Lần đầu tiên trong lịch sử, Apple ra mắt MacBook Air lên tới 15 inch

Tại Hội nghị các nhà phát triển (WWDC 2023, tại trụ sở chính của công ty ở thành phố Cupertino, bang California, Mỹ) diễn ra rạng sáng 6/6 (giờ Việt Nam), Apple đã ra mắt kính thực tế ảo Vision Pro của mình.

Sản phẩm này sẽ cho phép người dùng trải nghiệm thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR), được thiết kế để kết hợp thế giới thực và thế giới kỹ thuật số cho cả người đeo và những người xung quanh họ. Giao diện chính hiển thị các ứng dụng trên thế giới thực cho người đeo, trong khi những người ở gần có thể nhìn thấy mắt của người đeo thông qua thiết bị nhờ tính năng hiển thị bên ngoài mà Apple gọi là EyeSight.

Kính thực tế ảo Vision Pro của Apple sẽ chạy trên một hệ điều hành hoàn toàn mới có tên là visionOS. Điều này cho phép thiết bị xếp lớp các ứng dụng và biểu tượng ảo lên trên thế giới thực, bên cạnh tính năng theo dõi mắt, bàn tay và giọng nói để điều hướng trong hệ thống.

Thiết bị này được cung cấp sức mạnh bởi hai chip: M2 và R1 mới để xử lý cảm biến thời gian thực. Theo Apple, Vision Pro có một dải kính duy nhất ở mặt trước của thiết bị, cùng với nút digital crown cho phép bật và tắt AR và VR. Nó cũng hỗ trợ spatial audio thông qua loa tích hợp và bộ pin bên ngoài có khả năng kéo dài 2 giờ chỉ với một lần sạc. Vision Pro có giá 3.499 USD và sẽ chỉ lên kệ vào năm sau.

Ngoài kính thực tế ảo Vision Pro, Apple cũng tiết lộ MacBook Air mới với màn hình 15 inch. MacBook Air 15 inch chính là chiếc MacBook Air đầu tiên trong lịch sử có một màn hình kích thước lớn, sau khi Apple ra mắt MacBook Air 11 inch và MacBook Air 13 inch.

MacBook Air 15 inch về cơ bản sẽ có một màn hình lớn hơn là 15.3 inch (gồm cả đường viền), thiết kế thì giống MacBook Air M2 thời điểm hiện tại nhưng sẽ có viên pin dung lượng lớn hơn, vẫn mỏng và nhẹ. Về thiết kế, MacBook Air 15 inch có “ngoại hình” không quá khác biệt so với MacBook Air 13 inch hiện tại, ngoại trừ độ mỏng chỉ 11,5mm và nặng 1,4kg, nếu so với MacBook Air 13 inch thì nó chỉ dày hơn 0,3mm và nặng hơn 200g nhưng vẫn rất mỏng nhẹ so với laptop kích thước 15 inch. Thiết bị đi kèm với thời lượng pin lên tới 18 giờ, độ sáng 500 nits và webcam 1080p. Máy có giá 1.299 USD và sẽ lên kệ vào tuần sau.

Tại WWDC 2023, Apple vừa giới thiệu các phiên bản mới của cả Mac Studio và Mac Pro. Hãng cho biết, các phiên bản mới nhất của hai chiếc máy tính để bàn này sẽ có chip M2 Ultra mới, bao gồm CPU lên tới 24 lõi và GPU lên tới 76 lõi.

Mac Studio được Apple gọi là “cường quốc hiệu suất”, sẽ đi kèm với các tùy chọn cho chip M2 Max hoặc M2 Ultra. Mặt khác, Mac Pro chỉ có chip M2 Ultra, cũng như tùy chọn mở rộng ổ cứng PCIe. Trong khi Mac Studio có giá khởi điểm là 1.999 USD thì Mac Pro có giá khởi điểm là 6.999 USD.

NHỮNG CẢI TIẾN TRÊN IOS 17

Hệ điều hành iOS 17 nhằm nâng cấp trải nghiệm trên ứng dụng điện thoại, FaceTime, tin nhắn, chia sẻ dễ dàng hơn bằng AirDrop, cùng phương thức nhập thông minh hơn để nâng cao tốc độ và độ chính xác khi nhập dữ liệu. iOS 17 cũng mang đến những trải nghiệm mới với Journal, một ứng dụng giúp mọi người dễ dàng rèn luyện viết nhật ký, ứng dụng Standby để xem nhanh thông tin khi iPhone đang được sạc.

Đầu tiên, tính năng Contact Posters được cá nhân hóa. Khi gọi điện thoại, người dùng có thể tùy chỉnh cách họ hiển thị trên điện thoại người được gọi. Tính năng này mang đến một giao diện hoàn toàn mới cho cuộc gọi đến, các hiệu ứng trang trí hình ảnh hoặc Memoji. Tính năng Contact Posters cũng sẽ khả dụng trên các ứng dụng gọi của bên thứ ba.

Apple có một ứng dụng mới dành cho iOS là Journal. Đúng như tên gọi, Journal cho phép người dùng ghi lại những suy nghĩ của mình về các hoạt động hoặc chuyến đi. Apple cho biết ứng dụng được bảo mật bằng mã hóa đầu cuối và nhật ký được lưu trữ cục bộ trên thiết bị. Journal sẽ chính thức được phát hành vào cuối năm nay.

Ngoài ra, một số tính năng khác như Live Voice Mail cũng là tính năng mới, cho phép chuyển từ lời nhắn của hộp thư thoại sang dạng tin nhắn và hiển thị nó trực tiếp theo thời gian thực. FaceTime giờ hỗ trợ người dùng để lại lời nhắn dưới dạng video hoặc audio để khi người nhận hết bận, họ vẫn có thể nhận được thông điệp từ người gọi.

iMess cũng được cập nhật nhiều tính năng mới. Người dùng có thể kéo icon để đính lên trên màn hình tin nhắn để giúp tuỳ biến vui vẻ hơn. Có thể nói Apple trong nhiều năm trở lại đây đang rất muốn biến iMess thành một ứng dụng nhắn tin hàng đầu, cạnh tranh với các ứng dụng của bên thứ ba như FaceBook, Telegram hay Zalo.

Cùng với một ứng dụng ghi nhật ký mới, Apple đã tiết lộ một số tính năng mới cho iOS 17. Đáng chú ý nhất là tính năng StandBy mới biến màn hình iPhone thành màn hình thông minh khi nghiêng theo chiều ngang trong khi sạc, cho phép thiết bị hiển thị thông tin cần thiết như ngày giờ.

Bên cạnh đó, iOS 17 hỗ trợ phiên âm cho tin nhắn thoại, có tính năng Check In tập trung vào an toàn mới, cho phép bạn chia sẻ vị trí. Phiên bản iOS mới còn đi kèm với tính năng NameDrop cho phép dễ dàng chia sẻ địa chỉ email hoặc điện thoại với người dùng iPhone khác. Apple đã bỏ từ “Hey” trong cụm từ kích hoạt “Hey, Siri”.

NameDrop giúp người dùng dễ dàng chia sẻ thông tin liên hệ bằng cách đưa thiết bị iPhone lại gần nhau.

Với iPadOS 17, Apple đang bổ sung các widget tương tác mới cho phép người dùng truy cập nhanh các ứng dụng và tính năng từ màn hình chính. Ngoài ra, bản cập nhật này còn có các bản cập nhật cho ứng dụng Notes của thiết bị, màn hình khóa được cá nhân hóa, giống như trên iPhone và cuối cùng sẽ đi kèm với ứng dụng Health mới.

Apple đã công bố một số nâng cấp thú vị cho macOS Sonoma, hiện sẽ hỗ trợ các widget ra ngoài màn hình Home, đồng thời cũng là sự xuất hiện của loạt hình nền động mới. Bản cập nhật này cũng có một số tính năng mới cho Safari, cho phép tạo và ghim ứng dụng web vào Dock, cũng như tạo cấu hình cho các phiên duyệt web khác nhau.

Apple cũng giới thiệu một “chế độ game” mới cho macOS, sẽ ưu tiên GPU và CPU khi chơi trò chơi trên máy Mac và giảm độ trễ âm thanh trên AirPods. Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy chơi game của Apple.

Các widget được tập trung khá nhiều trong sự kiện WWDC năm nay và xuất hiện trên watchOS 10, giúp người dùng có thể duyệt qua để xem nhanh các thông tin khác nhau bằng cách xoay nút Digital Crown của đồng hồ. Apple cũng đang bổ sung một số mặt đồng hồ mới, các tính năng đạp xe và thông tin về đường dành cho người đi bộ đường dài.

Hơn nữa, Apple sẽ sớm cho phép người dùng sử dụng FaceTime trên Apple TV. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng tính năng Continuity Camera để biến iPhone của mình thành webcam khi họ nhìn và trò chuyện với những người bạn đang gặp từ TV.