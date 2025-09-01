Thứ Hai, 01/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Lãnh đạo cấp cao Cuba và Việt Nam chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác

Như Nguyệt

01/09/2025, 16:10

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Thoả thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ hai nước về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025 - 2027. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Thoả thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ hai nước về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025 - 2027. Ảnh: TTXVN.

Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết trong dịp này bao gồm: Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027.

Biên bản thỏa thuận Kỳ họp thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam – Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao tặng lần I món quà 385 tỷ đồng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao tặng lần I món quà 385 tỷ đồng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Ảnh: TTXVN.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế, nước Cộng hòa Cuba.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Lưu trữ, nước Cộng hòa Cuba.

Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofarm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư hoa sen, Viện Kinh tế Xanh và Tập đoàn Labiofarm. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư hoa sen, Viện Kinh tế Xanh và Tập đoàn Labiofarm. Ảnh: TTXVN.

Dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị-ngoại giao là nền tảng, kinh tế-thương mại-đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản thoả thuận Kỳ họp thứ 42 Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản thoả thuận Kỳ họp thứ 42 Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế Cuba. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục lưu trữ (Bộ Nội vụ, Việt Nam) và Cục lưuu trữ Nhà nước (Cộng hoà Cuba). Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục lưu trữ (Bộ Nội vụ, Việt Nam) và Cục lưuu trữ Nhà nước (Cộng hoà Cuba). Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024), hai đảng, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng như: Chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, nông nghiệp, năng lượng, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế...; triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong năm “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” mà còn các năm tiếp tới.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

15:39, 31/08/2025

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

08:40, 29/09/2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cách mạng Cuba

16:08, 27/09/2024

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cách mạng Cuba

Từ khóa:

cu ba lãnh đạo cấp cao việt nam Vneconomy

Đọc thêm

Lãnh đạo cấp cao Cuba và Việt Nam chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác

Lãnh đạo cấp cao Cuba và Việt Nam chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác...

Chiêu đãi cấp Nhà nước Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Chiêu đãi cấp Nhà nước Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại Việt Nam, thể hiện rõ nét và sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai nước...

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025...

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường, nối tiếp chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9

Đầu tư

2

Chiêu đãi cấp Nhà nước Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Tiêu điểm

3

Lộ diện những nhà vô địch tại giải đua ô tô thể thức Gymkama Quốc gia

Giải trí

4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9

Tiêu điểm

5

Trang sức nam giới: Phân khúc giàu tiềm năng thường bị bỏ qua

Đẹp +

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: