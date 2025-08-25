Liên kết vùng: Doanh nghiệp Thanh Hóa và Quảng Trị sẽ được gì?
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 09:02
Tại Quảng Trị, vừa diễn ra Chương trình Kết nối giao thương và xúc tiến thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại cùng hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu nhấn mạnh “Liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu mà còn là nhiệm vụ cần thiết nhằm gia tăng sức mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiến tạo giá trị phát triển bền vững cho từng địa phương cũng như cả nền kinh tế”.
TIỀM NĂNG BỔ TRỢ CHO HỢP TÁC
Thanh Hóa hiện là một trong những trung tâm kinh tế lớn của khu vực Bắc Trung Bộ, với thế mạnh nổi bật về công nghiệp chế biến – chế tạo, cảng biển nước sâu Nghi Sơn cùng nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và du lịch.
Trong khi đó, Quảng Trị sở hữu lợi thế về du lịch, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng, cùng hành lang kinh tế Đông – Tây qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng nổi lên với các dự án năng lượng tái tạo, cảng biển Cửa Việt, hành lang kinh tế xuyên Á và những sản phẩm nông sản, thủy sản đặc trưng.
Sự tương đồng và bổ trợ về tiềm năng đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai tỉnh tăng cường hợp tác, từ đó hình thành các chuỗi giá trị gắn kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh.
Tại các buổi kết nối, nhiều nội dung hợp tác được đề xuất, trong đó nổi bật là liên kết tiêu thụ nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP; hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến gỗ, may mặc; đồng thời khai thác thế mạnh du lịch biển, du lịch di sản và mở rộng các tuyến tour liên vùng.
Hệ thống logistics giữa cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) và cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cũng được đánh giá có thể trở thành cầu nối quan trọng, giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Đông Nam cùng hệ thống cửa khẩu Lao Bảo, La Lay cũng là điểm trung chuyển chiến lược kết nối với thị trường Lào, Thái Lan và các nước ASEAN.
CHÍNH SÁCH ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP
Đại diện phía Quảng Trị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đào Anh Tuấn cho biết địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 58/NQ-CP và các quyết định của UBND tỉnh. Chính sách tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tín dụng, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và đầu tư trên ba trụ cột công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ.
Về xúc tiến thương mại, Quảng Trị đã thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 - 2030; lựa chọn phát triển nhóm sản phẩm chủ lực gắn với Thương hiệu quốc gia; thúc đẩy hội chợ, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại trên nền tảng số; lồng ghép xúc tiến thương mại với các sự kiện văn hóa, du lịch để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
Quảng Trị cũng định hướng phát triển logistics xanh và thông minh, hình thành trung tâm logistics khu vực Đông Nam Quảng Trị và mạng lưới vệ tinh tại các khu kinh tế cửa khẩu. Các thủ tục thông quan được đơn giản hóa theo cơ chế “một cửa, một lần dừng”; đồng thời ban hành ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp logistics gắn với sản xuất chế biến.
Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị nhấn mạnh: “Sở cam kết đồng hành, là điểm tựa thủ tục cho doanh nghiệp: cung cấp thông tin thị trường, mặt bằng, hạ tầng; kết nối hệ thống phân phối; hướng dẫn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tổ chức đoàn kết nối cung cầu, hội chợ, khảo sát thực tế tại địa bàn; triển khai nhanh các kiến nghị doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một đầu mối”.
Đại diện Thanh Hóa cũng khẳng định, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Quảng Trị tiếp cận các dự án trọng điểm, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy liên kết phát triển vùng.
DOANH NGHIỆP HƯỞNG ỨNG
Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Trị Võ Thái Hiệp cho rằng các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
“Nếu được duy trì thường xuyên, các chương trình hợp tác sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả hai tỉnh”, ông Hiệp nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình Lê Nguyễn Chung nhận định chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại lần này diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn. Nhiều ý kiến phát biểu đã gợi mở thông tin hữu ích về môi trường đầu tư kinh doanh, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, cũng như các giải pháp thúc đẩy hợp tác, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Thanh Hóa và Quảng Trị trong thời gian tới.
Việc thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai tỉnh được kỳ vọng không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho mỗi địa phương, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu liên kết vùng, phát triển bền vững khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn mới.
