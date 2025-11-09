Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng phức tạp. Bộ Công Thương và Bộ Công an đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số.

Chiều 8/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Công an đã thông tin với báo chí về công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, nhất là trên sàn thương mại điện tử.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, SIẾT CHẶT TRÁCH NHIỆM CHỦ SẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, phương thức kinh doanh thương mại điện tử hiện đang tăng trưởng mạnh, dự kiến năm 2025 đạt mức 25-27%, đóng góp tích cực vào tăng trưởng thương mại nội địa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi giải pháp tổng thể, kiên quyết hơn.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, về pháp luật, Việt Nam đã có hành lang pháp lý tương đối đầy đủ điều chỉnh hoạt động TMĐT, quy định trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm và bảo vệ người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời câu hỏi của phóng viên về đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử - Ảnh: VGP

Bộ Công Thương hiện đang thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), trong đó sẽ xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể, bao gồm cả chủ sàn TMĐT, người bán và cơ quan quản lý.

Về chỉ đạo điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về phòng, chống hàng giả, hàng nhái nói chung và trên môi trường số nói riêng. Bộ Công Thương đang triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng trên sàn TMĐT, nhằm thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả thực thi.

Trong công tác tổ chức, lực lượng Quản lý thị trường là nòng cốt trong kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên các sàn TMĐT, phối hợp với Bộ Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng địa phương. Từ đầu năm 2025, các đơn vị đã triển khai tháng cao điểm phòng, chống hàng giả, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về huy động đồng bộ lực lượng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng nhái trên thị trường.

Liên quan đến trách nhiệm của chủ sàn TMĐT, quy định pháp luật yêu cầu các sàn phải kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đảm bảo hóa đơn, chứng từ hợp lệ và theo dõi, giám sát giao dịch. Khi phát hiện gian lận, chủ sàn phải gỡ bỏ gian hàng vi phạm trong 24 giờ, đồng thời có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại cho người tiêu dùng.

Công tác xử lý vi phạm được triển khai thường xuyên. Các lực lượng chức năng tập trung “đánh vào tận gốc” bằng cách kiểm tra, triệt phá kho hàng và cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái, kể cả khi các hành vi gian lận diễn ra trên môi trường điện tử nhưng vẫn có hoạt động giao hàng thực tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của TMĐT, người tiêu dùng Việt Nam vẫn giữ niềm tin đối với phương thức kinh doanh hiện đại này. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, lực lượng chức năng và doanh nghiệp để ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC VỤ ÁN HÀNG GIẢ LIÊN QUAN NGƯỜI NỔI TIẾNG

Liên quan đến hai vụ án Hoàng Hường và Ngân 98 – Lương Bằng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã khởi tố và mở rộng điều tra các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế, đưa và môi giới hối lộ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an thông tin về hai vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra - Ảnh: VGP

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10/2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Ngày 27/10/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can – Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, do giúp sức Hoàng Hường che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp.

Đồng thời, cơ quan điều tra kê biên 2 tài sản trị giá hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường để phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, ngày 10/10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can về ba hành vi gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ; môi giới hối lộ. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới các cơ quan báo chí khi có diễn biến mới.

Từ hoàn thiện pháp lý đến tăng cường thực thi, các cơ quan chức năng đang siết chặt quản lý hoạt động TMĐT, xử lý nghiêm hành vi gian lận, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.