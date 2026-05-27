Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 31/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai.

Trong đó, khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định quy định UBND cấp tỉnh phải đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ việc đăng tải các nội dung này.

Cụ thể, khoản 3 Điều 13 quy định rõ việc công khai về thông tin vi phạm và công khai việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 81 của Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo yêu cầu, các nội dung công khai, bao gồm: Người sử dụng đất vi phạm, địa chỉ đất vì phạm, hành vi vi phạm, diện tích đất vi phạm, văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền đã xử lý hành vi vi phạm. Đối với trường hợp công khai việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai thì phải có văn bản chứng minh đã khắc phục xong hành vi vi phạm;

Nghị định 49/2026/NĐ-CP nêu rõ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản phát hiện hành vi vi phạm, văn bản chứng minh đã khắc phục xong hành vi vi phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm lập danh sách, nội dung thông tin các trường hợp vi phạm và khắc phục vi phạm quy định gửi về UBND cấp tỉnh để công khai.

Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và được kết nối, đồng bộ với Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trường hợp chưa kết nối, đồng bộ giữa Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì UBND tỉnh gửi danh sách, nội dung thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm để Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ việc đăng tải các nội dung này.

Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời gửi các văn bản, danh sách và nội dung thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và thực hiện đúng quy định của pháp luật.