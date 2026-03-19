LG đặt cược vào trung tâm dữ liệu AI và lưu trữ năng lượng để dẫn dắt tăng trưởng
Trọng Hoàng
19/03/2026, 10:54
Trong bối cảnh làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cấu trúc ngành công nghệ toàn cầu, Tập đoàn LG đẩy mạnh chiến lược phát triển hạ tầng AI, lấy trung tâm dữ liệu và hệ thống lưu trữ năng lượng làm trụ cột, đồng thời huy động sức mạnh tổng thể của các công ty thành viên theo mô hình “One LG”...
Tập đoàn LG đang tăng tốc tái cấu
trúc chiến lược tăng trưởng, tập trung vào hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo
(AI) - lĩnh vực được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu khổng lồ về điện năng, làm mát
và vận hành dữ liệu. Với chiến lược “One LG”, tập đoàn này hướng tới cung cấp
các giải pháp trọn gói cho trung tâm dữ liệu AI, từ hạ tầng điện, hệ thống làm
mát đến thiết kế và vận hành.
ĐỒNG
BỘ NĂNG LỰC TOÀN TẬP ĐOÀN CHO HẠ TẦNG AI
Chủ tịch LG Koo Kwang-mo nhấn mạnh
trong thông điệp năm mới rằng công nghệ và luật chơi cạnh tranh đang thay đổi
nhanh chóng, buộc doanh nghiệp phải vượt qua các mô hình thành công cũ để tiến
tới những đổi mới mang tính đột phá.
Theo chiến lược “One LG”, các công
ty thành viên được phân vai rõ ràng trong chuỗi giá trị trung tâm dữ liệu AI.
LG Electronics phụ trách hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC);
LG Energy Solution cung cấp hạ tầng điện như hệ thống nguồn điện liên tục (UPS)
và hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage System: ESS); trong khi LG Uplus
và LG CNS đảm nhiệm thiết kế, xây dựng và vận hành.
Chiến lược này được triển khai trong
bối cảnh thị trường trung tâm dữ liệu AI - đặc biệt tại Mỹ - đang bùng nổ mạnh
mẽ, kéo theo nhu cầu điện tăng vọt và đặt ra thách thức lớn về ổn định lưới
điện. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), công suất ESS mới có thể đạt
24,3 GW vào năm 2026, tăng hơn 60% so với mức kỷ lục của năm trước.
Thực tế, LG đã sớm ghi dấu ấn khi
giành hợp đồng xây dựng trung tâm dữ liệu AI ở nước ngoài đầu tiên của Hàn
Quốc, với dự án trị giá khoảng 100 tỷ won tại Jakarta (Indonesia), dự kiến hoàn
thành trong năm nay và trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất nước này.
LÀM
MÁT VÀ NĂNG LƯỢNG - “NÚT THẮT” CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU AI
Trong hệ sinh thái này, LG
Electronics được định vị là “xương sống nhiệt” với các giải pháp làm mát cho
trung tâm dữ liệu. Công ty cung cấp các hệ thống làm lạnh bằng không khí quy mô
lớn, sử dụng nước lạnh để duy trì nhiệt độ ổn định trong phòng máy chủ - yếu tố
then chốt khi các cụm GPU tiêu thụ điện lớn và tỏa nhiệt cao.
Không dừng lại ở đó, LG Electronics
còn phát triển các công nghệ làm mát thế hệ mới như làm mát bằng chất lỏng,
thiết bị phân phối chất làm mát (CDU) tích hợp cảm biến dự phòng nhằm tối ưu
hiệu suất năng lượng và độ tin cậy, cũng như mở rộng sang công nghệ làm mát
ngâm thông qua hợp tác với đối tác Mỹ.
Doanh nghiệp đã cung cấp thiết
bị làm mát trị giá hàng trăm tỷ won cho một trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô
tại Mỹ, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp giải pháp làm mát cho dự án trung tâm
dữ liệu tại Neom (Ả Rập Xê Út), được kỳ vọng lớn nhất Trung Đông.
