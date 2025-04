Liên danh Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư PPP dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự án PPP cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 - dự án hợp phần trong công trình tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, do Bộ Giao thông vận tải (nay là Xây dựng) là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã ủy quyền cho Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan ký kết hợp đồng.

Hôm nay ngày 08/4/2025, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) Đinh Công Minh cho biết đã có tờ trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP.

Cụ thể, thời gian qua, Ban Thăng Long đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án bằng đấu thầu rộng rãi trong nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, giai đoạn 1.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài khoảng 60 km, có điểm đầu tại Km0 tại khu vực nút giao với quốc lộ 1, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), và điểm cuối tại Km60+243,83 ở cuối phạm vi nút giao với quốc lộ 20, kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc thuộc địa phận xã Phú Sơn, huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án hơn 8.981 tỷ đồng. Bao gồm, vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 7.681 tỷ đồng, và vốn nhà nước tham gia dự án khoảng 1.300 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Còn theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư trước đó thì tổng vốn đầu tư dự án (không bao gồm vốn nhà nước tham gia vào dự án) là hơn 7.100 tỷ đồng, thời gian vận hành kinh doanh là 16 năm 11 tháng 21 ngày kể từ ngày bắt đầu thu phí sử dụng đường bộ.

Đầu năm 2025, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với tổng mức đầu tư là 8.490 tỷ đồng; trong đó, vốn nhà đầu tư huy động gần 7.200 tỷ đồng, vốn nhà nước hỗ trợ 1.300 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn dự án là 16 năm 11 tháng.

Quy mô dự án sau phê duyệt điều chỉnh không thay đổi. Nghĩa là giai đoạn 1 sẽ được xây dựng đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 10 (100 km/h), 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17 m. Các đoạn nền đất yếu, cầu và đoạn dừng khẩn cấp sẽ được thi công theo quy mô hoàn chỉnh, với chiều rộng nền đường gần 25 m. Giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc sẽ đạt vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường hơn 24 m.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2024. Ban Thăng Long đã thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án và bắt đầu mở thầu ngày 27/02/2025. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2027.

Theo thiết kế, trên toàn tuyến sẽ bố trí 5 nút giao liên thông, trong đó giai đoạn 1 đầu tư 4 nút giao và hoạch định 1 nút giao. Cụ thể, nút giao Dầu Giây tại Km0 kết nối cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 1; nút giao đường tỉnh ĐT763 tại Km16+500 kết nối cao tốc với quốc lộ 20, quốc lộ 1 thông qua đường tỉnh ĐT763; nút giao Cao Cang tại Km38 kết nối cao tốc với quốc lộ 20, trung tâm huyện Định Quán (Đồng Nai) và huyện Đức Linh (Bình Thuận); nút giao Tân Phú tại Km57+700 kết nối cao tốc với quốc lộ 20, trung tâm huyện Tân Phú. Riêng tại vị trí giao cắt với đường tỉnh ĐT770B tại Km10+400, trước mắt đầu tư cầu vượt trực thông trên đường cao tốc, việc đầu tư hoàn thiện nút giao liên thông thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Dự án sẽ xây dựng 26 cầu vượt đường ngang; 4 cầu trên nhánh nút giao vượt cao tốc; 24 hầm chui dân sinh kết hợp một số vị trí chui dưới cầu trên chính tuyến; khoảng 31 km đường gom kết hợp với hệ thống hầm chui dân sinh, cầu vượt ngang, hệ thống đường hiện hữu bảo đảm kết nối giao thông, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống cư dân.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 06/9/2022, là dự án nằm trong tổng thể dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương nối Đồng Nai và Đà Lạt (Lâm Đồng), gồm các dự án thành phần: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và Liên Khương - Prenn (Đà Lạt).

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20; hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải TP.HCM - Dầu Giây - Liên Khương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng, vùng Đông Nam Bộ nói chung. Dự án đồng thời tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.