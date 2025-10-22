Lào Cai và Châu Đại Lý (Trung Quốc) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp

Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong muốn sẽ tăng cường hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực tiềm năng, phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên trong thương mại, đầu tư, du lịch và logistics, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững...

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến hợp tác Kinh tế – Thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Châu Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) vào ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh quan hệ kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Châu Đại Lý đang phát triển mạnh mẽ, trong đó Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại nước ngoài lớn nhất của Đại Lý.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của giữa Việt Nam và Châu Đại Lý đạt hơn 1 tỷ nhân dân tệ, chiếm 36% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của châu Đại Lý, với các mặt hàng chủ lực gồm nho, trái cây có múi, rau ăn lá, sầu riêng tươi và nông sản chế biến.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đóng vai trò trung tâm thương mại quan trọng nhất trong hợp tác này, khi nhiều doanh nghiệp Đại Lý đã mở kho hàng và điểm trung chuyển tại địa phương. Hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu – Lào Cai và tiếp tục phân phối sâu vào các tỉnh của Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên nông sản Đại Lý được vận chuyển bằng đường sắt từ ga Tây Đại Lý – Tường Vân đến Lào Cai, mở ra hướng kết nối logistics mới, nhanh hơn và hiệu quả hơn giữa hai bên.

Song song đó, hai địa phương đã thiết lập các kênh hợp tác chuyên ngành, trong đó Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai và Ban Ngoại vụ Châu Đại Lý cùng tham dự chương trình giao lưu các địa phương lưu vực sông Hồng Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và phối hợp thực chất giữa các cấp chính quyền.

Các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai và Châu Đại Lý (Trung Quốc) ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, xuất nhập khẩu. (Ảnh: CTT tỉnh Lào Cai)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, làm cơ sở triển khai những chương trình hành động cụ thể, hiệu quả, đồng thời cam kết chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò cầu nối thương mại – đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hạ tầng và dịch vụ logistics, hỗ trợ doanh nghiệp Đại Lý và các địa phương tỉnh Vân Nam hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Về phía Châu Đại Lý (Trung Quốc), ông Dương Quốc Tông, Bí thư Châu ủy Đại Lý bày tỏ mong muốn được cùng các địa phương Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Lào Cai, thúc đẩy hợp tác thực chất hơn, sâu rộng hơn và chất lượng cao hơn, hướng tới phát triển hài hòa các ngành kinh tế, tận dụng thế mạnh lẫn nhau và cùng nhau đạt được thịnh vượng chung. Ông cũng đề xuất hai bên tiếp tục thúc đẩy thông thương và phát triển thương mại, tăng cường liên kết công nghiệp, mở rộng giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực như ông nghệ, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và thương mại, qua đó đưa hợp tác Lào Cai – châu Đại Lý phát triển lên tầm cao mới.