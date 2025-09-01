Lãnh đạo cấp cao Cuba và Việt Nam chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác
Như Nguyệt
01/09/2025, 16:10
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác...
Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết trong dịp
này bao gồm: Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước
đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027.
Biên bản thỏa thuận Kỳ họp thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp
tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam – Cuba.
Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế, nước Cộng
hòa Cuba.
Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản
lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Cục Lưu trữ, nước Cộng hòa Cuba.
Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty
Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn
Labiofarm.
Dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần
1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng.
Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng
ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính
trị-ngoại giao là nền tảng, kinh tế-thương mại-đầu tư là động lực và giao lưu
nhân dân là chất keo gắn kết.
Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là
kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
(tháng 9/2024), hai đảng, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh
vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng như: Chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương
mại, nông nghiệp, năng lượng, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế...; triển khai
có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển
không chỉ trong năm “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” mà còn các năm tiếp tới.
