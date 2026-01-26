Lan Anh Avenue chính thức bàn giao nhà và khai trương đường hoa Tết

Ngày 25/1/2026, LinkGroup (Nhà phát triển dự án) và Dat Xanh Services (Đơn vị Kinh doanh Tiếp thị) tổ chức sự kiện “Bàn giao Nhà phố thương mại (Đợt 1) và Khai trương đường hoa Tết” tại dự án Lan Anh Avenue mang đến không khí xuân rộn ràng với nhiều hoạt động trải nghiệm, tham quan và check-in.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, chính thức đưa dự án vào vận hành sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI LAN ANH AVENUE: LỢI THẾ TỪ SỰ KHAN HIẾM VÀ DÒNG TIỀN THẬT

Điểm nhấn của sự kiện nằm ở dòng sản phẩm Nhà phố thương mại (Shophouse) – được định vị như “36 biểu tượng phố phường độc vị” tại Lan Anh Avenue.

Nếu “36 phố phường” của Hà Nội xưa từng là hình ảnh khởi nguồn cho giao thương thịnh vượng, được hình thành từ hàng trăm năm lịch sử và văn hóa, thì tại Lan Anh Avenue, 36 căn Nhà phố thương mại cũng được kiến tạo như một biểu tượng mới dành riêng cho giới tinh hoa.

Không chỉ mang đến không gian giao thương sầm uất, mỗi căn Nhà phố thương mại còn là chốn an cư biệt lập, nơi giá trị thương mại song hành cùng giá trị sống, để chủ nhân vừa khẳng định vị thế, vừa tận hưởng một cuộc sống viên mãn bên gia đình thân yêu.

Chủ đầu tư Lan Anh đã bàn giao Đợt 1 các căn Nhà phố thương mại theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Nguồn ảnh: Lan Anh Avenue.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị khai thác thực thay vì kỳ vọng tăng giá thuần túy, nhà phố thương mại - mô hình vừa ở vừa kinh doanh đang trở thành phân khúc được chọn lọc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Thực tế cho thấy, để một sản phẩm nhà phố thương mại vận hành hiệu quả, cần hội tụ đồng thời hai điều kiện cốt lõi: Nguồn cầu ổn định và khả năng vận hành sớm. Lan Anh Avenue đáp ứng trọn vẹn tiêu chí này khi dãy Nhà phố thương mại được quy hoạch ngay trung tâm “mạch” giao thương mới, kết nối các khu công nghiệp lớn như VSIP III, VSIP II mở rộng, Nam Tân Uyên… nơi tập trung cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, quản lý và lao động chất lượng cao. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu dịch vụ hiện hữu và bền vững về ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ gia đình…

Từ góc nhìn khai thác, Nhà phố thương mại Lan Anh Avenue được thiết kế theo mô hình “một tài sản – hai công năng”. Ban ngày, mặt tiền được tận dụng tối đa cho hoạt động kinh doanh, tạo dòng doanh thu ổn định. Khi khép lại nhịp buôn bán, không gian bên trong trở về đúng nghĩa một chốn an cư, tách biệt tương đối với hoạt động thương mại bên ngoài, đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Nói cách khác, phía trước có thể nhộn nhịp, sôi động, nhưng chỉ cần bước qua ngưỡng cửa, một không gian sống yên tĩnh, ấm cúng và riêng tư sẽ mở ra - nơi gia đình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày.

Công viên Trung tâm và mảng xanh 2.000 m² đã đưa vào hoạt động từ 18/1/2026. Nguồn ảnh: Lan Anh Avenue.

Việc dự án đã hoàn thiện hạ tầng, Công viên Trung tâm và mảng xanh 2.000 m² đã đưa vào hoạt động, khu Nhà phố thương mại đã bàn giao cho khách hàng để đưa vận hành từ Quý I/2026, tạo nền tảng vững chắc cho niềm tin thị trường, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên sự chắc chắn và dòng tiền thực.

“SONG HỶ LÂM MÔN” – VỪA NHẬN NHÀ, VỪA ĐÓN XUÂN

Song hành cùng hoạt động bàn giao, dự án đồng thời khai trương đường hoa Tết, mang đến không gian trải nghiệm sinh động cho khách tham dự. Không chỉ tạo điểm nhấn mùa lễ hội, hoạt động này còn giúp khách hàng cảm nhận rõ nhịp sống khu vực và khí chất khu phố - những yếu tố tác động trực tiếp đến giá trị khai thác kinh doanh.

Thông qua trải nghiệm thực tế, khách hàng được dẫn dắt từ thông tin đến cảm nhận, đúng tinh thần “trăm nghe không bằng một thấy”: kiểm chứng chất lượng hoàn thiện, cảm nhận không gian dự án và đánh giá tiềm năng vận hành thương mại.

Khu vực đường hoa Tết được Chủ đầu tư tạo dựng, phục vụ cư dân và du khách đến vui xuân tại dự án Lan Anh Avenue từ nay đến Mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026. Nguồn ảnh: Lan Anh Avenue.

Thời điểm bàn giao nhà cận Tết cũng là lúc Chủ đầu tư kích hoạt các chính sách ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng 88 triệu đồng đối với sản phẩm Nhà phố Thương mại; tặng 66 triệu đồng đối với Nhà phố/Nhà phố vườn kèm 1% dành cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố lớn. Bên cạnh đó vào các sự kiện tham quan dự án cuối tuần khách hàng sẽ nhận thêm chiết khấu trực tiếp 1%; đồng thời tặng 1 chỉ vàng (trị giá khoảng 15 triệu đồng) khi khách hàng ký Hợp đồng mua bán trong vòng 3 ngày.

Với sự kiện bàn giao Nhà phố thương mại Đợt 1 cùng hoạt động khai trương đường hoa Tết, Lan Anh Avenue kỳ vọng tạo thêm điểm chạm trải nghiệm cho cư dân tương lai và nhà đầu tư, khẳng định mạnh mẽ định vị dự án theo hướng “chạm được– nhìn thấy được – khai thác được” để nhà đầu tư và cư dân tương lai hoàn toàn an tâm với lựa chọn của mình.