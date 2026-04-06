Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Theo đề xuất gửi chính quyền thành phố, các nhà đầu tư sẽ thành lập một công ty liên doanh để phát triển, vận hành và khai thác dự án. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,15 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% (tương đương 230 triệu USD), phần còn lại huy động từ nguồn vay và khách hàng.

Trong cơ cấu góp vốn, REE Group chiếm tỷ lệ lớn nhất với 43% (gần 99 triệu USD), tiếp đến là VinaCapital với 24% (hơn 55 triệu USD). Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh (HFIC) dự kiến góp 33% vốn thông qua quyền sử dụng đất, có thể quy đổi thành diện tích sàn văn phòng nếu vượt giá trị cam kết.

SỰ CỘNG HƯỞNG GIỮA THỂ CHẾ VÀ HẠ TẦNG

Trao đổi với VnEconomy, ông Mahesh Kini, Giám đốc Toàn cầu mảng quản lý dòng tiền của Standard Chartered Bank, nhận định việc định vị trung tâm tài chính tại khu vực lõi trung tâm TP.Hồ Chí Minh là một lựa chọn hợp lý, tạo ra sự cộng hưởng giữa thể chế và hạ tầng.

Điều quan trọng hơn là xây dựng được một môi trường vận hành mang tính quốc tế, cho phép doanh nghiệp quản trị thanh khoản và dòng vốn xuyên biên giới một cách hiệu quả. Đáng chú ý, việc TP.Hồ Chí Minh tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng Global Financial Centres Index 2026 được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin ngày càng gia tăng của nhà đầu tư quốc tế.

Ông Mahesh Kini, Giám đốc Toàn cầu mảng Quản lý Dòng tiền của Standard Chartered Bank. "Khi các doanh nghiệp toàn cầu gia tăng hiện diện tại Việt Nam, hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đồng thời mở rộng, qua đó tạo ra nguồn thanh khoản đáng kể. Diễn biến này đang thu hút sự quan tâm của các trung tâm ngân quỹ khu vực tại Singapore, Hồng Kông cũng như các đội ngũ tài chính toàn cầu tại châu Âu và Mỹ, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp chuyển từ quản lý dòng tiền đơn thuần sang tối ưu hóa vốn lưu động".

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang dần đứng trước một bước ngoặt quan trọng, khi chuyển dịch từ vai trò là “khu vực sản xuất” sang “khu vực quản trị dòng vốn” trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ kinh nghiệm triển khai tại các trung tâm tài chính quốc tế như Dubai, GIFT City (Ấn Độ) hay Khu thương mại tự do Thượng Hải, ông Mahesh Kini cho rằng có bốn yếu tố nền tảng quyết định thành công:

Thứ nhất là khung pháp lý ổn định: phải có tính minh bạch và được quốc tế công nhận, vì doanh nghiệp luôn so sánh giữa các khu vực trước khi quyết định.

Thứ hai là môi trường quản lý nhất quán: tạo niềm tin để cộng đồng quốc tế gia tăng dòng vốn và mức độ hiện diện.

Thứ ba là nguồn nhân lực: vừa phát triển chuyên môn trong nước, vừa thu hút nhân tài quốc tế.

Thứ tư là hệ sinh thái tài chính: bao gồm ngân hàng, fintech, công ty luật và tư vấn.

KẾT NỐI VIỆT NAM VỚI MẠNG LƯỚI TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Trong tiến trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, vai trò của các định chế tài chính toàn cầu không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, mà còn trở thành cầu nối đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào mạng lưới tài chính quốc tế.

Theo ông Mahesh Kini, các ngân hàng quốc tế có thể tham gia từ khâu tư vấn mô hình vận hành trung tâm tài chính, đến cung cấp các giải pháp quản lý thanh khoản, ngoại hối và phòng ngừa rủi ro. Đáng chú ý, việc kết nối hệ thống tài chính trong nước với các “cash pool” khu vực và toàn cầu thông qua API được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Song song đó, làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đang tạo ra những thay đổi căn bản trong cách thức quản trị dòng tiền. Theo ông Kini, AI giúp giải quyết ba bài toán cốt lõi: tốc độ, hiệu quả và khả năng ra quyết định.

Nếu như trước đây, các bộ phận ngân quỹ chủ yếu dựa vào quy trình thủ công, xử lý dữ liệu qua bảng tính và đưa ra quyết định mang tính phản ứng, thì nay các hệ thống tích hợp AI có thể tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều tài khoản và loại tiền tệ theo thời gian thực, từ đó cung cấp các thông tin có thể hành động.

“Một ví dụ điển hình là trong quản trị ngoại hối. Chúng tôi hỗ trợ một khách hàng triển khai giải pháp AI có khả năng dự báo rủi ro tỷ giá với độ chính xác trên 90% theo thời gian thực. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc nhận diện rủi ro và giảm chi phí phòng ngừa, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động,” ông Kini chia sẻ.