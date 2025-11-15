Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 không chỉ thúc đẩy mua sắm trực tuyến mà còn lan tỏa thông điệp tiêu dùng thông minh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế số...

Ngày 14/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã phối hợp với TikTok Shop và Deli đồng tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025.

Đây không chỉ là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, mà còn lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

XÂY DỰNG NIỀM TIN VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Chính vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số/sàn thương mại điện tử, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui” của Online Friday 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình năm nay là chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui”. Lần đầu tiên ban tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh và an toàn trên môi trường số.

Hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI TIÊU DÙNG, CÙNG NHAU THÚC ĐẨY KINH TẾ SỐ VIỆT NAM

Bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử Deli Việt Nam chia sẻ, Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. "Thông qua chuỗi hoạt động, sựu kiện và các doanh nghiệp như Deli mong muốn khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời cùng các cơ quan quản lý và đối tác thương mại điện tử xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến văn minh, minh bạch và nhiều cảm hứng," bà nhấn mạnh.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, TikTok Shop quyết tâm xây dựng và duy trì một môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định.

Ngoài ra, các nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Shop đều mong chờ Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam 2025. Trên nền tảng đó, TikTok Shop đặt mục tiêu đạt 1 tỷ lượt tiếp cận cho các nội dung liên quan đến Tuần lễ thương mại điện tử do cộng đồng sáng tạo và nhà bán hàng tạo ra, qua đó thúc đẩy hàng trăm nghìn đơn hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Sàn thương mại điện tử Shopee, cho biết trong khuôn khổ Online Friday 2025, nền tảng đã đẩy mạnh nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, cùng tính năng livestream tương tác giúp người mua có thể giao tiếp trực tiếp với người bán, tìm hiểu chi tiết sản phẩm trước khi quyết định mua.

Nền tảng cũng tăng cường hệ thống nhận diện sản phẩm vi phạm và giả mạo dựa trên công nghệ học máy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thương hiệu chính hãng và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các gian hàng vi phạm, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Tiếp nối vai trò của các nền tảng số, khối doanh nghiệp sản xuất – thương hiệu Việt cũng tận dụng Online Friday để thúc đẩy chuyển đổi số và minh bạch hóa kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cho biết thông qua sàn thương mại điện tử Vinachemmart – nền tảng giao dịch trực tuyến được bảo trợ chính thức – các sản phẩm của những thương hiệu quốc dân gắn bó hàng chục năm với người Việt, do những doanh nghiệp nhà nước thuộc Vinachem sản xuất, được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng trên cả nước. Cách thức này đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, giá hợp lý, giúp người tiêu dùng phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó củng cố niềm tin vào hàng Việt và khuyến khích tiêu dùng sản phẩm chính hãng, an toàn.

Ở góc độ doanh nghiệp hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, bà Ngô Ngọc Anh, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Sao Thái Dương nhận định, Online Friday là kênh quan trọng giúp củng cố niềm tin số đối với người mua hàng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh nhưng đi kèm rủi ro về hàng giả, hàng nhái và lợi dụng thương hiệu.