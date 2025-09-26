Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng

Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) mong muốn được tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là các dự án giao thông ....

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) do Phó Thị trưởng Thành phố Quảng Châu Lại Chí Hồng dẫn đầu vào ngày 24/9 tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhấn mạnh vị thế của Hà Nội với vai trò trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, ông Tuấn cho biết thành phố đang triển khai chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trong đó giao thông là lĩnh vực then chốt.

Mục tiêu đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành xây dựng 96,8 km đường sắt đô thị và chuẩn bị đầu tư thêm 301 km.

Trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành một số tuyến đường sắt trọng điểm, đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về vốn và kỹ thuật. Vì vậy, sự đồng hành của các đối tác Trung Quốc - vốn có thế mạnh trong các lĩnh vực này, sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển hạ tầng của Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn (phải) tại buổi làm việc với Phó Thị trưởng Thành phố Quảng Châu Lại Chí Hồng.

Về phía Quảng Châu, Phó Thị trưởng Lại Chí Hồng cho biết GDP năm 2024 của thành phố Quảng Châu đạt hơn 3.100 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 426,7 tỷ USD), hiện có hơn 4 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng gắn bó, Quảng Châu đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là với Thủ đô Hà Nội.

Phó Thị trưởng Lại Chí Hồng khẳng định quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Quảng Châu có nhiều thuận lợi, như sự tin cậy chính trị cao và vị trí địa lý gần gũi, và tin tưởng rằng hợp tác song phương sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Quảng Châu cũng bày tỏ mong muốn tham gia sâu rộng vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, góp phần cải thiện kết nối đô thị và liên vùng của Hà Nội. Bên cạnh đó, họ cũng quan tâm đến các dự án xử lý môi trường, xử lý rác thải và nước thải, hướng tới hỗ trợ thành phố xây dựng đô thị xanh, sạch, bền vững và thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội hoan nghênh các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc quan tâm đến các dự án giao thông trên địa bàn và bày tỏ mong muốn Quảng Châu sẽ cùng Hà Nội hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như giáo dục - đào tạo, phát triển hạ tầng, du lịch…, qua đó đưa các thỏa thuận mà hai bên đã ký kết trong thời gian qua đi vào chiều sâu và mang lại kết quả cụ thể trong thời gian tới.