TP. Hồ Chí Minh hướng tới đô thị đặc biệt và phát triển bền vững

Việc xây dựng Đề án công nhận loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển đô thị, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà còn đặt nền móng cho một tương lai đô thị thông minh và hiện đại…

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng gia tăng, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án công nhận loại đô thị, nhằm quán triệt các chủ trương của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về phát triển đô thị.

ĐÔ THỊ TOÀN CẦU, THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI

Mục tiêu đến năm 2030, Thành phố đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, đồng thời phát triển các xã đủ điều kiện trở thành phường vào năm 2026. Điều này không chỉ giúp đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua việc phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành các đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã để rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị. Các sở, ngành liên quan sẽ hướng dẫn chi tiết việc thu thập, tính toán số liệu của Đề án, đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong quá trình thực hiện. Đây là bước đi quan trọng để xác định rõ thực trạng phát triển đô thị, từ đó có định hướng đầu tư phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố.

Theo dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế. Đến năm 2045, Thành phố sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của châu Á, và hướng đến năm 2075, TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Để đạt được những mục tiêu này, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho phép TP. Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế, chính sách đột phá, có mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong quản lý và phát triển. Thành phố được ưu tiên nguồn lực, phân quyền triệt để để phát huy vai trò của đô thị đặc biệt, đồng thời, tăng thẩm quyền "lập quy" cho phép Thành phố chủ động, năng động, sáng tạo phù hợp với thực tiễn.

Những bước đi chiến lược này không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững mà còn tạo điều kiện để Thành phố trở thành một trong những đô thị hàng đầu thế giới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của cộng đồng, TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới trong tương lai.

ĐÔ THỊ THÔNG MINH: NƠI DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ GIAO THOA

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khái niệm đô thị thông minh ngày càng trở nên quen thuộc và cần thiết đối với các thành phố lớn trên toàn cầu. Tại Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh đang nổi lên như một điểm sáng trong việc áp dụng công nghệ và dữ liệu vào quản lý đô thị.

Ngày 26/5, hội thảo "Đô thị thông minh: Nơi dữ liệu và quản trị giao thoa" do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để thảo luận về vai trò của quản trị dữ liệu trong phát triển đô thị thông minh. Hội thảo này không chỉ là nơi gặp gỡ của các nhà quản lý, học giả, và doanh nghiệp mà còn là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm và tầm nhìn về phát triển đô thị thông minh.

TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH phát biểu tại hội thảo "Đô thị thông minh: Nơi dữ liệu và quản trị giao thoa", ngày 26/5.

Tại hội thảo, TS. Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, đã nhấn mạnh rằng dữ liệu không chỉ là công cụ hỗ trợ quy hoạch và quản lý mà còn là nền tảng cho sự đổi mới và phát triển bền vững. Ông cho rằng giá trị của dữ liệu phụ thuộc vào cách nó được quản trị, chia sẻ và sử dụng một cách có trách nhiệm.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là mô hình Living Lab của UEH, được PGS.TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý UEH (ISCM), giới thiệu. Mô hình này kết nối nghiên cứu, giáo dục, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo đô thị. Đây là một cách tiếp cận thực tiễn giúp đưa nghiên cứu vào ứng dụng thực tế, tạo ra những giải pháp thiết thực cho các vấn đề đô thị.

Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế từ Đại học New York (NYU) trình bày về tầm quan trọng của quản trị dữ liệu trong ứng dụng đô thị thông minh. Những câu hỏi then chốt về việc ai là người thu thập dữ liệu, dữ liệu được thu thập cho mục đích gì, và cần những khung quản trị nào trong toàn bộ vòng đời dữ liệu.

Với sự cam kết của UEH và các đối tác quốc tế, TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành những bước đi chiến lược để nâng cao vị thế của mình trên bản đồ đô thị toàn cầu, trở thành một đô thị thông minh, bền vững, lấy dữ liệu làm nền tảng và con người làm trung tâm.