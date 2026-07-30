Thương hiệu thời trang coi kính mắt là “vùng đất” mới

Kính mắt đang có được khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình trong làng thời trang, thu hút người tiêu dùng không chỉ vì nhu cầu hỗ trợ thị lực, mà còn như một phương tiện thể hiện cá tính...

Ảnh minh họa: See Optical

Xét từ góc độ kinh doanh, ngành hàng kính mắt đang chứng kiến sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tờ Vogue Business nhận định. Các thương hiệu tranh giành thị phần đã không ngừng đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, định vị thương hiệu và mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế.

Theo Bain & Co., trong năm 2025, phân khúc kính mắt xa xỉ (bao gồm cả kính mát và kính thuốc) cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, ước tính tăng từ 2% đến 4% theo tỷ giá hối đoái hiện hành, đạt khoảng 17 tỷ euro.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH HÀNG XA XỈ

Kể từ năm 2023, kính mắt đã trở thành một ngoại lệ hiếm hoi giữa bối cảnh suy giảm chung của ngành hàng xa xỉ, là một trong số ít những phân khúc góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho thị trường hàng xa xỉ cá nhân.

Bà Federica Levato, đối tác cấp cao tại Bain & Co., nhận định rằng điều này đặt ngành kính mắt vào một vị thế thực sự thuận lợi: kiên cường, tăng trưởng ổn định, và có sự gắn kết chặt chẽ về mặt cấu trúc với xu hướng chi tiêu hiện tại của người tiêu dùng.

Theo bà, trong một thị trường vốn đang bị chi phối bởi sự phân hóa và áp lực đè nặng lên nhu cầu tiêu dùng mang tính khát vọng, kính mắt vẫn là một trong số ít những ngành hàng mà các yếu tố nền tảng vẫn đang vận hành có lợi.

Ngành kính mắt đang ở một vị thế thực sự thuận lợi. Ảnh: Bulgari

Hai "gã khổng lồ" của ngành kính mắt, EssilorLuxottica và Safilo Group, vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là đối tác hợp tác với các thương hiệu xa xỉ. Trong những năm gần đây, một xu hướng đáng chú ý trong ngành là việc các thương hiệu xa xỉ dần đưa hoạt động thiết kế và sản xuất kính mắt về nội bộ tự thực hiện.

Năm 2016, Safilo đã mất bản quyền sản xuất kính cho thương hiệu Gucci thuộc tập đoàn Kering. Celine tiếp bước vào năm 2018, rồi đến Dior vào năm 2020, khi cả hai thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH này đều chuyển sang hợp tác với Thélios - nhà sản xuất kính mắt thuộc sở hữu hoàn toàn của LVMH kể từ năm 2021.

Ông Michele Melotti, Giám đốc Tài chính của Safilo, chia sẻ rằng thay vì chỉ đơn thuần xem đây là một thách thức, Safilo đã coi đó là cơ hội để tái định hình chiến lược và củng cố vị thế cạnh tranh của mình. Theo ông, công ty đã đa dạng hóa và tái cân bằng danh mục sản phẩm, củng cố vị thế trong phân khúc kính thuốc và kính thể thao, đồng thời tăng cường sự hiện diện trong phân khúc đương đại cao cấp.

Trong quý I năm nay, doanh thu thuần của Safilo Group đạt 272,9 triệu euro, tăng 0,4% theo tỷ giá hối đoái cố định - nối tiếp đà tăng trưởng 1,8% theo tỷ giá cố định của cả năm 2025. Việc mở rộng dòng gọng kính thuốc, cùng với nhu cầu ổn định tại các thị trường địa lý chủ chốt, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ cho công ty.

Trong khi đó, doanh thu quý I của EssilorLuxottica tăng vọt 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,13 tỷ euro, nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại thị trường Bắc Mỹ cũng như đối với các mẫu kính tích hợp AI của Ray-Ban và Oakley.

Ảnh: Ray-Ban

Triển vọng tương lai của ngành kính mắt được đánh giá tích cực ở mọi phân khúc giá. Theo dự báo của Euromonitor, ngành kính mắt toàn cầu (bao gồm kính áp tròng, kính thuốc và kính mát) sẽ đạt giá trị 171 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, tăng 4% theo giá trị hiện hành.

Động lực tăng trưởng đến từ xu hướng già hóa dân số, số lượng người mắc tật khúc xạ (cận thị và viễn thị) ngày càng gia tăng, cùng sự bùng nổ của phân khúc kính thông minh. Riêng phân khúc này, Euromonitor dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 48% cho đến năm 2030. Bên cạnh đó, sự giao thoa ngày càng rõ nét giữa kính mắt và ngành làm đẹp cũng đang mở ra những hướng đi tăng trưởng mới.

TẬN DỤNG SỨC HÚT CỦA XU HƯỚNG

Việc giành được lòng tin của người tiêu dùng đóng vai trò then chốt trong ngành kính mắt. Bà Natasha Cazin, giám đốc phân tích thị trường toàn cầu ngành kính mắt tại Euromonitor, cho biết người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi những trải nghiệm đa kênh liền mạch - từ việc khám phá sản phẩm trên mạng xã hội, xác thực lựa chọn thông qua tính năng thử kính ảo, cho đến việc củng cố sự tự tin khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.

Theo bà, đối với các phân khúc cao cấp, giá trị sản phẩm không còn chỉ nằm ở mức giá, mà quan trọng hơn là ở niềm tin và khả năng xuất hiện đúng cách vào đúng thời điểm.

Sự "thời trang hóa" của ngành kính mắt cũng đã trở thành một cú hích cho toàn ngành. Bà Ana Correa, chuyên gia chiến lược phụ kiện tại công ty dự báo xu hướng WGSN, cho biết thị trường kính mắt ngày càng được ưa chuộng bởi giờ đây, nó được xem như điểm nhấn hoàn thiện cuối cùng cho một bộ trang phục.

Theo bà, trong phân khúc kính quang học, kính thuốc vẫn được ưa chuộng hơn kính áp tròng, bởi người dùng giờ đây có thể sở hữu nhiều gọng kính với các màu sắc, chất liệu hoàn thiện và kiểu dáng khác nhau, giúp họ dễ dàng phối hợp theo nhiều phong cách khác nhau.

Sự "thời trang hóa" của ngành kính mắt cũng đã trở thành một cú hích cho toàn ngành. Ảnh: Miu Miu

Bà cũng nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ do người tiêu dùng thúc đẩy đối với những thiết kế mang tính tuyên ngôn cá nhân, cân bằng giữa vẻ ngoài táo bạo và khả năng sử dụng lâu dài trong đời sống thường ngày. Các mẫu gọng kính khổ lớn (oversized) và gọng mảnh đang đạt hiệu quả kinh doanh tốt, cả trên thị trường bán lẻ, phong cách đường phố lẫn trên sàn diễn thời trang.

Theo bà Correa, thế hệ Gen Z có xu hướng ưa chuộng những kiểu dáng đặc trưng của thập niên 90 và 2000 như gọng kim loại và gọng acetate mảnh, trong khi thế hệ millennial và các nhóm khách hàng lớn tuổi hơn lại yêu thích các kiểu gọng khổ lớn, dáng oval retro và dáng vuông.

“Tôi tin rằng kính mắt đang nằm ở một giao điểm đặc biệt giữa thời trang, hàng xa xỉ và chăm sóc sức khỏe,” ông Marco D'Acunzo, chủ tịch phụ trách thị trường Bắc Mỹ tại các nhà sản xuất kính mắt Marcolin và Marchon, chia sẻ. “Sản phẩm này mang trong mình hai ‘linh hồn’ song song: một bên nghiêng về tính thẩm mỹ, thiết kế và thời trang xa xỉ; bên còn lại thiên về khía cạnh y tế,” ông Marco nhấn mạnh.