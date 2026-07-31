Tự động hóa thúc đẩy sự phát triển của thị trường giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam

Thị trường giặt sấy công nghiệp tăng trưởng nhanh chóng, đặt ra không ít cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giặt sấy. Việc áp dụng tự động hoá là bước chuyển mình quan trọng để tối ưu hiệu quả kinh doanh và hoàn vốn nhanh.

Giặt sấy công nghiệp đang trở thành dịch vụ thiết yếu tại nhiều đô thị lớn của Việt Nam.

Theo thống kê từ Bộ Công Thương vào tháng 5 năm 2022, thị trường máy giặt sấy công nghiệp có quy mô ước đạt 205 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6% mỗi năm. Cả nước có khoảng 15.316 cửa hàng giặt sấy, trong đó 96% là doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc hộ kinh doanh. Đây được xem là dịch vụ thiết yếu tại các đô thị có nhịp sống nhanh và hối hả, đồng thời cũng được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành du lịch.

“BÀI TOÁN” CỦA CÁC TIỆM GIẶT SẤY TRUYỀN THỐNG

Dù có tiềm năng lớn, song thực tế đa số các cửa hàng giặt sấy hiện nay vẫn vận hành bằng sức người, sử dụng máy giặt sấy dân dụng là chủ yếu. Điều này khiến chi phí vận hành, bảo trì tăng cao cũng như bỏ lỡ ưu thế về chi phí mà công nghệ có thể mang lại.

Trải nghiệm người dùng cũng tồn tại rào cản lớn. Hiện phần lớn khách hàng khi muốn sử dụng dịch vụ giặt sấy đều phải tự mình mang quần áo đến các cửa tiệm. Tiến trình giặt sấy không được cập nhật và sau khi giặt xong, họ cũng mất thêm thời gian đến cửa hàng nhận đồ về. Điều này gây lãng phí về thời gian, chi phí cho người dùng.

CƠ HỘI KINH DOANH TIỀM NĂNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Nếu nắm bắt được mô hình tự động hoá của các quốc gia khác, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giặt sấy tự động hoặc các cơ sở lưu trú, khách sạn tại Việt Nam… hoàn toàn có thể tối ưu hoá quy trình, gia tăng hiệu suất và hoàn vốn nhanh chóng.

Bắt đầu từ việc chuyển đổi sang sử dụng máy giặt, máy sấy công nghiệp so với các thiết bị dân dụng như hiện tại. Bước chuyển đổi quan trọng này sẽ giúp giảm thời gian giặt sấy, từ đó gia tăng số lượt phục vụ khách hàng. Máy giặt, máy sấy công nghiệp cũng được đánh giá cao hơn về độ bền, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì, tiết kiệm điện nước hiệu quả hơn so với thiết bị dân dụng khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Đặc biệt, quy trình tự động hoá, tự phục vụ và thanh toán cũng tạo ra lợi thế vượt trội so với mô hình kinh doanh giặt sấy truyền thống. Thay vì phải tốn nhiều chi phí cho nhân công, quy trình tự động hoá giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, từ đó đẩy nhanh quy trình hoàn vốn.

GIẢI PHÁP MỚI TỪ SAMSUNG VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Đón đầu xu thế phát triển của thị trường, Samsung vừa chính thức đặt chân vào thị trường máy giặt sấy công nghiệp tại Việt Nam, kết hợp với các đối tác để mang đến giải pháp kinh doanh hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp. Máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung được phát triển dành cho nhiều mô hình vận hành thương mại như cửa hàng giặt sấy tự phục vụ, dịch vụ giặt sấy, khách sạn và các cơ sở có nhu cầu giặt sấy công suất lớn. Máy giặt dung tích 18kg hoàn thành một chu trình giặt chỉ từ 36 phút, trong khi máy sấy 14kg hoàn tất chu trình sấy chỉ từ 45 phút.

Bộ đôi máy giặt và máy sấy công nghiệp Samsung mang đến khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong môi trường khai thác cường độ cao. Máy giặt được trang bị động cơ truyền động trực tiếp Direct Drive kết hợp công nghệ giảm rung VRT+, giúp giảm rung lắc, vận hành êm ái và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, Bubble Technology tạo bong bóng siêu mịn giúp chất giặt tẩy thẩm thấu nhanh vào sợi vải, tăng hiệu quả làm sạch quần áo, đồng thời không để lại cặn chất giặt tẩy.

Bộ đôi sản phẩm được tích hợp hệ thống API mở, cho phép kết nối linh hoạt với các nền tảng quản lý và thanh toán của bên thứ ba, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều mô hình kinh doanh.

Bên cạnh đó, máy sấy được trang bị cảm biến thông gió Vent Sensor tự động nhắc vệ sinh bộ lọc khi cần, góp phần duy trì hiệu suất hoạt động và đơn giản hóa công tác bảo trì. Cửa sấy đảo chiều, thiết kế xếp chồng tiết kiệm diện tích cũng giúp tối ưu không gian lắp đặt và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bảng điều khiển máy sấy được thiết kế linh hoạt, có thể lắp ở vị trí phía trên hoặc hạ xuống thân máy giúp dễ dàng thao tác, đặc biệt khi đặt xếp chồng.

Lồng giặt được thiết kế đặc biệt để mang lại độ bền, vệ sinh và khả năng giặt sấy mạnh mẽ.

Samsung phân phối sản phẩm máy giặt và máy sấy công nghiệp thông qua hệ thống đối tác chiến lược tại Việt Nam gồm Asiatech Holding, Wash Friends Việt Nam và WW Việt Nam, sẵn sàng tư vấn giải pháp, hỗ trợ triển khai và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành.

Samsung hợp tác cùng nhiều đối tác phân phối nhằm mang đến giải pháp lắp đặt, tự động hoá toàn diện cho người kinh doanh.

Nhân dịp ra mắt, từ nay đến hết 31/07/2026, khách hàng mua mỗi cặp Máy giặt và Máy sấy công nghiệp Samsung sẽ nhận bộ quà tặng trị giá 8.000.000 đồng, bao gồm 01 Vòng tay thông minh Galaxy Fit3, 01 Màn hình điều khiển máy sấy, 01 Bộ kết nối máy giặt- máy sấy và 42kg bột giặt Ariel chuyên dụng. Chương trình được áp dụng thông qua hệ thống đối tác phân phối chính hãng của Samsung trên toàn quốc.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm, nhận tư vấn giải pháp hoặc tham gia chương trình ưu đãi có thể liên hệ trực tiếp các đối tác phân phối chính hãng của Samsung:

Công ty TNHH WW Việt Nam: 039 915 8996 | https://samsunglaundry.vn/

Công ty Cổ phần Asiatech Holding: 0904 050 959 – 0968 289 800 | https://asiatechjsc.vn/

Công ty TNHH Wash Friends: 096 202 4166 | https://washfriendsglobal.com/

Để tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.samsung.com/vn/offer/professional-laundry/