Ở mảng năng lượng, LG Energy
Solution nổi lên như trụ cột quan trọng khi nhu cầu đảm bảo nguồn điện ổn định
cho trung tâm dữ liệu ngày càng trở nên cấp thiết. Công ty đã xây dựng mạng
lưới sản xuất ESS tại Bắc Mỹ, đồng thời cung cấp các giải pháp trọn gói kết hợp
pin, thiết bị điện và phần mềm thông qua công ty con Vertech.
Chiến lược này giúp doanh thu ESS
tại Bắc Mỹ của LG tăng khoảng 40% trong năm qua, đồng thời mở rộng danh mục
khách hàng với các hợp đồng lớn tại Mỹ và châu Âu. Công ty cũng đang đón đầu
nhu cầu từ AI bằng việc phát triển pin LFP quy mô lớn và các giải pháp UPS
chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu.
HƯỚNG
TỚI GIẢI PHÁP TRỌN GÓI VÀ TRIỂN KHAI NHANH
Ở lớp hạ tầng vận hành, LG Uplus đảm
nhiệm xây dựng mạng viễn thông độ trễ cực thấp nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động
của hàng nghìn GPU chạy song song trong trung tâm dữ liệu AI. Công ty đồng thời
phát triển hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu (DCIM) tích hợp AI, cho phép giám
sát và tối ưu hóa vận hành theo thời gian thực.
Trung tâm dữ liệu AI tại Paju (Hàn
Quốc) sẽ là nơi thử nghiệm và triển khai các công nghệ này, đóng vai trò bàn
đạp cho việc mở rộng hạ tầng AI computing của LG trong thời gian tới.
Trong khi đó, LG CNS tập trung vào
giải pháp triển khai nhanh với mô hình trung tâm dữ liệu AI dạng mô-đun “AI
Box”. Đây là các trung tâm dữ liệu thu nhỏ dạng container, không cần xây dựng
công trình riêng, giúp rút ngắn thời gian triển khai từ tối đa hai năm xuống
còn khoảng sáu tháng.
Các mô-đun này có thể chứa tới 576
GPU mỗi đơn vị và có khả năng kết nối thành các cụm lớn, cho phép mở rộng linh
hoạt từ quy mô nhỏ đến siêu lớn. Đáng chú ý, các hệ thống này được thiết kế để
tích hợp đồng bộ với giải pháp làm mát của LG Electronics và hệ thống pin của
LG Energy Solution.
Với chiến lược “One LG”, tập đoàn
Hàn Quốc đang từng bước xây dựng hệ sinh thái hạ tầng AI khép kín, từ điện
năng, làm mát đến vận hành, qua đó tận dụng làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo
như một động lực tăng trưởng dài hạn trong thập kỷ tới.
TP. Hồ Chí Minh: Hơn 22% doanh nghiệp KCN, KCX điều chỉnh kế hoạch sản xuất trước biến động Trung Đông
Căng thẳng tại Trung Đông đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và logistics của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 22,5% doanh nghiệp được khảo sát đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ứng phó với chi phí và thời gian vận chuyển tăng...
Khởi tố vụ án tàu xà lan đâm hỏng nhịp cầu Ghềnh (Đồng Nai) gây thiệt hại đường sắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh (cầu Gành) trên sông Đồng Nai, gây hư hỏng kết cấu cầu và làm gián đoạn hoạt động tuyến đường sắt Bắc Nam trong nhiều ngày.
Vietnam Post mở rộng khả năng kết nối logistics chuyển phát quốc tế
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu và thương mại điện tử xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh mẽ, sự kết hợp giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia và Tập đoàn chuyển phát hàng đầu quốc tế sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chuyển phát quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu giao thương quốc tế..
TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về đăng ký doanh nghiệp năm 2026
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2026…
Cụ thể mức phân bổ hạn ngạch phát thải cho 110 cơ sở nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cụ thể cho 110 nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng cho năm 2025 và năm 2026. Theo thống kê, các cơ sở này đang chiếm khoảng 40% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: