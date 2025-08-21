Thứ Năm, 21/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Lãnh đạo VPB muốn nâng sở hữu tại VPB lên 0,58%

Hoài An

21/08/2025, 14:11

Đầu tháng 3, bà Nhung - thành viên Hội đồng Quản trị đã mua 30 triệu cổ phiếu VPB, nay bà Nhung đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu VPB, từ ngày 26/8-24/9

Sơ đồ giá cổ phiếu VPB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VPB trên TradingView.

Bà Phạm Thị Nhung thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE).

Theo đó, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên Hội đồng Quản trị VPB vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/8 đến ngày 24/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước đó, từ ngày 6/2 đến ngày 6/3, bà Nhung đã mua 30 triệu cổ phiếu và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 36,1 triệu cổ phiếu VPBank, chiếm 0,45% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu lên 46,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,58% vốn tại VPB.

Chốt phiên 20/8, cổ phiếu VPB có phiên tăng kịch trần thứ hai liên tiếp, lên 36.550 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này, bà Nhung sẽ phải chi ra gần 400 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Đến phiên chiều nay (21/9), giá cổ phiếu này tăng thêm 3,83% lên 38.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó 1 ngày, hai người con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân cũng đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPBank theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 25/8 đến 23/9. Ước tính tổng trị giá giao dịch trên là hơn 1.460 tỷ đồng tính theo giá chốt phiên 20/8.

Được biết vào ngày 29/7, VPB thông báo đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD (9,1 nghìn tỷ đồng), được thu xếp bởi đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và các tổ chức khác bao gồm British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA), FinDev Canada và Japan International Cooperation Agency (JICA).

Khoản vay có thời hạn 5 năm và VPB cho biết sẽ phân bổ vào tài chính xanh, cho vay xã hội (như chiến dịch phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo) và các dự án phát triển hạ tầng tại các khu vực còn thiếu thốn giúp tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà ở giá cả phải chăng và các dịch vụ thiết yếu khác. Thỏa thuận này cho phép VPB tiếp cận nguồn vốn ổn định, dài hạn và mở đường cho hợp tác chiến lược rộng lớn hơn.

Theo quan điểm của VCSC, mặc dù khoản vay này (tương đương gần 1% tổng nguồn vốn của VPB tính đến quý 2/2025) chưa đủ điều kiện là vốn cấp 2, nhưng khoản vay này vẫn củng cố cơ cấu nguồn vốn của VPB, cho thấy khả năng huy động vốn quốc tế và mở ra cơ hội hợp tác chiến lược rộng lớn hơn. VPB duy trì bộ đệm vốn tương đối mạnh so với các ngân hàng cùng ngành, với hệ số an toàn vốn (CAR) gần 14% tính đến quý 2/2025. Đáng chú ý, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 21% trong 6 tháng đầu năm 2025—mức cao nhất trong số các ngân hàng mà VCSC theo dõi, trong khi tổng tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tăng 27,5% trong cùng kỳ.

VCSC tin rằng vị thế vốn vững chắc và các lợi thế chiến lược về hệ sinh thái của VPB mang lại cho ngân hàng lợi thế cạnh tranh vượt trội trong ngành.

Hai con gái lãnh đạo VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu

Hai con gái lãnh đạo VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu

Hiện tượng vốn ngoại chảy vào VPBank

Hiện tượng vốn ngoại chảy vào VPBank

VPBank nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HOSE

VPBank nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên HOSE

Từ khóa:

đăng ký mua vào lãnh đạo nữ VPB

Đọc thêm

Lãnh đạo VPB muốn nâng sở hữu tại VPB lên 0,58%

Lãnh đạo VPB muốn nâng sở hữu tại VPB lên 0,58%

Đầu tháng 3, bà Nhung - thành viên Hội đồng Quản trị đã mua 30 triệu cổ phiếu VPB, nay bà Nhung đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu VPB, từ ngày 26/8-24/9

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng bùng nổ

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng bùng nổ

Thị trường tiếp diễn tình trạng suy yếu ở đa số cổ phiếu nhưng VN-Index lên điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ sáng nay là sự đảm bảo tuyệt đối về điểm số bất chấp VIC, VHM suy yếu. 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng, đem về 16,2 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của VN-Index.

Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất

Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất

Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...

Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell

Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...

Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?

Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?

Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Thực hư thuốc An cung ngưu hoàng hoàn chữa đột quỵ tại nhà

Tiêu & Dùng

2

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

3

Khối ngoại bán ròng 1500 tỷ, VN-Index có đỉnh lịch sử mới, cổ phiếu nhỏ tím ngắt

Thị trường

4

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Thế giới

5

Cổ phiếu ngân hàng dẫn VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: