Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Nhĩ Anh

27/05/2026, 10:51

Việc đăng tải công khai các thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm đất đai nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 31/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai.

Trong đó, khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định quy định UBND cấp tỉnh phải đăng công khai thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai và các văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ việc đăng tải các nội dung này. Ảnh minh họa

Cụ thể, khoản 3 Điều 13 quy định rõ việc công khai về thông tin vi phạm và công khai việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điều 81 của Luật Đất đai và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo yêu cầu, các nội dung công khai, bao gồm: Người sử dụng đất vi phạm, địa chỉ đất vì phạm, hành vi vi phạm, diện tích đất vi phạm, văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền đã xử lý hành vi vi phạm. Đối với trường hợp công khai việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai thì phải có văn bản chứng minh đã khắc phục xong hành vi vi phạm;

Nghị định 49/2026/NĐ-CP nêu rõ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản phát hiện hành vi vi phạm, văn bản chứng minh đã khắc phục xong hành vi vi phạm thì cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm lập danh sách, nội dung thông tin các trường hợp vi phạm và khắc phục vi phạm quy định gửi về UBND cấp tỉnh để công khai.

Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và được kết nối, đồng bộ với Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trường hợp chưa kết nối, đồng bộ giữa Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì UBND tỉnh gửi danh sách, nội dung thông tin vi phạm và khắc phục vi phạm để Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ để phục vụ việc đăng tải các nội dung này.

Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời gửi các văn bản, danh sách và nội dung thông tin vi phạm, khắc phục vi phạm pháp luật đất đai về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai thông tin công khai thông tin vi phạm đất đai cổng thông tin điện tử đất đai khắc phục vi phạm pháp luật Luật Đất đai Nghị định 49/2026/NĐ-CP vi phạm đất đai

Hà Nội đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô. Đây không chỉ là quá trình mở rộng không gian đô thị, mà là một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, cấu trúc kinh tế đô thị và thị trường bất động sản...

Việc xây dựng Đề án công nhận loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển đô thị, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà còn đặt nền móng cho một tương lai đô thị thông minh và hiện đại…

Sở hữu mặt tiền đại lộ xuyên tâm Vinh - Cửa Lò, ngay VSIP Nghệ An, Merivista đón đầu dòng cư dân, thương mại và tăng trưởng đô thị mới.

Dự án căn hộ hạng sang Khải Hoàn Imperial tại Quốc lộ 13 sắp động thổ, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM.

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị, nhà ở và thương mại - dịch vụ…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

1.500 con tàu đang mắc kẹt, chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Sắp diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng chiến lược đa kênh

Phải xây dựng nền khoa học cơ bản hiện đại, tự chủ và có tầm nhìn dài hạn

