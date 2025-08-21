Lãnh đạo VPB muốn nâng sở hữu tại VPB lên 0,58%

Đầu tháng 3, bà Nhung - thành viên Hội đồng Quản trị đã mua 30 triệu cổ phiếu VPB, nay bà Nhung đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu VPB, từ ngày 26/8-24/9

Bà Phạm Thị Nhung thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE).

Theo đó, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên Hội đồng Quản trị VPB vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/8 đến ngày 24/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước đó, từ ngày 6/2 đến ngày 6/3, bà Nhung đã mua 30 triệu cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 36,1 triệu cổ phiếu VPBank, chiếm 0,45% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu lên 46,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,58% vốn tại VPB.

Chốt phiên 20/8, cổ phiếu VPB có phiên tăng kịch trần thứ hai liên tiếp, lên 36.550 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này, bà Nhung sẽ phải chi ra gần 400 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Đến phiên chiều nay (21/9), giá cổ phiếu này tăng thêm 3,83% lên 38.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó 1 ngày, hai người con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân cũng đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPBank theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 25/8 đến 23/9. Ước tính tổng trị giá giao dịch trên là hơn 1.460 tỷ đồng tính theo giá chốt phiên 20/8.

Được biết vào ngày 29/7, VPB thông báo đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng), được thu xếp bởi đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và các tổ chức khác bao gồm British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA), FinDev Canada và Japan International Cooperation Agency (JICA).

Khoản vay có thời hạn 5 năm và VPB cho biết sẽ phân bổ vào tài chính xanh, cho vay xã hội (như chiến dịch phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo) và các dự án phát triển hạ tầng tại các khu vực còn thiếu thốn giúp tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà ở giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác. Thỏa thuận này cho phép VPB tiếp cận nguồn vốn ổn định, dài hạn và mở đường cho hợp tác chiến lược rộng lớn hơn.

Theo quan điểm của VCSC, mặc dù khoản vay này (tương đương gần 1% tổng nguồn vốn của VPB tính đến quý 2/2025) chưa đủ điều kiện là vốn cấp 2, nhưng khoản vay này vẫn củng cố cơ cấu nguồn vốn của VPB, cho thấy khả năng huy động vốn quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác chiến lược rộng lớn hơn. VPB duy trì bộ đệm vốn tương đối mạnh so với các ngân hàng cùng ngành, với hệ số an toàn vốn (CAR) gần 14% tính đến quý 2/2025. Đáng chú ý, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 21% trong 6 tháng đầu năm 2025—mức cao nhất trong số các ngân hàng mà VCSC theo dõi, trong khi tổng tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tăng 27,5% trong cùng kỳ.

VCSC tin rằng vị thế vốn vững chắc và các lợi thế chiến lược về hệ sinh thái của VPB mang lại cho ngân hàng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành.