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Long sử dụng hồ sơ vay vốn đứng tên Vũ Quang Minh để chiếm đoạt 300 triệu đồng. Số tiền này, Long chuyển khoản vào các khoản tài khoản các nhau. Ngoài ra, Long còn sử dụng hồ sơ vay tín chấp đứng tên Nguyễn Minh Đức để chiếm đoạt 80 triệu đồng của ngân hàng.

Quá trình điều tra, bố của Long trình bày, Long có biểu hiện bệnh lý tâm thần từ nhỏ, học lực kém, trí nhớ kém nhưng gia đình không có điều kiện nên không cho Long đi khám bệnh. Đến năm 2020, gia đình đưa Long đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị nội trú từ 22-29/5/2020. Tuy nhiên, lời khai của Trang cho thấy, Long và Trang chung sống với nhau từ năm 2015 đến 2020 thì ly thân. Quá trình sinh sống, Long hoàn toàn bình thường, vợ chồng có 2 con với nhau.

Trong vụ án này còn có 11 hồ sơ khác, qua xác minh thông tin người đứng tên vay đều không có thật. Đến nay do kết luận giám định chưa đủ cơ sở kết luận do Trang và Long ký tên, ảnh trên CMND không phải là Trang và Long. Công an xác định chưa có căn cứ kết luận Trang và Long lập giả các hồ sơ trên. Hiện công an tách rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với hành vi làm giả CMND, hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập… cơ quan điều tra chỉ thu giữ được bản photo, không trưng cầu giám định được nên không có căn cứ xử lý.

Đến nay, Long mới khắc phục số tiền 200 triệu đồng, còn chiếm đoạt 180 triệu đồng.