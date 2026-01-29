Lãnh đạo ANV bán ra 1 triệu cổ phiếu

Ông Đỗ Lập Nghiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc vừa thông báo đã hoàn tất bán hết 900.000 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn tại ANV, từ ngày 21 đến ngày 28/01, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Vỹ đã bán 100.000 cổ phiếu, từ ngày 26/12/2025-23/01/2026. Sau giao dịch, ông Vỹ giảm sở hữu còn 800.000 cổ phiếu, chiếm 0,3% vốn tại ANV.

Mới đây, ANV đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 2.119 tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số đạt 252 tỷ đồng (x50 lần cùng kỳ).

Theo ANV, doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ năm trước nhờ sản lượng xuất khẩu = 22.44 nghìn tấn (+48% so với cùng kỳ năm trước), giá xuất khẩu bình quân đạt 1.96 nghìn USD/tấn (+7% so với cùng kỳ năm trước) nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang các thị trường giá cao Mỹ, Brazil, Colombia, Mexico thay thế/bù đắp cho các thị trường truyền thống cũ của ANV như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan,....

Sản lượng cá rô phi đạt 2.755 nghìn tấn (cùng kỳ ghi nhận sản lượng xuất khẩu không đáng kể, +18% so với cùng kỳ quý trước) nhờ ANV tận dụng thời điểm Trung Quốc bị đánh thuế cao để thâm nhập vào thị trường Mỹ, ANV thực hiện hợp đồng cung cấp cá rô phi ký kết với hãng thực phẩm JBS của Brazil tại Hội nghị Thượng Đỉnh BRICS mở rộng vào tháng 7/2025.

Doanh thu tiêu thụ nội địa (cá tra, phụ phẩm,...) = 516 tỷ đồng (+52% so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu nhờ mức nền thấp của cùng kỳ năm 2024 và tiêu thụ cải thiện tại các kênh bán hàng của Bách Hóa Xanh.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số x10 lần cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp đạt 20% cải thiện 10 điểm % so với cùng kỳ nhờ giá xuất khẩu bình quân cải thiện +7% so với cùng kỳ năm trước đóng góp của mảng cá rô phi có biên lợi nhuận cao hơn so với cá tra thị trường tiêu thụ nội địa cải thiện.

Chi phí SG&A/DTT đạt 6% tiết giảm 2% so với cùng kỳ nhờ quản lý hiệu quả các chi phí hoa hồng và vận chuyển.

Như vậy, lũy kế 2025, ANV ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế-cổ đông thiểu số lần lượt đạt 6,992 tỷ đồng (+49% so với cùng kỳ năm trước) và 999 tỷ đồng (x20 cùng kỳ) phù hợp với quan điểm và dự phóng của gần nhất BSC khi hoàn thành lần lượt 103%/96% dự phóng với động lực tăng trưởng mạnh đến từ việc xuất khẩu cá tra sang các thị trường giá cao và mảng cá rô phi mới.

Qua đó, BSC bảo lưu quan điểm trong những báo cáo trước đó, trong 2026, ANV sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng +18% so với cùng kỳ năm trước nhờ sản lượng cá tra cải thiện khi ANV tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và Nam Mỹ La Tinh cá rô phi với biên lợi nhuận cao hơn so với cá tra sẽ tiếp tục củng cố tăng trưởng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ANV đang được giao dịch ở mức PE FW 2026 đạt 6,1 lần rất thấp so với trung bình 5 năm = 10 lần và trung bình chu kỳ cá tra đi lên trước đó là 2020 – 2022 (CAGR 49%) = 12 lần, BSC lưu ý ở chu kỳ hiện tại 2024 – 2026, ANV đã ghi nhận mức tăng trưởng về cả quy mô doanh thu lẫn lợi nhuận lớn (CAGR 131%/năm) với động lực đến từ đa dạng hóa thị trường sang các thị trường giá cao và mảng cá rô phi mới ngoài ra, với mảng cá rô phi mới, khi ANV mới chỉ khai thác một phần nhỏ so với tổng dung lượng của thị trường Mỹ, sẽ là dư địa lớn để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng trong những năm sau đó.

Trên thị trường, hiện đang là phiên chiều ngày 29/1/2026, giá cổ phiếu ANV tăng 6,10% lên 28.700 đồng/cổ phiếu và là mức giá cao nhất trong 1 năm qua.