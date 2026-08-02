Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026: Tôn vinh Quốc bảo Việt Nam và khẳng định vị thế toàn cầu

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện văn hóa, khoa học, đầu tư, thương mại và du lịch quy mô lớn, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc tôn vinh giá trị của Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo của Việt Nam.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn

Tối ngày 01/8, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 đã chính thức diễn ra tại Công viên APEC, thành phố Đà Nẵng. Sự kiện này không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển ngành dược liệu trở thành một trong những ngành kinh tế sinh học có giá trị cao, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu thế giới.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng từ giá trị của cây Sâm Ngọc Linh nói riêng, cây Dược liệu nói chung đang đặt lên vai chúng ta một trách nhiệm chung là phát triển cây sâm phải giữ được rừng; mở rộng thị trường phải bảo đảm chất lượng; nâng cao giá trị kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống của người dân vùng sâm; tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bảo tồn nguồn gen, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe. Thành phố cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế để nâng tầm thương hiệu Sâm Ngọc Linh.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội diễn ra từ ngày 31/7 đến 03/8/2026 tại thành phố Đà Nẵng và vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh, với hơn 10 hoạt động chuyên đề được tổ chức liên tục. Mở đầu là Lễ cúng Thần Sâm Ngọc Linh, tái hiện nghi lễ truyền thống của đồng bào Xê Đăng, kết hợp trao tặng cây giống sâm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.

Tiếp theo là Chương trình kết nối giao thương quốc tế - Business Matching, quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường và hình thành mạng lưới liên kết trong lĩnh vực sâm và dược liệu. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác nước ngoài.

Điểm nhấn của Lễ hội là Lễ khai mạc với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới”, được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa ngôn ngữ văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Ngọc Linh với công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình khắc họa hành trình của Sâm Ngọc Linh từ đại ngàn Việt Nam đến khát vọng trở thành thương hiệu dược liệu mang tầm quốc tế, gửi gắm thông điệp về phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và hội nhập toàn cầu.

Một trong 80 gian hàng giới thiệu và bán Sâm Ngọc Linh. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, Không gian Sâm Ngọc Linh và Dược liệu sẽ quy tụ 80 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, giới thiệu các sản phẩm sâm, dược liệu, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và công nghệ chế biến. Không gian này không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nơi để người dân và du khách trải nghiệm toàn diện về vùng nguyên liệu, quy trình phát triển và những giá trị sinh thái của cây sâm.

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng là Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh, bao gồm Hội thi Sâm Ngọc Linh đẹp và phiên đấu giá các cây sâm đạt giải. Nguồn kinh phí từ đấu giá sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn vùng sâm, hỗ trợ phát triển cộng đồng và trao học bổng cho học sinh vùng miền núi, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của Lễ hội.

Bên cạnh đó, Hội thảo khoa học quốc tế “Sâm Ngọc Linh - Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu” diễn ra sáng ngày 2/8 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành dược liệu, đồng thời thúc đẩy ký kết các chương trình hợp tác về nghiên cứu, sản xuất, đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.

Lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng như Không gian ẩm thực “Hương vị đại ngàn”, chương trình “Một triệu ly trà sâm - Lan tỏa tinh hoa Ngọc Linh”, không gian check-in và tour trải nghiệm vùng trồng Sâm Ngọc Linh, tạo cơ hội để người dân và du khách tiếp cận trực tiếp với giá trị văn hóa, thiên nhiên và dược liệu Việt Nam.

Các sản phẩm được chế biến từ Sâm Ngọc linh và thảo dược trưng bày - bán, tại Công viên APEC Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Giải Golf sâm Ngọc Linh - VTV8 năm 2026 hứa hẹn là sự kiện thể thao kết nối giao thương đẳng cấp, quy tụ hơn 200 golfer là các doanh nhân, nhà đầu tư chuyên nghiệp và nghiệp dư tham gia. Giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể thao mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu quý hiếm đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu theo hướng hiện đại và bền vững; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, nghiên cứu, chế biến sâu đến thương mại hóa và phát triển thị trường quốc tế.

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, khoa học và xúc tiến đầu tư có quy mô lớn, mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa Sâm Ngọc Linh trở thành biểu tượng mới của thương hiệu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế sinh học và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu và y học tự nhiên của thế giới.