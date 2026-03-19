Trang chủ Doanh nghiệp

LG đặt cược vào trung tâm dữ liệu AI và lưu trữ năng lượng để dẫn dắt tăng trưởng

Trọng Hoàng

19/03/2026, 10:54

Trong bối cảnh làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cấu trúc ngành công nghệ toàn cầu, Tập đoàn LG đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng AI, lấy trung tâm dữ liệu và hệ thống lưu trữ năng lượng làm trụ cột, đồng thời huy động sức mạnh tổng thể của các công ty thành viên theo mô hình “One LG”...

Thiết bị phân phối chất làm mát (CDU) của LG Electronics trưng bày. Ảnh: LG Group

Tập đoàn LG đang tăng tốc tái cấu trúc chiến lược tăng trưởng, tập trung vào hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu khổng lồ về điện năng, làm mát và vận hành dữ liệu. Với chiến lược “One LG”, tập đoàn này hướng tới cung cấp các giải pháp trọn gói cho trung tâm dữ liệu AI, từ hạ tầng điện, hệ thống làm mát đến thiết kế và vận hành.

ĐỒNG BỘ NĂNG LỰC TOÀN TẬP ĐOÀN CHO HẠ TẦNG AI

Chủ tịch LG Koo Kwang-mo nhấn mạnh trong thông điệp năm mới rằng công nghệ và luật chơi cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng, buộc doanh nghiệp phải vượt qua các mô hình thành công cũ để tiến tới những đổi mới mang tính đột phá.

Hệ thống container pin lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện của LG Energy Solution. Ảnh: LG Energy Solution

Theo chiến lược “One LG”, các công ty thành viên được phân vai rõ ràng trong chuỗi giá trị trung tâm dữ liệu AI. LG Electronics phụ trách hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC); LG Energy Solution cung cấp hạ tầng điện như hệ thống nguồn điện liên tục (UPS) và hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage System: ESS); trong khi LG Uplus và LG CNS đảm nhiệm thiết kế, xây dựng và vận hành.

Chiến lược này được triển khai trong bối cảnh thị trường trung tâm dữ liệu AI - đặc biệt tại Mỹ - đang bùng nổ mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu điện tăng vọt và đặt ra thách thức lớn về ổn định lưới điện. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), công suất ESS mới có thể đạt 24,3 GW vào năm 2026, tăng hơn 60% so với mức kỷ lục của năm trước.

Thực tế, LG đã sớm ghi dấu ấn khi giành hợp đồng xây dựng trung tâm dữ liệu AI ở nước ngoài đầu tiên của Hàn Quốc, với dự án trị giá khoảng 100 tỷ won tại Jakarta (Indonesia), dự kiến hoàn thành trong năm nay và trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất nước này.

LÀM MÁT VÀ NĂNG LƯỢNG - “NÚT THẮT” CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU AI

Trong hệ sinh thái này, LG Electronics được định vị là “xương sống nhiệt” với các giải pháp làm mát cho trung tâm dữ liệu. Công ty cung cấp các hệ thống làm lạnh bằng không khí quy mô lớn, sử dụng nước lạnh để duy trì nhiệt độ ổn định trong phòng máy chủ - yếu tố then chốt khi các cụm GPU tiêu thụ điện lớn và tỏa nhiệt cao.

Không dừng lại ở đó, LG Electronics còn phát triển các công nghệ làm mát thế hệ mới như làm mát bằng chất lỏng, thiết bị phân phối chất làm mát (CDU) tích hợp cảm biến dự phòng nhằm tối ưu hiệu suất năng lượng và độ tin cậy, cũng như mở rộng sang công nghệ làm mát ngâm thông qua hợp tác với đối tác Mỹ.

Doanh nghiệp đã cung cấp thiết bị làm mát trị giá hàng trăm tỷ won cho một trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô tại Mỹ, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp giải pháp làm mát cho dự án trung tâm dữ liệu tại Neom (Ả Rập Xê Út), được kỳ vọng lớn nhất Trung Đông.

Ở mảng năng lượng, LG Energy Solution nổi lên như trụ cột quan trọng khi nhu cầu đảm bảo nguồn điện ổn định cho trung tâm dữ liệu ngày càng trở nên cấp thiết. Công ty đã xây dựng mạng lưới sản xuất ESS tại Bắc Mỹ, đồng thời cung cấp các giải pháp trọn gói kết hợp pin, thiết bị điện và phần mềm thông qua công ty con Vertech.

Chiến lược này giúp doanh thu ESS tại Bắc Mỹ của LG tăng khoảng 40% trong năm qua, đồng thời mở rộng danh mục khách hàng với các hợp đồng lớn tại Mỹ và châu Âu. Công ty cũng đang đón đầu nhu cầu từ AI bằng việc phát triển pin LFP quy mô lớn và các giải pháp UPS chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu.

HƯỚNG TỚI GIẢI PHÁP TRỌN GÓI VÀ TRIỂN KHAI NHANH

Ở lớp hạ tầng vận hành, LG Uplus đảm nhiệm xây dựng mạng viễn thông độ trễ cực thấp nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động của hàng nghìn GPU chạy song song trong trung tâm dữ liệu AI. Công ty đồng thời phát triển hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu (DCIM) tích hợp AI, cho phép giám sát và tối ưu hóa vận hành theo thời gian thực.

Trung tâm dữ liệu AI tại Paju (Hàn Quốc) sẽ là nơi thử nghiệm và triển khai các công nghệ này, đóng vai trò bàn đạp cho việc mở rộng hạ tầng AI computing của LG trong thời gian tới.

Trong khi đó, LG CNS tập trung vào giải pháp triển khai nhanh với mô hình trung tâm dữ liệu AI dạng mô-đun “AI Box”. Đây là các trung tâm dữ liệu thu nhỏ dạng container, không cần xây dựng công trình riêng, giúp rút ngắn thời gian triển khai từ tối đa hai năm xuống còn khoảng sáu tháng.

Hình ảnh cụm AI Box của LG CNS dự kiến xây dựng tại Busan. Ảnh: LG CNS

Các mô-đun này có thể chứa tới 576 GPU mỗi đơn vị và có khả năng kết nối thành các cụm lớn, cho phép mở rộng linh hoạt từ quy mô nhỏ đến siêu lớn. Đáng chú ý, các hệ thống này được thiết kế để tích hợp đồng bộ với giải pháp làm mát của LG Electronics và hệ thống pin của LG Energy Solution.

Với chiến lược “One LG”, tập đoàn Hàn Quốc đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hạ tầng AI khép kín, từ điện năng, làm mát đến vận hành, qua đó tận dụng làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo như một động lực tăng trưởng dài hạn trong thập kỷ tới.

