Sinh viên UWE Bristol: Khẳng định giá trị thực chiến trước khi tốt nghiệp để kiến tạo tương lai

Tại các tập đoàn lớn, nhân sự là sinh viên thường phải đợi đến năm cuối mới có cơ hội tiếp cận thực tế. Thế nhưng, Đặng Minh Khuê – sinh viên năm 4 ngành Kinh doanh và Marketing tại Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol - Phenikaa Campus) đang chứng minh điều ngược lại. Nhờ sự định hướng chiến lược từ các thầy cô và tinh thần chủ động tự thân, cô bạn đã sớm làm chủ lộ trình sự nghiệp, từng bước chinh phục các tập đoàn danh tiếng và khẳng định giá trị thực chiến trước khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Thay vì chỉ bằng lòng với lý thuyết trên sách vở, một nhân sự thực chiến luôn tìm cách tham gia vào môi trường doanh nghiệp để tích lũy bản lĩnh đường dài. Tư duy bứt phá này tại Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol - Phenikaa Campus) đã được định hình thành phản xạ tự nhiên nhờ lộ trình đào tạo tạo điều kiện tối đa cho sinh viên cọ xát từ sớm.

Ngay từ năm nhất, thông qua kỳ thực tập do nhà trường trực tiếp kết nối và sắp xếp tại Vicostone thuộc Tập đoàn PHENIKAA - là một trong các nhà sản xuất hàng đầu thế giới về đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, Minh Khuê đã có cơ hội đặt chân vào môi trường doanh nghiệp thực thụ. Bước đệm đầy ý nghĩa đó đã kích hoạt tinh thần chủ động, thôi thúc cô bạn không ngừng tự tìm kiếm cơ hội và thử sức ở nhiều môi trường khắt khe tiếp theo.

TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ANH QUỐC ĐẾN PHẢN XẠ BƯỚC VÀO THỰC TẾ

Bước vào thực tế đồng nghĩa với việc chấp nhận học cách xử lý công việc khi không có bất kỳ giáo trình nào chỉ dẫn sẵn, không có khuôn mẫu chung nào để áp dụng. Nhờ nền tảng lý thuyết vững chắc cùng tư duy hệ thống được trang bị kỹ lưỡng từ Đại học Tây Anh Quốc, Minh Khuê đã nhanh chóng bắt nhịp được với tốc độ vận hành áp lực cao của ngành dịch vụ cao cấp.

Các cơ hội lớn tại Novotel Hanoi Thai Ha, FPT Telecom rồi đến L7 West Lake by LOTTE gõ cửa như một lời khẳng định cho năng lực thích nghi vượt trội của cô sinh viên Đại học Tây Anh Quốc. Tại mỗi điểm chạm doanh nghiệp, Khuê liên tục làm mới bản thân và làm chủ bộ kỹ năng đa dạng từ chụp ảnh, viết bài, sáng tạo nội dung đến phối hợp tổ chức sự kiện và làm việc với các đối tác lớn. Việc trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề thực tiễn đã mang lại cho Khuê những trải nghiệm thực chiến vô giá.

BIẾN MARKETING THÀNH NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ CÁC MỐI QUAN HỆ

Nếu Đại học Tây Anh Quốc cung cấp một nền tảng tư duy và lý thuyết vững chắc, thì môi trường thực tế sẽ dạy cho các nhân sự trẻ như Khuê làm việc dưới áp lực, phối hợp đa bộ phận và linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường. Kỷ niệm đầu đời của Khuê gắn liền với Novotel Hanoi Thai Ha – thương hiệu mang đậm bản sắc quản trị kiểu Pháp (Tập đoàn Accor): tự do, cởi mở và tôn trọng sự sáng tạo cá nhân. Được giao nhiệm vụ tham gia sản xuất bộ ảnh bánh Trung Thu ngay từ năm nhất, Khuê không bị gò bó trong những quy tắc cứng nhắc.

Giữa những tiêu chuẩn khắt khe của một khách sạn 5 sao, tinh thần phóng khoáng, đầy tính nghệ thuật của người Pháp hiện rõ khi cả đội ngũ cùng thảo luận, thử nghiệm từng góc đặt sản phẩm, điều chỉnh ánh sáng và tự do sáng tạo. Sự chuyên nghiệp đi liền với văn hóa tôn trọng, cởi mở của các anh chị đi trước đã giúp cô sinh viên năm nhất xóa tan rào cản tâm lý, mang lại bài học vô giá về sức mạnh của sự kết nối và tư duy đổi mới trong một môi trường tôn trọng cá nhân.

