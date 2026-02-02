Lãnh đạo thành phố Huế gặp gỡ, tri ân đối tác quốc tế nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 03/02/2026
Nguyễn Thuấn
02/02/2026, 21:00
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế tổ chức Tiệc Tiếp tân Xuân nhằm gặp gỡ, chúc mừng và tri ân các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài; đồng thời đón Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) đến thăm, chúc Tết và trao đổi hợp tác...
Tối ngày 2/2, thành phố Huế tổ chức Tiệc Tiếp tân Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, chuyên gia, tình nguyện viên và bạn bè quốc tế đã và đang đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển và hội nhập.
Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết năm 2025 là năm đầu tiên Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong năm bản lề này, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và an sinh xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, qua đó khẳng định vị thế của Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.
Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài trong thời gian qua. Những đóng góp này đã góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và quảng bá hình ảnh thành phố Huế ra thế giới.
Bước sang năm 2026 – năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới 2026–2030, thành phố Huế xác định mục tiêu xây dựng “Thành phố di sản sáng tạo”, trong đó di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy song hành với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường hợp tác, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế triển khai hiệu quả các chương trình, dự án tại Huế.
Trong không khí đầu xuân ấm áp, thân tình, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các vị khách quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và các đối tác ngày càng gắn bó, bền chặt.
Cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) do ông Thongsay Xayyavong Khamdi, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết Bính Ngọ tại thành phố Huế.
Tại buổi tiếp, ông Thongsay Xayyavong Khamdi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm nồng ấm của lãnh đạo thành phố Huế dành cho đoàn; đồng thời khẳng định chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào – Việt Nam.
Nhân dịp này, Trưởng đoàn tỉnh Savannakhet chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ và giao lưu nhân dân.
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào nói chung, giữa thành phố Huế và tỉnh Savannakhet nói riêng là tài sản quý báu, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Ông cũng thông tin tới đoàn về những kết quả nổi bật của Huế trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, đặc biệt trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa và tăng cường sự gắn bó giữa Nhân dân hai địa phương.
Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, lãnh đạo thành phố Huế gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới Đoàn công tác tỉnh Savannakhet; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và hai nước Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục phát triển bền chặt, hiệu quả trong thời gian tới.
