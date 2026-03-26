Lấy ý kiến dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành luật Xây dựng
Ngô Anh Văn
26/03/2026, 13:29
Ngày 26/3, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và lấy ý kiến dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Đà Nẵng và trực tuyến tại các tỉnh thành trong cả nước.
Phát biểu
khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho hay: thực hiện tinh
thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày
30/4/2025 của Bộ Chính trị, với mục tiêu tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi,
thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; tiếp tục cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập
trong thực tiễn; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, ngày
10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết Luật
Xây dựng 2025 có các điểm mới gồm: Sửa đổi quy định về phân loại dự án đầu tư
xây dựng; Về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Về lập, thẩm
định, phê duyệt thiết kế xây dựng; Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; khuyến
khích sử dụng vật liệu, công trình xanh, thông minh, thân thiện môi trường,
hiệu quả năng lượng; khuyến khích ứng dụng kỹ thuật, công nghệ xây dựng, nghiên
cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo...
Ngoài ra, Luật Xây dựng 2025 còn bổ sung
các quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây
dựng nhằm "định danh công trình" và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản
lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Quản lý trật tự xây dựng nhằm bảo đảm đáp
ứng yêu cầu quản lý khi đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tăng cường hậu kiểm.
Quy trình rút gọn đối với dự án đầu tư công đặc biệt.
“Để cụ thể hóa quy định, sớm đưa Luật đi
vào cuộc sống, Bộ Xây dựng đang khẩn trương triển khai xây dựng các Nghị định,
Thông tư hướng dẫn thi hành theo Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 23/01/2026”, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn
mạnh,
Luật Xây dựng sẽ có 7 Nghị định và 4 Thông tư do Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là đơn vị chủ trì soạn thảo. Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị (từ ngày 26/3 đến hết ngày 27/3/2026), các địa biểu sẽ tập trung vào giới
thiệu, góp ý đối với 5 Nghị định và 01 Thông tư về phân cấp công trình xây dựng.
Tại hội
nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cũng đề nghị các đại biểu tập trung
trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các nội dung trọng tâm về Nghị
định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành
Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định quy định chi tiết về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây
dựng; Nghị định quy định chi tiết về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia
về hoạt động xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam
cho hay UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, các chủ đầu tư, các ngành tích
cực tham gia phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình dự thảo, tham gia ý kiến
góp ý dự thảo các Nghị định, thông tư để thúc đẩy tiến độ ban hành, giải quyết
được các nội dung khó khăn, vướng mắc đã được thảo luận trong quá trình tham
gia xây dựng dự thảo Luật Xây dựng.
"Hội nghị là cơ hội để TP. Đà Nẵng
tiếp tục nghiên cứu, góp ý các dự thảo văn bản; nắm vững các nội dung mới của
Luật Xây dựng năm 2025 để sau khi khi Luật Xây dựng mới chính thức có hiệu lực
(từ 1/7/2026), việc triển khai sẽ thuận lợi, đảm bảo đồng bộ nhằm cải cách hành
chính trong lĩnh vực xây dựng, rút ngắn thời gian triển khai dự án và thực hiện
các thủ tục như giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề, thẩm định thiết kế…
Đồng thời, thành phố sẽ tích cực góp phần hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về
xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng BIM, xây dựng công trình xanh, bền vững và thân
thiện với môi trường", ông Lê Quang Nam nhấn mạnh.
Tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (gọi tắt là Luật xây dựng năm 2025). Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026; riêng một số quy định của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
