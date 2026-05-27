Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Nhĩ Anh
27/05/2026, 10:51
Việc đăng tải công khai các thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm đất đai nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 31/1/2026, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai.
Trong đó, khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định
quy định UBND cấp tỉnh phải đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm
pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất
đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Cụ thể, khoản 3 Điều 13 quy định rõ việc công khai về thông
tin vi phạm và công khai việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai đối với trường
hợp vi phạm quy định tại Điều 81 của Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Theo yêu cầu, các nội dung công khai, bao gồm: Người sử dụng
đất vi phạm, địa chỉ đất vì phạm, hành vi vi phạm, diện tích đất vi phạm, văn bản
của cơ quan, người có thẩm quyền đã xử lý hành vi vi phạm. Đối với trường hợp
công khai việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai thì phải có văn bản chứng
minh đã khắc phục xong hành vi vi phạm;
Nghị định 49/2026/NĐ-CP nêu rõ trong thời gian không quá 03
ngày làm việc kể từ ngày có văn bản phát hiện hành vi vi phạm, văn bản chứng
minh đã khắc phục xong hành vi vi phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền xử lý
vi phạm có trách nhiệm lập danh sách, nội dung thông tin các trường hợp vi phạm
và khắc phục vi phạm quy định gửi về UBND cấp tỉnh để công khai.
Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
danh sách, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử của
UBND tỉnh và được kết nối, đồng bộ với Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và
Môi trường; cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Trường hợp chưa kết nối, đồng bộ giữa Cổng thông tin điện tử
của UBND tỉnh với Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì UBND tỉnh
gửi danh sách, nội dung thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm để Bộ Nông nghiệp
và Môi trường đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị
liên quan hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ việc đăng tải các
nội dung này.
Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ban hành văn bản
quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời gửi các văn bản,
danh sách và nội dung thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai về
Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử
của Bộ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và thực
hiện đúng quy định của pháp luật.