Ngược lại, khi chuyển mình sang L7 West Lake by LOTTE, Khuê được thực chiến vào một không gian văn hóa hoàn toàn khác biệt – sự duy mỹ, tính kỷ luật và quy chuẩn nghiêm ngặt của tập đoàn Hàn Quốc. Thử thách được đẩy lên một quy mô khắt khe hơn khi Khuê tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện Wedding Fair. Môi trường Hàn Quốc đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối trong từng chi tiết nhỏ nhất và một quy trình vận hành vô cùng chặt chẽ. Tại đây, không còn đứng ở vai trò hậu trường đơn thuần, Khuê chịu trách nhiệm phối hợp trực tiếp với các đối tác lớn như Doji, Là Lượt.

Trải nghiệm trực diện này giúp Khuê tốt nghiệp bài học lớn về tính cam kết, tư duy hệ thống và năng lực quản trị niềm tin – nơi marketing khách sạn không chỉ là làm nội dung, mà là nghệ thuật ngoại giao và xây dựng mối quan hệ bền vững dưới những tiêu chuẩn khắt khe của văn hóa Á Đông.

Đi qua hai hệ sinh thái Pháp – Hàn, bài học lớn nhất của Khuê không nằm trên trang sách: Đó là bản lĩnh thích ứng linh hoạt, thấu hiểu sâu sắc văn hóa doanh nghiệp để luôn là một mắt xích vận hành trơn tru trong mọi môi trường đa quốc gia.

TƯ DUY TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC VÀ BẢN LĨNH ĐƯỜNG DÀI

Bài học thực tế đắt giá nhất mà Minh Khuê đúc kết được sau hành trình đi qua các môi trường khác nhau chính là sự linh hoạt và năng lực bứt phá khỏi các lối mòn tư duy. Mỗi doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều sở hữu một nét văn hóa và cách thức vận hành hoàn toàn khác biệt, điều đó buộc nhân sự trẻ phải luôn quan sát, lắng nghe và sẵn sàng học hỏi lại từ đầu khi bước chân vào một môi trường mới.

Khuê nhận ra rằng: "Có những nơi ngân sách lớn, có agency chuyên nghiệp hỗ trợ, có đội nhóm đầy đủ nhân sự. Nhưng cũng có những nơi hoàn toàn ngược lại, mình phải tự xoay xở tất cả mọi thứ với một nguồn lực vô cùng giới hạn. Và dần dần em nhận ra rằng ngân sách không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả cuối cùng.

Điều quan trọng hơn cả là mình phải biết rõ mình đang có gì trong tay, mục tiêu cần đạt được là gì, từ đó tìm cách đi từ điểm này đến điểm kia một cách tối ưu nhất. Mặc dù giai đoạn đầu khá vất vả nhưng em thấy thật may mắn vì những kỹ năng xử lý tình huống, tư duy giải quyết vấn đề em được học tại Đại học Tây Anh Quốc đã tạo nền tảng giúp em khi tham gia vào doanh nghiệp bớt khó khăn hơn.”

Tư duy giải quyết vấn đề dựa trên nguồn lực thực tế chính là thứ quý giá mà Minh Khuê được học trong chương trình của Đại học Tây Anh Quốc, từ đó được rèn luyện thành phản xạ nhuần nhuyễn bên trong Minh Khuê. Sự chuyển mình mạnh mẽ từ một cô sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ thành một nhân sự marketing tại các khách sạn 5 sao quốc tế là lời khẳng định cho chất lượng đào tạo tại Đại học Tây Anh Quốc.

Khi sinh viên Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol - Phenikaa Campus) bước ra thị trường lao động, các bạn không đi làm với tâm thế của một người "đứng ngoài quan sát" để học việc, mà các bạn đã là một mắt xích độc lập, sẵn sàng chủ động tham gia vào bộ máy vận hành và kiến tạo nên những giá trị thực tế cho doanh nghiệp. Khoảng cách giữa giảng đường đại học và thực tế thị trường lao động chính thức được xóa bỏ bởi chính những con người hành động như Minh Khuê.

Năm học 2026, Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol – Phenikaa Campus) tuyển sinh 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh và Marketing; Kế toán và Tài chính; Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo).

