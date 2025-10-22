Thứ Năm, 23/10/2025

Lào Cai và Châu Đại Lý (Trung Quốc) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp

Gia Huy

22/10/2025, 10:00

Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong muốn sẽ tăng cường hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực tiềm năng, phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên trong thương mại, đầu tư, du lịch và logistics, qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững...

Hội nghị Xúc tiến hợp tác Kinh tế – Thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Châu Đại Lý ( Trung Quốc). (Ảnh: CTT tỉnh Lào Cai)
Hội nghị Xúc tiến hợp tác Kinh tế – Thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Châu Đại Lý ( Trung Quốc). (Ảnh: CTT tỉnh Lào Cai)

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến hợp tác Kinh tế – Thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Châu Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) vào ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh quan hệ kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Châu Đại Lý đang phát triển mạnh mẽ, trong đó Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại nước ngoài lớn nhất của Đại Lý.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của giữa Việt Nam và Châu Đại Lý đạt hơn 1 tỷ nhân dân tệ, chiếm 36% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của châu Đại Lý, với các mặt hàng chủ lực gồm nho, trái cây có múi, rau ăn lá, sầu riêng tươi và nông sản chế biến.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đóng vai trò trung tâm thương mại quan trọng nhất trong hợp tác này, khi nhiều doanh nghiệp Đại Lý đã mở kho hàng và điểm trung chuyển tại địa phương. Hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu – Lào Cai và tiếp tục phân phối sâu vào các tỉnh của Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên nông sản Đại Lý được vận chuyển bằng đường sắt từ ga Tây Đại Lý – Tường Vân đến Lào Cai, mở ra hướng kết nối logistics mới, nhanh hơn và hiệu quả hơn giữa hai bên.

Song song đó, hai địa phương đã thiết lập các kênh hợp tác chuyên ngành, trong đó Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai và Ban Ngoại vụ Châu Đại Lý cùng tham dự chương trình giao lưu các địa phương lưu vực sông Hồng Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và phối hợp thực chất giữa các cấp chính quyền.

Các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai và Châu Đại Lý (Trung Quốc) ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, xuất nhập khẩu. (Ảnh: CTT tỉnh Lào Cai)
Các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai và Châu Đại Lý (Trung Quốc) ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, xuất nhập khẩu. (Ảnh: CTT tỉnh Lào Cai)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, làm cơ sở triển khai những chương trình hành động cụ thể, hiệu quả, đồng thời cam kết chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò cầu nối thương mại – đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hạ tầng và dịch vụ logistics, hỗ trợ doanh nghiệp Đại Lý và các địa phương tỉnh Vân Nam hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Về phía Châu Đại Lý (Trung Quốc), ông Dương Quốc Tông, Bí thư Châu ủy Đại Lý bày tỏ mong muốn được cùng các địa phương Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Lào Cai, thúc đẩy hợp tác thực chất hơn, sâu rộng hơn và chất lượng cao hơn, hướng tới phát triển hài hòa các ngành kinh tế, tận dụng thế mạnh lẫn nhau và cùng nhau đạt được thịnh vượng chung. Ông cũng đề xuất hai bên tiếp tục thúc đẩy thông thương và phát triển thương mại, tăng cường liên kết công nghiệp, mở rộng giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực như ông nghệ, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và thương mại, qua đó đưa hợp tác Lào Cai – châu Đại Lý phát triển lên tầm cao mới.

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

18:55, 01/10/2025

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Bắc Ninh đón “làn sóng” đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc

19:01, 26/09/2025

Bắc Ninh đón “làn sóng” đầu tư mới từ các doanh nghiệp Trung Quốc

Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

13:58, 26/09/2025

Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

Châu Đại Lý (Trung Quốc) địa phương Hợp tác Lào Cai - châu Đại Lý (Trung Quốc) Lào Cai Trung Quốc

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chính phủ 4 phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, phương án kết hợp tuyến metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đánh giá là khả thi và thuận lợi để triển khai sớm...

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của Ninh Bình đã làm việc với nhiều tập đoàn, hiệp hội kinh tế lớn tại Thượng Hải và Tô Châu. Chuyến đi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại...

Hơn 4.556 tỷ đồng đầu tư công năm 2026: Nghệ An ưu tiên cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Hơn 4.556 tỷ đồng đầu tư công năm 2026: Nghệ An ưu tiên cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Trên cơ sở công văn của Bộ Tài chính, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã bàn và thống nhất phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2026, hướng trọng tâm vào các dự án chiến lược, trong đó có cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ...

Tham vấn quốc tế gói thầu EPC dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Tham vấn quốc tế gói thầu EPC dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương

Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm tham vấn các nhà thầu quốc tế cho gói thầu EPC là gói thầu then chốt, quan trọng nhất của dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Qua đó, TP.Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận những góp ý từ thực tiễn, hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn, kế hoạch triển khai và yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) về kết quả chỉ số chuyển đổi số, khẳng định bước tiến mạnh mẽ và mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy