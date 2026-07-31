Tự động hóa thúc đẩy sự phát triển của thị trường giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam

Theo thống kê từ Bộ Công Thương vào tháng 5 năm 2022, thị trường máy giặt sấy công nghiệp có quy mô ước đạt 205 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6% mỗi năm. Cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, trong đó 96% là doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh. Đây được xem là dịch vụ thiết yếu tại các đô thị có nhịp sống nhanh và hối hả, đồng thời cũng được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành du lịch.
Dù có tiềm năng lớn, song thực tế đa số các cửa hàng giặt sấy hiện nay vẫn vận hành bằng sức người, sử dụng máy giặt sấy dân dụng là chủ yếu. Điều này khiến chi phí vận hành, bảo trì tăng cao cũng như bỏ lỡ ưu thế về chi phí mà công nghệ có thể mang lại.
Trải nghiệm người dùng cũng tồn tại rào cản lớn. Hiện phần lớn khách hàng khi muốn sử dụng dịch vụ giặt sấy đều phải tự mình mang quần áo đến các cửa tiệm. Tiến trình giặt sấy không được cập nhật và sau khi giặt xong, họ cũng mất thêm thời gian đến cửa hàng nhận đồ về. Điều này gây lãng phí về thời gian, chi phí cho người dùng.
Nếu nắm bắt được mô hình tự động hoá của các quốc gia khác, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giặt sấy tự động hoặc các cơ sở lưu trú, khách sạn tại Việt Nam… hoàn toàn có thể tối ưu hoá quy trình, gia tăng hiệu suất và hoàn vốn nhanh chóng.
Bắt đầu từ việc chuyển đổi sang sử dụng máy giặt, máy sấy công nghiệp so với các thiết bị dân dụng như hiện tại. Bước chuyển đổi quan trọng này sẽ giúp giảm thời gian giặt sấy, từ đó gia tăng số lượt phục vụ khách hàng. Máy giặt, máy sấy công nghiệp cũng được đánh giá cao hơn về độ bền, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì, tiết kiệm điện nước hiệu quả hơn so với thiết bị dân dụng khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.
Đặc biệt, quy trình tự động hoá, tự phục vụ và thanh toán cũng tạo ra lợi thế vượt trội so với mô hình kinh doanh giặt sấy truyền thống. Thay vì phải tốn nhiều chi phí cho nhân công, quy trình tự động hoá giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, từ đó đẩy nhanh quy trình hoàn vốn.
Đón đầu xu thế phát triển của thị trường, Samsung vừa chính thức đặt chân vào thị trường máy giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam, kết hợp với các đối tác để mang đến giải pháp kinh doanh hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp. Máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển dành cho nhiều mô hình vận hành thương mại như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn. Máy giặt dung tích 18kg hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy 14kg hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút.
Bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung mang đến khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong môi trường khai thác cường độ cao. Máy giặt được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc, vận hành êm ái và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, Bubble Technology tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, tăng hiệu quả làm sạch quần áo, đồng thời không để lại cặn chất giặt tẩy.
Bộ đôi sản phẩm được tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh.
Bên cạnh đó, máy sấy được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor tự động nhắc vệ sinh bộ lọc khi cần, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động và đơn giản hóa công tác bảo trì. Cửa sấy đảo chiều, thiết kế xếp chồng tiết kiệm diện tích cũng giúp tối ưu không gian lắp đặt và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bảng điều khiển máy sấy được thiết kế linh hoạt, có thể lắp ở vị trí phía trên hoặc hạ xuống thân máy giúp dễ dàng thao tác, đặc biệt khi đặt xếp chồng.
Samsung phân phối sản phẩm máy giặt và máy sấy công nghiệp thông qua hệ thống đối tác chiến lược tại Việt Nam gồm Asiatech Holding, Wash Friends Việt Nam và WW Việt Nam, sẵn sàng tư vấn giải pháp, hỗ trợ triển khai và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành.
Nhân dịp ra mắt, từ nay đến hết 31/07/2026, khách hàng mua mỗi cặp Máy giặt và Máy sấy công nghiệp Samsung sẽ nhận bộ quà tặng trị giá 8.000.000 đồng, bao gồm 01 Vòng tay thông minh Galaxy Fit3, 01 Màn hình điều khiển máy sấy, 01 Bộ kết nối máy giặt- máy sấy và 42kg bột giặt Ariel chuyên dụng. Chương trình được áp dụng thông qua hệ thống đối tác phân phối chính hãng của Samsung trên toàn quốc.
Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm, nhận tư vấn giải pháp hoặc tham gia chương trình ưu đãi có thể liên hệ trực tiếp các đối tác phân phối chính hãng của Samsung:
Công ty TNHH WW Việt Nam: 039 915 8996 | https://samsunglaundry.vn/
Công ty Cổ phần Asiatech Holding: 0904 050 959 – 0968 289 800 | https://asiatechjsc.vn/
Công ty TNHH Wash Friends: 096 202 4166 | https://washfriendsglobal.com/
Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.samsung.com/vn/offer/professional-laundry/
Truyền thông nước ngoài nhận định, sản phẩm Trung Quốc đã kết thúc thời kỳ sao chép phương Tây. Giờ đây, các thương hiệu từ đất nước tỷ dân đang vươn ra thế giới, mang đến cho người tiêu dùng toàn cầu nhiều lựa chọn đa dạng hơn…
Trong khi nhiều người lớn tuổi nhanh chóng làm quen với thanh toán số, không ít người vẫn ngần ngại từ bỏ thói quen dùng tiền mặt...
Mùa hè 2026 có thể là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp Tom Holland. Một hiện tượng phòng vé toàn cầu và một bộ phim mở bán vé trước với tốc độ kỷ lục, đưa anh trở thành diễn viên có sức hút thương mại lớn nhất Hollywood hiện nay…
Trong bối cảnh tiêu chuẩn sống ngày càng đề cao tiện nghi, an toàn và hiệu quả vận hành, nhà thông minh đang chuyển nhanh từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tế. Từ hệ sinh thái giải pháp đến việc tích hợp sâu hơn công tắc ổ cắm tới hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững…
Thị trường trái cây nhập khẩu tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới, khi những vựa lê và lựu khổng lồ của Trung Quốc bước vào chính vụ. Nhóm sản phẩm này tạo lợi thế cạnh tranh so với nhiều nguồn cung khác, giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận mức giá hợp lý…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...